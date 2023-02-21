Салліван назвав абсурдом звинувачення Путіна на адресу Заходу: Ніхто не нападає на Росію

Радник Президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван назвав абсурдом заяви президента РФ Володимира Путіна, що, нібито, Захід і Київ винні у розв’язанні війні в Україні.

Про це Салліван заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ніхто не нападає на Росію... Існує певний абсурд у тому, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого", - сказав Салліван.

Нагадаємо, у вівторок Путін виступив з посланням федеральним зборам напередодні роковин широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.

Також він заявив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.

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