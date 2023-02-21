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Словенія ініціює міжнародну угоду про співпрацю в розслідуванні воєнних злочинів в Україні

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Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон під час засідання Ради ЄС у закордонних справах презентувала ініціативу щодо створення міжнародного договору для консолідації зусиль розслідування воєнних злочинів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv.

Очільниця МЗС Словенії зазначила, що цей документ стане першим великим міжнародним договором, який створить механізм співпраці між правоохоронними органами країн ЄС і країн, що не входять до ЄС, і у травні в Любляні відбудеться дипломатична конференція з його обговорення.

"Я закликала міністрів взяти участь у конференції разом зі своїми командами експертів з кримінального права", — зазначила Файон.

Повідомляється, що угода дасть можливість співпрацювати в переслідуванні та розслідуванні злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших міжнародних злочинів та геноциду.

Словенія розробила договір у співпраці з Бельгією, Нідерландами та трьома країнами, що не є членами ЄС.

Поки що до ініціативи приєдналися 77 країн, але, за словами глави словенської дипломатки, три країни ЄС працюють над залученням інших країн.

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За її словами, більш детальна інформація та дата підписання будуть відомі після конференції,

"Це свідчить про те, що Словенія проводить дійсно чітку політику розслідування відповідальності, в тому числі коли йдеться про воєнні злочини в Україні", — додала Файон.

Також дивіться: 18 прокурорів та поліцейських з України розпочали у Франції навчальний курс з розслідування воєнних злочинів. ФОТО

Автор: 

Словенія (182) угода (676) Україна (5921) воєнні злочини (1865)


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круто. все кто вторгся в Украину - их мало убить. Надо судить и заставить платить за содеянное.
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21.02.2023 15:15 Відповісти
Психологический портрет бункерного недоразумения, дает четкое понимание того, какой будет война.

С раннего детства бункерный являлся существом отторгнутым родителями и ровесниками. Отторгнутый и униженный тип не понимал почему его отторгает общество и как следствие получил детскую травму которая сформировала ненависть к человечеству. Эта ненависть и проложила ему дорогу в НКВД из за жажды мести человечеству. Убийства, пытки особая жестокость к людям проложила ему дорогу к власти.

Если он с кем то и заводил дружбу, то для него это имело огромную ценность. Так же оно смертельно осуждало предательство - предатели не достойны жизни. "Именно поэтому оно убило всех своих конкурентов и развязало жестокие войны против Чечни, Грузии, Украины где основной целью ставило мирных жителей - так как считает что его предал именно тот или иной народ"

Существо почувствовало себя Богом - люди молятся на него, ползают перед ним на коленях, одобряют его сумасшедшие поступки и эти чувства стали для бункерного волшебным эликсиром который заживляет его детскую травму но не лечит, ибо теперь у него появился панический страх. Стать снова стать отторгнутым, униженным, проигравшим. Он боится на старости вернуться в тот образ жизни, с которого начало свой кровавый путь.

Поэтому, даже проигрывая войну он будет разбрасываться запугиваниями и бросать сотни тысяч своих рабов в мясорубку войны и убивать любого кто позарится на его место.
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21.02.2023 18:01 Відповісти
клас, побільше б таких ініціатив і таких лідерів,
то було б менше карлікових диктаторів
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21.02.2023 20:59 Відповісти
 
 