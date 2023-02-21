Салліван назвав абсурдом звинувачення Путіна на адресу Заходу: Ніхто не нападає на Росію
Радник Президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван назвав абсурдом заяви президента РФ Володимира Путіна, що, нібито, Захід і Київ винні у розв’язанні війні в Україні.
Про це Салліван заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ніхто не нападає на Росію... Існує певний абсурд у тому, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого", - сказав Салліван.
Нагадаємо, у вівторок Путін виступив з посланням федеральним зборам напередодні роковин широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.
Також він заявив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.
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Та вальніть його вже хтось..
Я розумію, що так би НАТО вступило би в гру
таких есть и много.
В результате захватов чужих территорий ответчик оказался составленным целиком из оккупированных территорий. При таком положении вещей мировое сообщество просит признать за ним полное право собственности на присутствующее в зале самозваное государство, незаконно выдающего себя Россией .
Действия Салливана нанесли серьезный урон международной безопасности, если разбирать его деятельность. Он голубь мира, но совершенно без мозгов. Его советы довели до сегодняшней ситуации! Не его уровень.
США быстро разобрались с Каддафи, когда он начал захватнические войны! Это была одна команда в США. А когда Россия начала захватывать Грузию, Приднестровье - это уже Салливан был советником. Понимаете о чем я? Пусть США сами разбираются со своими советниками.
Нам нужна помощь оружием и обрушение экономики наРФии!
На міжнародні закони їй на... начхать. І саме таку рашу дуже поважають в тому оон. Чи ні? то чому її до сих пір не вигнали?