Зеленський про обстріл Херсона: Світ не вправі забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Херсона російськими загарбниками.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Російська армія масовано обстрілює Херсон. Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних.
Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 21 лютого російські окупанти вдарили по Херсону з РСЗВ. Відомо про 5 загиблих та 16 постраждалих.
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