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Новини Війна
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Депутати Кнесету на зустрічі із Зеленським: Ізраїль має значно активізувати підтримку України та робити набагато більше, ніж робив досі

посольство,ізраїль

Президент Володимир Зеленський зустрівся з парламентаріями Ізраїлю Юлієм Едельштейном та Зеєвом Елькіним.

Про це у Twitter повідомив посол Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч Володимира Зеленського разом із Юлієм Едельштейном та Зеєвом Елькіним. Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях і взаємних інтересах", - йдеться в повідомленні.

Посольство оприлюднило спільну заяву депутатів Кнесету Едельнштейна і Елькіна.

"З першого дня війни Ізраїль засудив російську агресію в Україні та послідовно голосує на підтримку України в ООН і не визнає російської анексії українських територій. Ізраїль надавав і продовжуватиме надавати широку гуманітарну допомогу Україні, але на наш погляд, цього недостатньо. Ізраїль має значно активізувати підтримку Україні і може й має робити набагато більше, ніж робив досі. Ми повинні припинити обережність і зайняти однозначну активну позицію відповідно до базових моральних цінностей, як і очікується від країни, що стосується вільного західного світу", - йдеться в заяві.

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Вони наголосили, що Ізраїль має допомогти Україні в усіх сферах, в яких ізраїльські технології, у тому числі й військові, можуть допомогти у захисті мирного населення і своєї свободи та незалежності.

"Ми підтримуємо практичну співпрацю між Ізраїлем і Україною у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. А також на напрямках оборонної взаємодії", - додали депутати.

Вони зазначили, що російсько-іранське військово-політичне зближення загрожує безпеці не лише України, а й Ізраїлю.

"В боротьбі проти Ірану та його участі в підтримці терору проти мирного населення і загрози, що виходить від нього, ми з вами теж по один бік барикади, і повинні разом зробити все, щоб світова спільнота приєдналася до цієї боротьби і безкомпромісними кроками довела Ірану, що підтримка терору коштуватиме йому дорого", - додали ізраїльські парламентарі.

Також читайте: До України прибула ізраїльська парламентська делегація. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Ізраїль (1648)


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Топ коментарі
+10
Одне питання, Ермак ночує в однім будинку з Президентом Зеленським...?
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21.02.2023 15:19
+8
ну ось, тепер стурбованості буде на порядок більше.
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21.02.2023 15:17
+7
У України і Ізраілю співробітництво у військово-технічних, промислових, сільськогосподарських, торгових галузях невичерпано і ці дві країни приречені на союз, виходячи з схожістю історичної долі та ворожого оточення.
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21.02.2023 15:15
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У України і Ізраілю співробітництво у військово-технічних, промислових, сільськогосподарських, торгових галузях невичерпано і ці дві країни приречені на союз, виходячи з схожістю історичної долі та ворожого оточення.
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21.02.2023 15:15 Відповісти
Да, а пока они поставили несколько полевых госпиталей, аптечки, бутыли с водой, а могли бы поставить хотя бы минометы и мины к ним. Сколько было убито с начала войны фашистов израильским оружием? И пока Израиль стоит почти на последнем месте в списке по помощи Украине на душу населения, Прибалтика - на первом месте..
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21.02.2023 19:46 Відповісти
Звичайно країни Балтії і Польща - локомотиви допомоги у самі рішаючи і драматичні часи. Але і відправляти його у лагерь рашен-рейху недалекоглядно для інтересів всієї Європейської коаліції тим більше масса простих ізраільтян воює, а підтримка в самому Ізраілі України - 85 %.
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21.02.2023 20:20 Відповісти
Согласен.
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21.02.2023 20:46 Відповісти
ну ось, тепер стурбованості буде на порядок більше.
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21.02.2023 15:17 Відповісти
Брати по крові Зе.
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21.02.2023 15:18 Відповісти
Одне питання, Ермак ночує в однім будинку з Президентом Зеленським...?
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21.02.2023 15:19 Відповісти
ну не зря же их называют самой влиятельной парой в Украине
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21.02.2023 17:02 Відповісти
боюсь спросить - пращу Давида дадут...?
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21.02.2023 15:22 Відповісти
Если у неё будет такая же эффективность в плане убиения Голиафа - почему нет?
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21.02.2023 18:26 Відповісти
верим тебе свиноматка на слово...
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21.02.2023 15:35 Відповісти
Ізраїль нічим крім накачування хуцпою Зє допомогти не може. У них нічого нема, але якщо їм "будєт надо то оні сєбє достанут".
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21.02.2023 15:29 Відповісти
А что вооющая не один десяток лет страна может дать из вооружений? Отдать систему "Железный купол" и подставить свои граждан под обстрелы? Вот и приехали зешмазелу объяснять что не надо катить бочки на уважаемых людей и что они прихлебателей рашистов и в Иране неплохо поджаривают.
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21.02.2023 15:37 Відповісти
"Жєлєзний купол" нам ну ніяк не підходить. По перше, від дрімучих ісламістів прилітає лише кустарне залізяччя, а по друге, довжина лінії зіткнення мізерна. Це не тисячі кілометрів кордону з повноцінно озброєною регулярною армією.
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21.02.2023 16:02 Відповісти
Вдячний. Висловлюю стурбованність та занепокоєння щодо терактів за 70+ років та <1К загиблих. поранених візьмемо на лікування та протезування. Можемо навчитись їх харчувати кашерною іжею.
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21.02.2023 15:46 Відповісти
Хто це ми, Ванюша?
Ваша бригада із Лахтинської тролеферми?
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21.02.2023 16:00 Відповісти
ЗюЮю але - після суворого дослідження щодо можливості віз.
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21.02.2023 15:47 Відповісти
З Байденом під шумок приїхали, щоб не тратитись на безпеку. Ніхто не знав про візит лідера США, а кашерні знали. Звідки інформація, цікаво?
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21.02.2023 15:50 Відповісти
Як звідки, дермак передав
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21.02.2023 22:15 Відповісти
а зачем быдло везде рядом сидит?он клоуну вообще не доверяет?
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21.02.2023 15:51 Відповісти
Ля-ля тополя. Ездили договориться чтобы против гражданина Израиля Каламойского никаких гонений не было. Ну и офшорчик Зеле новый замутить. Израиль помогающий Украине-мне уже смешно. Хоть 3 аптечки и 2 каски с собой привезли?
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21.02.2023 16:08 Відповісти
Интересный визит, шото да будет, такого ещё не было, шоб ничего не было ))))
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21.02.2023 16:09 Відповісти
Раді вітати, панове!
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21.02.2023 16:12 Відповісти
Він сам ні не дієздатний.
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21.02.2023 20:57 Відповісти
Пам'ятаю, коли перше лице та його ледька Ізраелю, на литовищи в Київі, жбурнула наш хліб на бетонку впп. І криса українсько-жидівска почав виплачувати жидам пенсії по 400 шекеллів. Жиди це кацапи, але хітріші.
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21.02.2023 16:14 Відповісти
Ну вот скажите, что там делает дэрмак, что там может делать этот вонючий завгосп возле Зели? Вообще как зеля его людям представляет, это моя секретарша которую я трахая, ну вот как?
Даже во времена Кучмы, когда мертведчук был главой администрации, он нигде вместе с Кучмой не появлялся. А эти хотят, как любовники....
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21.02.2023 17:16 Відповісти
Все правильно. У нас спільні вороги, і нам треба триматись разом у цей непростий час!
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21.02.2023 17:21 Відповісти
знайди Бєню,Кедмі,Вассермана,Рабіновіча і тримайся за них!
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21.02.2023 19:03 Відповісти
я не розумію у нас 2 президента чи один? Постійно з нянькою ходить
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21.02.2023 18:19 Відповісти
Бені за столом не вистачає.
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21.02.2023 18:51 Відповісти
На фото не вистачає декількох кошерних морд: Вадіка Рабіновіча,Йоссі Кобзона,Дімкі Табачніка,Яши Кедмі,Вовкі Шапіро-Соловйова....
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21.02.2023 19:02 Відповісти
В Израиле умные ребята. Они смотрят в будущее и прикидывают, а не будут ли наши чиновники продавать оружие арабам, как это уже делали. Ответ - будут и еще как, в том числе и нашу ракетную программу для них будут делать. На кой черт Израилю за нас вписываться? Им наше вооружение вряд ли когда-то понадобится, хотя кто знает.

Плюс в Израиле конституционный кризис и жесткая борьба за власть последние месяцы. Избирателей среди кацапов, которые имеют право голосовать, там хватает, под них и будут подстраиваться.
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21.02.2023 19:50 Відповісти
Єврея можна слухати, але не можна вірити - це моє переконання, а ви народе вирішуйте самі. Здається одного ви вже наслухались до несхочу.
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21.02.2023 20:29 Відповісти
Зелю Едельштейна й Елькина впізнаю... А ще два - це хто - офіціанти ?
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21.02.2023 20:49 Відповісти
Один из присутствующих, это израильский посол в Украине Михаэль Бродский.
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21.02.2023 21:32 Відповісти
Спасибо. Но второй-то - точно официант?
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21.02.2023 23:06 Відповісти
слава Богу - одні українські обличчя.а то євреї,євреї...сплошний антисемітизм.
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21.02.2023 21:06 Відповісти
Ермак по морфологическим чертам лица в десять раз больше похож на еврея, чем израильский посол в Украине Михаэль Бродский.

Есть ли какие-либо сведения о генеалогии семьи Ермака? Фамилия у него какая-то слишком уж избыточно краинско-казацкая...
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21.02.2023 21:42 Відповісти
как говорят в Одессе,во время большого шухєра какой бы у Вас небыл паспорт - бить будут не по паспорту,а по физиономии.
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21.02.2023 21:45 Відповісти
Депутати Кнеситу приїхали переймати досвід навчань в Трускавці і заодно гешефт організувати а де Стефанчук чи це окрема історія у ВР.
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21.02.2023 21:42 Відповісти
Тобот почати щось робить?
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21.02.2023 21:48 Відповісти
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що "усі можливі засоби" мають бути "на столі", аби не дати Ірану отримати ядерну зброю. У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки він також наголосив, що міжнародна спільнота має вжити заходів, щоб зупинити розповсюдження Тегераном ******** зброї.

"Іран наразі веде переговори про продаж ******** зброї, зокрема безпілотних літальних апаратів та високоточної зброї, зі щонайменше 50-ти різним країнам", - цитує Галанта агенція Reuters. "Коли ми говоримо про те, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю, ми повинні тримати усі можливі засоби - повторюю, всі можливі засоби - на столі", - додав глава оборонного відомства Ізраїлю.

Іранські безпілотні літальні апарати використовує Росія, або здійсювати атаки на інфраструктуру України. Як Москва, так і Тенеран заперечують такі поставки. Однак, на початку лютого ЗМІ повідомили, що Москва і Тегеран планують будівництво нового заводу в Росії, який зможе найближчими роками виробити не менше шести тисяч безпілотників іранської розробки для війни проти України.
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21.02.2023 22:11 Відповісти
 
 