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Новини Війна
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Атаки сотнями літаків не буде, ППО підсилена сучасними західними комплексами, - Повітряні сили

ппо

Масованої атаки літаками РФ на річницю повномасштабного вторгнення не буде, українська ППО підсилена сучасними західними комплексами.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Багато експертів говорять про якісь сотні літаків, полчища. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - зазначив він.

За словами Ігната, 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною.

"Те угруповання, яке знаходилось там на початку агресії, приблизно у такій же кількості залишається, доповнюють втрачену техніку окупанти. Тому казати про те, що якась масована атака на Київ сотнями літаків, це просто з іншої опери, цього не буде", - додав речник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від Росії слід очікувати зміни тактики ракетних атак, - Ігнат

Автор: 

обстріл (28700) Повітряні сили (2678) Ігнат Юрій (790)


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Топ коментарі
+12
вот это атака на загнивающий запад...)))
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21.02.2023 15:51
+11
Раз Байден приїжджав, то може вже і Петріоти десь стоять? ))
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21.02.2023 15:45
+11
Сьогодні ще одна новина , пізніше стане точно відомо ..Пишуть що сьогодні син солов'єва ,вийшов заміж за якогось чувака ..Чекаємо на офіційне оголошення
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21.02.2023 15:48
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Раз Байден приїжджав, то може вже і Петріоти десь стоять? ))
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21.02.2023 15:45 Відповісти
...МОЖЕ! , ДЕСЬ!))))
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21.02.2023 17:11 Відповісти
"Петріоти десь стоять?"

Ти реально хочеш це знати?

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21.02.2023 17:46 Відповісти
Знати ні, всьому свій час, але я дуже на це сподіваюсь ))
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21.02.2023 17:50 Відповісти
)

Ну ні то ні, не буду тоді розказувати

Патріот взагалі то старюча система, думаю, є набагато краще, але все це дізнаються наші онуки з підручників історії.

Звісно, якщо війна не стане тотально на знищення, тоді внуків не буде...
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21.02.2023 17:56 Відповісти
Стара в Петріоті вже тільки назва, він постійно модифікувався, щоб бути в тонусі. Скажіть ще що F-16 старий ...
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21.02.2023 17:59 Відповісти
Ну з 1978 року випускається, четверте покоління, звісно не новий
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21.02.2023 18:09 Відповісти
ну ,,мерс,, 124 кузов 1987 г.,тоже старый,а ,,веста,,2022 типа современнаяТак и в вооруении,поверьте.Вы что выберете¿
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21.02.2023 18:51 Відповісти
Те що дорожче, якщо дарувати будуть)

А якщо свої гроші витрачати, скажу відверто, авто 1987 року мене не дуже...) Радує) навіть мерс.
Вік є вік. Якщо звісно брати авто для того щоб на ній їздити, а не дивитись, чи хвалитись, комусь)
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21.02.2023 18:55 Відповісти
вибачай за московську... есть понятие ,,на все времена,, будь то ДС 5 84 года,мустанг65-го,или тот же легенданый 124 мерин.В нашем случае Патриот и через 30 ет будеет сбивать любые поления ******** с недостаны
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21.02.2023 19:12 Відповісти
Мы в случае мерина 124 1987 г говорим про красоту. Ну согласитесь, если бы Вы были менеджером региональным, то для работы, для ежедневной езды, взяли бы новую Тойоту, хоть и не такую красивую, но это ж для езды, для работы

Нам на патриоты не любоваться.

Нам от них надо работа.

Понятно, если там от патриота только название осталось, а по факту всё современное, тогда нет вопросов.
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21.02.2023 19:26 Відповісти
Сьогодні ще одна новина , пізніше стане точно відомо ..Пишуть що сьогодні син солов'єва ,вийшов заміж за якогось чувака ..Чекаємо на офіційне оголошення
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21.02.2023 15:48 Відповісти
вот это атака на загнивающий запад...)))
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21.02.2023 15:51 Відповісти
И всё у них пойдёт через жопу.
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21.02.2023 18:51 Відповісти
Это вам не это)
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21.02.2023 17:07 Відповісти
Якщо то так, то у гівномета три варіанти, і всі проти нього.: 1. салавєй сам же підар. 2. його виплодок - гомік (ну нехай, то соціально не шкідливо на загал). 3. вони всі там поголовно мазані миром з пункту мого 1.
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21.02.2023 17:21 Відповісти
Все по скрепному, буде й далі знімати фільми про православні храми!
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21.02.2023 17:25 Відповісти
Те що у нього синок пі..ар- давно усім відомо.. .Але чому дивуватися- Яблучко від яблуньки...
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21.02.2023 17:33 Відповісти
Навіть не оженився, а вийшов заміж?
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21.02.2023 18:36 Відповісти
Так про это писали уже несколько дней назад в Твиттере .
«Сын Владимира Рудольфовича Соловьева Даниил вышел замуж на Багамах за сына Мизулиной Николая. Венчание состоялось в православной церкви» 🤪
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21.02.2023 18:44 Відповісти
https://twitter.com/evaborisovna/status/1626606928922017797?s=12

Нашла фотки влюбленных молодожен 🤣…
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21.02.2023 18:48 Відповісти
https://brenik.livejournal.com/7668369.html тут весільні фотки

і тут https://top-50.ru/posts/141893-c22715bbc3b847c331c3feb727b3214d

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21.02.2023 19:00 Відповісти
врешті соловей видасть спіч про те , що за будь- яких умов рашенпідараси безумовно скрєпні і крутіші, ніж будь-хто і будь-де..
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21.02.2023 19:28 Відповісти
А що розповідає заробітчанин на ютюбі льотчік-інструктор світан? От нафіга таких козлів як той світан тягти в етер?
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21.02.2023 15:53 Відповісти
Світан якраз завжди все подає у занадто оптимістичному "світлі"
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21.02.2023 16:46 Відповісти
З ірану летить іл-76 ,можливо дрони
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21.02.2023 15:55 Відповісти
На 24 февраля, согласно бреда в голове свихнувшегося еще в детстве путлера будет что-то, на его безумную мысль, что-то грандиозное. Верим в ЗСУ но и самим надо не пренебрегать своей жизнью. Надеюсь что это последний бросок безумного фюрера безумной нации будет.
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21.02.2023 16:01 Відповісти
Скорее всего будет имитация ядерных испытаний
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21.02.2023 17:26 Відповісти
Уже писали,но!!!!Лично у меня эти эксперты-гадалки,кроме смеха ничего не вызывают.....Полный набор,ничем не подкреплённого бреда,домыслов и догадок.....Этим страдают даже,некоторые спикеры структур государственных.ВСЁ!!!!Хуйло обьявляет мобилизацию....войну....на годовщину готовяться масовые удары.....сотни самалётов возле границы!!!!!И тд и тп.Пожилые люди,смотрящие марафон.....теряют остатки здоровья.И это не смешно.Для чего это делаеться????Лучше перебздеть чем не добздеть????Или как?Ведь нормальные,здравые люди....видят,кацап обосрался по полной....и крутит жопой,что-бы отскочить.Зеки который день плачут....нема снарядов))))Я не радуюсь преждевременно....ясно что крови попьют,но это нагнетание.......((((Пример,сколько было разговоров,за сегодня.....И ШО????Вышел ботокс....и.....ПУК!!!!
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21.02.2023 16:37 Відповісти
Шапкозакидательство тоже зло. Давно ли шашлыки жарили вместо подготовки войне с Парашей?
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21.02.2023 17:11 Відповісти
Все эти страшилки с кацаполётами распространялись для дурней перед приездом Байдена. Уехал Байден- уехали и кацаполёты. Но очень медленно.
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21.02.2023 17:38 Відповісти
"распространялись для дурней"

А ничего, что с детьми придётся сидеть три дня дома?
Школы закрыли, власти.
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21.02.2023 17:48 Відповісти
Сидеть с детьми дома- это счастье, если на это есть время.
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21.02.2023 18:15 Відповісти
)
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21.02.2023 18:19 Відповісти
Когда ты еще посидишь?
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21.02.2023 18:38 Відповісти
Вообще, это страшно, когда говорят, закрыть школы, потому что риск удара по ней.
Дети это святое.
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21.02.2023 18:50 Відповісти
А призывать во время тревоги, идти в убежище, которое в школьном подвале?
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21.02.2023 20:46 Відповісти
Ну выбора то нет, какие другие варианты?
Не ходить в школу? Сколько лет?
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21.02.2023 20:57 Відповісти
Мне 48
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21.02.2023 21:17 Відповісти
Я имел ввиду, сколько лет война продлится, неизвестно, так что не ходить в школу детям тоже не вариант, а ходить, тоже, постоянно в подвал бегать как воздушные тревоги. Такая бела уж постигла Украину.
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21.02.2023 21:36 Відповісти
с одной стороны хорошо, что атаки не будет, а с другой - было бы хорошо сотню-другую кацапов с их гравицапами и цапагравами вместе с экипажами минусовать... чтобы и белых лад не хватило...
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21.02.2023 18:42 Відповісти
 
 