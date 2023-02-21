Словенія ініціює міжнародну угоду про співпрацю в розслідуванні воєнних злочинів в Україні

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон під час засідання Ради ЄС у закордонних справах презентувала ініціативу щодо створення міжнародного договору для консолідації зусиль розслідування воєнних злочинів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv.

Очільниця МЗС Словенії зазначила, що цей документ стане першим великим міжнародним договором, який створить механізм співпраці між правоохоронними органами країн ЄС і країн, що не входять до ЄС, і у травні в Любляні відбудеться дипломатична конференція з його обговорення.

"Я закликала міністрів взяти участь у конференції разом зі своїми командами експертів з кримінального права", — зазначила Файон.

Повідомляється, що угода дасть можливість співпрацювати в переслідуванні та розслідуванні злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших міжнародних злочинів та геноциду.

Словенія розробила договір у співпраці з Бельгією, Нідерландами та трьома країнами, що не є членами ЄС.

Поки що до ініціативи приєдналися 77 країн, але, за словами глави словенської дипломатки, три країни ЄС працюють над залученням інших країн.

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За її словами, більш детальна інформація та дата підписання будуть відомі після конференції,

"Це свідчить про те, що Словенія проводить дійсно чітку політику розслідування відповідальності, в тому числі коли йдеться про воєнні злочини в Україні", — додала Файон.

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