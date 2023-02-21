Кулеба про "мирний план" Китаю: Потрібно дізнатися всі деталі. Чекаємо документ для вивчення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що голова МЗС Китаю Ван Ї поділився з ним ключовими позиціями "мирного плану", який буде детально вивчений українською стороною після повного отримання тексту.
Про це сказав Кулеба на спільній пресконференції з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Так, у нас була зустріч із топдипломатом Китаю Ван Ї, він поділився зі мною ключовими пунктами китайського "мирного плану". Ми з нетерпінням очікуємо отримати текст, оскільки це не те, де можна зробити висновки лише почувши, про що план. Потрібно дізнатися всі деталі. Щойно ми отримаємо документ, ми ретельно його вивчимо і зробимо висновки", - сказав Кулеба.
Водночас глава МЗС України наголосив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським формула миру залишається основним пріоритетом.
Кулеба також зазначив, що всі дії Китаю в контексті російської агресії проти України мають бути націлені на захист принципу територіальної цілісності України.
Раніше Bloomberg у понеділок із посиланням на європейських чиновників, імена яких не називають, повідомив, що китайський план мирного врегулювання війни РФ проти України містить заклики до припинення вогню та постачання Україні зброї.
Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Ван Ї зазначив, що Китай не хоче продовження "кризи" в Україні. "Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти знаходженню миру, ми на стороні миру та діалогу", - додав він, нагадавши про пропозицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, зроблену вже на другий день після повномасштабного вторгнення, щоб Україна та РФ сіли та обговорили способи врегулювання "кризи".
Відповідаючи на запитання, він підтвердив актуальність пропозицій, зроблених Сі Цзіньпіном, що територіальна цілісність та принципи Статуту ООН мають дотримуватися, ядерна війна не має розпочатися і не може бути виграна, а атомні електростанції не мають бути під обстрілом, а також хімічна та біологічна зброя не має застосовуватися за жодних обставин.
Ван Ї наголосив, що у Китаю немає жодних підстав відмовлятися від мирного шляху, оскільки "збільшення потужності означає розвиватися мирним шляхом".
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Це ж очевидні речі....
Китай хоче надати росії ще один шанс для повного захоплення України, а для цього потрібно в будь який спосіб досягти перемир'я, щоб московія відновила сили.
- тимчасове припинення вогню вздовж лінії фронту на час, необхідний для підконтрольного виведення кацапських військ з окупованих територій. Контрольза виконання цього і наступних пунктів має здійснюватись спільно ВСУ і угрупуваннями НАТО, введеними на територію України на час до повного виконання вказаних нижче пунктів;
- виведення всіх кацапських військ за межі міжнародно визнаної території України в кордонах 1991 р.;
- делімітація і демаркація вказаних вище кордонів;
- встановлення захисної зони вздовж кордонів України з кацапією і білорусією; облаштування цієї зони необхідними засобами оборони і попередження;
- відшкодування збитків, нанесених кацапією Україні шляхом фонду, керованого адміністрацією США і Сполученого Королівства, створеного шляхом конфіскації активів кацапії, в тому числі активів, які належали путіну, наближеним до нього особам і особам, які фінансово підтримували кацапську агресію проти України;
- притягнення до суду і покарання осіб, які здійснили злочини проти України , окремих її громадян шляхом створення міжнародного трибуналу. Виконання всіх винесених цим трибуналом приговорів:
- вступ України до НАТО без жодних передумов і тимчасових обмежень;
Лише після цього можуть бути виконані будь-які інші дії, спрямовані на нормалізацію міждержавних стосунків між кацапією і державами-членами коаліції, утвореної в рамках процесу Рамштайн для захисту світового правопорядку в цілому і державного суверенітету і незалежності України зокрема.
китай нам ніхто. якщо ви брали у китайців гроші то далі без нас - ми не брали.