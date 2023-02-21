Зеленський про обстріл Херсона: Світ не вправі забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Херсона російськими загарбниками.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія масовано обстрілює Херсон. Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних.



Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 21 лютого російські окупанти вдарили по Херсону з РСЗВ. Відомо про 5 загиблих та 16 постраждалих.

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