УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10198 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 089 7

Зеленський про обстріл Херсона: Світ не вправі забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж

херсон

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Херсона російськими загарбниками.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія масовано обстрілює Херсон.  Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних.

Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 21 лютого російські окупанти вдарили по Херсону з РСЗВ. Відомо про 5 загиблих та 16 постраждалих.

Дивіться: Наслідки обстрілу Херсона російськими окупантами: Відомо про щонайменше 6 загиблих. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) обстріл (28700) Херсон (3381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дежавю
показати весь коментар
21.02.2023 15:22 Відповісти
Украинцы не имеет права забывать тех, кто готовил страну к капитуляции
показати весь коментар
21.02.2023 15:29 Відповісти
ще б українці не щабули,хто здав Херсон
показати весь коментар
21.02.2023 15:41 Відповісти
Чому жоден зрадник не втікав з Херсона? Всі вони залишились і спокійно живуть вдома. Гарантії отримали? Чому кацапам дали можливість безкарно евакуювати війська,зберігши їхню боєздатність-і вони зараз під Бахмутом? Чому не ведеться контрбатарейна боротьба,чи хоча б турбуючий вогонь-і кацапи безкарно впритул розстрілюють патріотичне місто? Чому на запорізькому напрямку кацапам дали спокійно збудувати цілу «лінію Маннергейма»,не заважаючи їм і не ведучи,хоча б турбуючий вогонь,якщо бк обмаль? Це взагалі що,*****? ГОТУЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКА «38 ПАРАЛЕЛЬ»?
показати весь коментар
21.02.2023 17:26 Відповісти
То може Херсон принесли в жертву щоб " мир не забывал что российская жестокость и агрессия не знает границ"? Де привентивнi удари по ворогу, де супутник Притули, та розвiдувальнi БПЛА?
показати весь коментар
21.02.2023 17:56 Відповісти
то треба зробити національний день пам'яті жертв війни з фашисткою расєєю
показати весь коментар
21.02.2023 20:57 Відповісти
 
 