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Новини Війна
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Салліван назвав абсурдом звинувачення Путіна на адресу Заходу: Ніхто не нападає на Росію

салліван

Радник Президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван назвав абсурдом заяви президента РФ Володимира Путіна, що, нібито, Захід і Київ винні у розв’язанні війні в Україні.

Про це Салліван заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ніхто не нападає на Росію... Існує певний абсурд у тому, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого", - сказав Салліван.

Нагадаємо, у вівторок Путін виступив з посланням федеральним зборам напередодні роковин широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.

Також він заявив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.

Також читайте: Путін звинуватив Захід у розв’язанні війни на Донбасі: "Ми використовуємо силу, щоб зупинити її"

Автор: 

путін володимир (23881) США (23065) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+15
Напасть хочет запад, но мы почему то нападаем на Украину, кретины. Нападайте на запад, отгребёте пи..ов дня за 2 и всё закончится.
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21.02.2023 14:42
+12
Зачем запад вообще слушает эту ***** и реагирует,эту мразь карликовую нужно ****** как и его племя
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21.02.2023 14:45
+11
«Так он же @бнутый этот путин»(с)
Та вальніть його вже хтось..
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21.02.2023 14:42
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Напасть хочет запад, но мы почему то нападаем на Украину, кретины. Нападайте на запад, отгребёте пи..ов дня за 2 и всё закончится.
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21.02.2023 14:42 Відповісти
ну так потому и не нападают.
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21.02.2023 15:24 Відповісти
«Так он же @бнутый этот путин»(с)
Та вальніть його вже хтось..
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21.02.2023 14:42 Відповісти
Зачем запад вообще слушает эту ***** и реагирует,эту мразь карликовую нужно ****** как и его племя
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21.02.2023 14:45 Відповісти
Це не реагування, а "ритуальні танці". Хтось має щось сказати чисто формально.
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21.02.2023 15:23 Відповісти
Якщо пацаки свого фюрера не приберуть, Кацапщина не збережеться у найближчі роки навіть як імперія у кордонах нинішньої "РСФСР", але пацаки поки що цього не розуміють.
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21.02.2023 14:47 Відповісти
Тому нам і не дають далекобійну зброю-щоб Україна не напала на мордор.
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21.02.2023 14:49 Відповісти
повітряна тривога на мск потрібна і корисна
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21.02.2023 14:50 Відповісти
Як тільки голод там почнеться... Тоді можливо щось і зміниться. Далекобійна зброя може пришвидшити розуміння кацапів в помилках
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21.02.2023 15:00 Відповісти
нет. это только консолидирует россиян и покажет что путин был прав, и украина и запад реально напали на рф.
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21.02.2023 15:25 Відповісти
Голод консолидирует? Хіба що на цвинтарі... Мабуть ви не знаєте, що таке голод...
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23.02.2023 08:02 Відповісти
ця війна може закінчитися дуже швидко, якщо паРаша врешті нападе на країни Балтії. як би це цинічно не звучало, але Україна від такого розвитку подій однозначно виграє.
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21.02.2023 14:50 Відповісти
годі вже страждань! країни Балтії нам дуже допомагають
Я розумію, що так би НАТО вступило би в гру
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21.02.2023 15:07 Відповісти
які страждання? це звичайнісінькій розрахунок. географічно так вийшло, що у разі повного сходження з розуму та переселення в уявну реальність вялічія паРаші, ***** зможе напасти тільки на країни Балтії.
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21.02.2023 15:11 Відповісти
Це як злодій кричить тримайте злодія ,терористичне нациське утворення хоче нового порядку в світі ,вони розвязали війну ,вбили десятки тисяч українців ,зруйнували сотні міст і сіл ,мільйони людей вигнали з постійних місць проживання і світ має не помічати цього зла ,ось такий він "русский мир".
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21.02.2023 14:54 Відповісти
Нажаль вже сотні тисяч.
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21.02.2023 14:57 Відповісти
Джерел інформації, поки продовжується війна, немає, відтак ваша правка щодо думки попереднього пана немає змісту, на виході лише те, що він оптиміст, а ви песиміст, війна не час реалістів.
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21.02.2023 15:09 Відповісти
Нажаль вже сотні.
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21.02.2023 15:30 Відповісти
Я взяв цю вашу точку зору до відома, але ж ви розумієте, що без доказів і відповідних обчислень, чого під час війни не буде, це лише ваша точка зору, попри те що на окупованій території московити знищують докази своїх злочинів проти цивільного населення і кількість точного числа їх жертв ми ніколи не довідаємося.
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21.02.2023 15:54 Відповісти
Не понятно почему Салливан пытается еще как-то оправдываться перед рашкой?
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21.02.2023 14:56 Відповісти
не перед рашкой. перед нейтральными странами у кого сомнения кто прав.
таких есть и много.
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21.02.2023 15:26 Відповісти
А що хтось на рохкання *****, відреагував??? Комусь мацвабад, чи Вороніж шкода?
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21.02.2023 14:57 Відповісти
…Суд приступает к рассмотрению дела против России. Суть дела. На протяжении всей истории обвиняемая захватывала чужие территрии, убивала, клеветала, нарушала заповеди Бога, украла чужое название, веру, историю, развязала совместно с Гитлером 2 мировую войну, проводила на территории Украины репрессии, организовала голодомор, организовала ГУЛАКи, уничтожила миллионы людей. Список обвинений можно долго перечислять.

В результате захватов чужих территорий ответчик оказался составлен­ным целиком из оккупированных территорий. При таком положении вещей мировое сообщество просит признать за ним полное право собственности на при­сутствующее в зале самозваное государство, незаконно выдающего себя Россией .
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21.02.2023 15:03 Відповісти
в результаті виходить саме так
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21.02.2023 15:51 Відповісти
Херня на постном масле для людей с проблемами в развитии и не знающих истории. Без обид. Кремлевская пропоганда этот украинский выпад помножит на ноль, просто заметив, что они все это делали вместе с Украиной. Ну еще расскажет про количество генсеков Украинцев в советской империи.
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23.02.2023 03:50 Відповісти
Во Владиврстоке напали на 155 бригалу все знают, что под Угледаром они защищали уРодину
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21.02.2023 15:16 Відповісти
Салливан совершенно не понимает Россию. Он пытается найти там какую то логику действиям, достучаться до разума. Вроде бы не мальчик уже.
Действия Салливана нанесли серьезный урон международной безопасности, если разбирать его деятельность. Он голубь мира, но совершенно без мозгов. Его советы довели до сегодняшней ситуации! Не его уровень.
США быстро разобрались с Каддафи, когда он начал захватнические войны! Это была одна команда в США. А когда Россия начала захватывать Грузию, Приднестровье - это уже Салливан был советником. Понимаете о чем я? Пусть США сами разбираются со своими советниками.
Нам нужна помощь оружием и обрушение экономики наРФии!
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21.02.2023 15:17 Відповісти
Я думаю вы перепутали Ливию с Ираком) По официальной версии Каддафи сдох из-за гражданской войны, которую поддержала коалиция. По неофициальной версии они это сделали, что бы наказать за терракт с самолетом, идею золотого динара в торговле нефтью вместо доллара, возможность Франции не возвращать кредиты ну и потому что их нефтянным барыгам этот куш оказался очень вкусным, ливийскую нефтепромышленность поделили между собой франковский total, британский bp и американский marathon oil. По сути можно сказать, что ливийский замес был первой войной в истории человечества когда корпорации руками нато ********* государство и тупо забрали себе вкусные активы. Но справедливости ради стоит сказать, что карма их за это покарала, войны местных племен никак не вяжутся со спокойным нефтекачем и все 3 эти корпы или уже продали свои ливийские активы или пытаюстся это сделать до сих пор.
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23.02.2023 03:59 Відповісти
К стыду своему, признаю.
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23.02.2023 13:10 Відповісти
Активний захист спробам Кацапії захопити чужі території, це вже напад. Від цього в Кацапії починається падіж асвабадітєлєй, порча військової техніки, і швидко закінчуються теми для гордості.
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21.02.2023 15:44 Відповісти
це з якої сторони подивитися... раша обявила Донбас, Херсон, Маріуполь своєю територією населеною своїми громадянами. А тепер така-сяка Україна нагло, без попередження, без об'явлення раші війни, намагається відбрати у раші її вже законні з погляду раші землі. перебуваючи членом оон і радбезу оон має повне право захищати права своїх громадян.
На міжнародні закони їй на... начхать. І саме таку рашу дуже поважають в тому оон. Чи ні? то чому її до сих пір не вигнали?
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21.02.2023 15:50 Відповісти
І чим же цей поросячий отсосок буде відвигати угрозу,як вже двигалка закінчуется.
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21.02.2023 15:53 Відповісти
де війна йде, на чиїй території?
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21.02.2023 21:02 Відповісти
 
 