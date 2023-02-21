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Новини Війна
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Кулеба про "мирний план" Китаю: Потрібно дізнатися всі деталі. Чекаємо документ для вивчення

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що голова МЗС Китаю Ван Ї поділився з ним ключовими позиціями "мирного плану", який буде детально вивчений українською стороною після повного отримання тексту.

Про це сказав Кулеба на спільній пресконференції з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, у нас була зустріч із топдипломатом Китаю Ван Ї, він поділився зі мною ключовими пунктами китайського "мирного плану". Ми з нетерпінням очікуємо отримати текст, оскільки це не те, де можна зробити висновки лише почувши, про що план. Потрібно дізнатися всі деталі. Щойно ми отримаємо документ, ми ретельно його вивчимо і зробимо висновки", - сказав Кулеба.

Водночас глава МЗС України наголосив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським формула миру залишається основним пріоритетом.

Кулеба також зазначив, що всі дії Китаю в контексті російської агресії проти України мають бути націлені на захист принципу територіальної цілісності України.

Раніше Bloomberg у понеділок із посиланням на європейських чиновників, імена яких не називають, повідомив, що китайський план мирного врегулювання війни РФ проти України містить заклики до припинення вогню та постачання Україні зброї.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Ван Ї зазначив, що Китай не хоче продовження "кризи" в Україні. "Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти знаходженню миру, ми на стороні миру та діалогу", - додав він, нагадавши про пропозицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, зроблену вже на другий день після повномасштабного вторгнення, щоб Україна та РФ сіли та обговорили способи врегулювання "кризи".

Також читайте: Китай виступає за мирні переговори між Україною та РФ, - Ван Ї

Відповідаючи на запитання, він підтвердив актуальність пропозицій, зроблених Сі Цзіньпіном, що територіальна цілісність та принципи Статуту ООН мають дотримуватися, ядерна війна не має розпочатися і не може бути виграна, а атомні електростанції не мають бути під обстрілом, а також хімічна та біологічна зброя не має застосовуватися за жодних обставин.

Ван Ї наголосив, що у Китаю немає жодних підстав відмовлятися від мирного шляху, оскільки "збільшення потужності означає розвиватися мирним шляхом".

Автор: 

Китай (4624) Кулеба Дмитро (3604) Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+14
Жовтопикі,ваші кацапські холуї недоговороспроможні. Україна вимагає у оккупантів залишити всю свою міжнародно визнану територію. В тому числі визнану Китаєм. Кацапи не хочуть. То які переговори? Йдіть лісом,косоокі.
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21.02.2023 15:29
+9
Як завжди - заклики до миру (звісно, лише до України), тонни канцелярщини, розмиті та нечітки формулювання, приховані ватні наративи та грізні попередження про загрозу атомної війни (ну щоб швидше погодилися).
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21.02.2023 15:34
+8
Катайскій план ?
.
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21.02.2023 15:31
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на що ви чекаєте? у вас туалетний папір скінчився? - підтримайте вітчизняного виробника!...
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21.02.2023 15:27 Відповісти
Китаешки славные последыши и ***** МАО &******* .. .говорят Си при МАО убирал общественные туалеты ну типа того...
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21.02.2023 16:08 Відповісти
Жовтопикі,ваші кацапські холуї недоговороспроможні. Україна вимагає у оккупантів залишити всю свою міжнародно визнану територію. В тому числі визнану Китаєм. Кацапи не хочуть. То які переговори? Йдіть лісом,косоокі.
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21.02.2023 15:29 Відповісти
Катайскій план ?
.
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21.02.2023 15:31 Відповісти
Як завжди - заклики до миру (звісно, лише до України), тонни канцелярщини, розмиті та нечітки формулювання, приховані ватні наративи та грізні попередження про загрозу атомної війни (ну щоб швидше погодилися).
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21.02.2023 15:34 Відповісти
Потрібно спалити до прочитання. Така сама туфта, як і формула миру Зеленського. Совковий образ мислення!
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21.02.2023 15:34 Відповісти
Без допомоги Китаю Мордор швидше здохне.
Це ж очевидні речі....
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21.02.2023 15:58 Відповісти
Зешобла мене вже не дивує. Вони вже китайцям в дупу заглядають
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21.02.2023 15:35 Відповісти
Починая з Арахамії ! Перший господар цей мавпи певно був китаець!
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21.02.2023 15:45 Відповісти
План писаний в кремлі?
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21.02.2023 15:37 Відповісти
Що там вивчати, сидень? Що тебе зацікавило в тому, що Україну потрібно перестати озброювати, і потрібне перемир'я, та перемовини з Кацапією? Цікаві подробиці цих пунктів, клоун?
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21.02.2023 15:39 Відповісти
Вангую основне в тому плані це "застовбить" за росією захвачені території, все інше для відводу очей.
Китай хоче надати росії ще один шанс для повного захоплення України, а для цього потрібно в будь який спосіб досягти перемир'я, щоб московія відновила сили.
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21.02.2023 15:39 Відповісти
Китаю від параші потрібні дешеві енергоносії, а ось втрачати багатомільярдний ринок США та Європи заради збереження обличчя кацапського недофюрера вони точно не готові.
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21.02.2023 15:41 Відповісти
Кулеба Тору вивчи
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21.02.2023 15:47 Відповісти
Невиліковне Кулебо.
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21.02.2023 15:55 Відповісти
Китай має два варіанти розвитку "мирного плану" - 1) окупація України і 2) деокупація України. Після реалізації 1 Китай нарешті зможе напасти на Тайвань з підтримкою союзника *****, а в випадку реалізації 2 продовжиться повзуча анексія Далекого Сходу **********. Зрозуміло що Китаю дуже хочеться захопити Тайвань з його вченими і технологіями, а повзуча анексія в ********** і так відбувається за планом.
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21.02.2023 15:55 Відповісти
Вивчити потрібно, щоб не казали всяку фігню. Але перш за все має бути забезпечена теріторіальна цілісність України, тобто в першу чергу, до всього іншого має бути:
- тимчасове припинення вогню вздовж лінії фронту на час, необхідний для підконтрольного виведення кацапських військ з окупованих територій. Контрольза виконання цього і наступних пунктів має здійснюватись спільно ВСУ і угрупуваннями НАТО, введеними на територію України на час до повного виконання вказаних нижче пунктів;
- виведення всіх кацапських військ за межі міжнародно визнаної території України в кордонах 1991 р.;
- делімітація і демаркація вказаних вище кордонів;
- встановлення захисної зони вздовж кордонів України з кацапією і білорусією; облаштування цієї зони необхідними засобами оборони і попередження;
- відшкодування збитків, нанесених кацапією Україні шляхом фонду, керованого адміністрацією США і Сполученого Королівства, створеного шляхом конфіскації активів кацапії, в тому числі активів, які належали путіну, наближеним до нього особам і особам, які фінансово підтримували кацапську агресію проти України;
- притягнення до суду і покарання осіб, які здійснили злочини проти України , окремих її громадян шляхом створення міжнародного трибуналу. Виконання всіх винесених цим трибуналом приговорів:
- вступ України до НАТО без жодних передумов і тимчасових обмежень;

Лише після цього можуть бути виконані будь-які інші дії, спрямовані на нормалізацію міждержавних стосунків між кацапією і державами-членами коаліції, утвореної в рамках процесу Рамштайн для захисту світового правопорядку в цілому і державного суверенітету і незалежності України зокрема.
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21.02.2023 16:12 Відповісти
Хай вузькоочні пояснять як "підтримка територіальної цілісності України", яку вони ніби підтримують, узгоджується з "необхідністю припинення надання західної зброї" в умовах, коли мокшандія оголошує своєю захоплену територію України.
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21.02.2023 17:05 Відповісти
Якщо перший пункт не розбомбити Мацкву і повісити недофюрера, далі не читайте, а розминайте і підтирайтесь.
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21.02.2023 20:04 Відповісти
убого і по-холуйськи.

китай нам ніхто. якщо ви брали у китайців гроші то далі без нас - ми не брали.
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21.02.2023 21:47 Відповісти
 
 