Депутати Кнесету на зустрічі із Зеленським: Ізраїль має значно активізувати підтримку України та робити набагато більше, ніж робив досі
Президент Володимир Зеленський зустрівся з парламентаріями Ізраїлю Юлієм Едельштейном та Зеєвом Елькіним.
Про це у Twitter повідомив посол Міхаель Бродський, передає Цензор.НЕТ.
"Зустріч Володимира Зеленського разом із Юлієм Едельштейном та Зеєвом Елькіним. Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях і взаємних інтересах", - йдеться в повідомленні.
Посольство оприлюднило спільну заяву депутатів Кнесету Едельнштейна і Елькіна.
"З першого дня війни Ізраїль засудив російську агресію в Україні та послідовно голосує на підтримку України в ООН і не визнає російської анексії українських територій. Ізраїль надавав і продовжуватиме надавати широку гуманітарну допомогу Україні, але на наш погляд, цього недостатньо. Ізраїль має значно активізувати підтримку Україні і може й має робити набагато більше, ніж робив досі. Ми повинні припинити обережність і зайняти однозначну активну позицію відповідно до базових моральних цінностей, як і очікується від країни, що стосується вільного західного світу", - йдеться в заяві.
Вони наголосили, що Ізраїль має допомогти Україні в усіх сферах, в яких ізраїльські технології, у тому числі й військові, можуть допомогти у захисті мирного населення і своєї свободи та незалежності.
"Ми підтримуємо практичну співпрацю між Ізраїлем і Україною у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. А також на напрямках оборонної взаємодії", - додали депутати.
Вони зазначили, що російсько-іранське військово-політичне зближення загрожує безпеці не лише України, а й Ізраїлю.
"В боротьбі проти Ірану та його участі в підтримці терору проти мирного населення і загрози, що виходить від нього, ми з вами теж по один бік барикади, і повинні разом зробити все, щоб світова спільнота приєдналася до цієї боротьби і безкомпромісними кроками довела Ірану, що підтримка терору коштуватиме йому дорого", - додали ізраїльські парламентарі.
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"Іран наразі веде переговори про продаж ******** зброї, зокрема безпілотних літальних апаратів та високоточної зброї, зі щонайменше 50-ти різним країнам", - цитує Галанта агенція Reuters. "Коли ми говоримо про те, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю, ми повинні тримати усі можливі засоби - повторюю, всі можливі засоби - на столі", - додав глава оборонного відомства Ізраїлю.
Іранські безпілотні літальні апарати використовує Росія, або здійсювати атаки на інфраструктуру України. Як Москва, так і Тенеран заперечують такі поставки. Однак, на початку лютого ЗМІ повідомили, що Москва і Тегеран планують будівництво нового заводу в Росії, який зможе найближчими роками виробити не менше шести тисяч безпілотників іранської розробки для війни проти України.