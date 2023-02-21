Атаки сотнями літаків не буде, ППО підсилена сучасними західними комплексами, - Повітряні сили
Масованої атаки літаками РФ на річницю повномасштабного вторгнення не буде, українська ППО підсилена сучасними західними комплексами.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Багато експертів говорять про якісь сотні літаків, полчища. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - зазначив він.
За словами Ігната, 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною.
"Те угруповання, яке знаходилось там на початку агресії, приблизно у такій же кількості залишається, доповнюють втрачену техніку окупанти. Тому казати про те, що якась масована атака на Київ сотнями літаків, це просто з іншої опери, цього не буде", - додав речник Повітряних сил.
Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.
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Ти реально хочеш це знати?
Ну ні то ні, не буду тоді розказувати
Патріот взагалі то старюча система, думаю, є набагато краще, але все це дізнаються наші онуки з підручників історії.
Звісно, якщо війна не стане тотально на знищення, тоді внуків не буде...
А якщо свої гроші витрачати, скажу відверто, авто 1987 року мене не дуже...) Радує) навіть мерс.
Вік є вік. Якщо звісно брати авто для того щоб на ній їздити, а не дивитись, чи хвалитись, комусь)
Нам на патриоты не любоваться.
Нам от них надо работа.
Понятно, если там от патриота только название осталось, а по факту всё современное, тогда нет вопросов.
«Сын Владимира Рудольфовича Соловьева Даниил вышел замуж на Багамах за сына Мизулиной Николая. Венчание состоялось в православной церкви» 🤪
Нашла фотки влюбленных молодожен 🤣…
і тут https://top-50.ru/posts/141893-c22715bbc3b847c331c3feb727b3214d
А ничего, что с детьми придётся сидеть три дня дома?
Школы закрыли, власти.
Дети это святое.
Не ходить в школу? Сколько лет?