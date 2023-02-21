Словенія ініціює міжнародну угоду про співпрацю в розслідуванні воєнних злочинів в Україні
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон під час засідання Ради ЄС у закордонних справах презентувала ініціативу щодо створення міжнародного договору для консолідації зусиль розслідування воєнних злочинів в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv.
Очільниця МЗС Словенії зазначила, що цей документ стане першим великим міжнародним договором, який створить механізм співпраці між правоохоронними органами країн ЄС і країн, що не входять до ЄС, і у травні в Любляні відбудеться дипломатична конференція з його обговорення.
"Я закликала міністрів взяти участь у конференції разом зі своїми командами експертів з кримінального права", — зазначила Файон.
Повідомляється, що угода дасть можливість співпрацювати в переслідуванні та розслідуванні злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших міжнародних злочинів та геноциду.
Словенія розробила договір у співпраці з Бельгією, Нідерландами та трьома країнами, що не є членами ЄС.
Поки що до ініціативи приєдналися 77 країн, але, за словами глави словенської дипломатки, три країни ЄС працюють над залученням інших країн.
За її словами, більш детальна інформація та дата підписання будуть відомі після конференції,
"Це свідчить про те, що Словенія проводить дійсно чітку політику розслідування відповідальності, в тому числі коли йдеться про воєнні злочини в Україні", — додала Файон.
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Поэтому, даже проигрывая войну он будет разбрасываться запугиваниями и бросать сотни тысяч своих рабов в мясорубку войны и убивать любого кто позарится на его место.
то було б менше карлікових диктаторів