Депутати Кнесету на зустрічі із Зеленським: Ізраїль має значно активізувати підтримку України та робити набагато більше, ніж робив досі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з парламентаріями Ізраїлю Юлієм Едельштейном та Зеєвом Елькіним.

Про це у Twitter повідомив посол Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч Володимира Зеленського разом із Юлієм Едельштейном та Зеєвом Елькіним. Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях і взаємних інтересах", - йдеться в повідомленні.

Посольство оприлюднило спільну заяву депутатів Кнесету Едельнштейна і Елькіна.

"З першого дня війни Ізраїль засудив російську агресію в Україні та послідовно голосує на підтримку України в ООН і не визнає російської анексії українських територій. Ізраїль надавав і продовжуватиме надавати широку гуманітарну допомогу Україні, але на наш погляд, цього недостатньо. Ізраїль має значно активізувати підтримку Україні і може й має робити набагато більше, ніж робив досі. Ми повинні припинити обережність і зайняти однозначну активну позицію відповідно до базових моральних цінностей, як і очікується від країни, що стосується вільного західного світу", - йдеться в заяві.

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Вони наголосили, що Ізраїль має допомогти Україні в усіх сферах, в яких ізраїльські технології, у тому числі й військові, можуть допомогти у захисті мирного населення і своєї свободи та незалежності.

"Ми підтримуємо практичну співпрацю між Ізраїлем і Україною у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. А також на напрямках оборонної взаємодії", - додали депутати.

Вони зазначили, що російсько-іранське військово-політичне зближення загрожує безпеці не лише України, а й Ізраїлю.

"В боротьбі проти Ірану та його участі в підтримці терору проти мирного населення і загрози, що виходить від нього, ми з вами теж по один бік барикади, і повинні разом зробити все, щоб світова спільнота приєдналася до цієї боротьби і безкомпромісними кроками довела Ірану, що підтримка терору коштуватиме йому дорого", - додали ізраїльські парламентарі.

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