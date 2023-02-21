Атаки сотнями літаків не буде, ППО підсилена сучасними західними комплексами, - Повітряні сили

Масованої атаки літаками РФ на річницю повномасштабного вторгнення не буде, українська ППО підсилена сучасними західними комплексами.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Багато експертів говорять про якісь сотні літаків, полчища. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - зазначив він.

За словами Ігната, 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною.

"Те угруповання, яке знаходилось там на початку агресії, приблизно у такій же кількості залишається, доповнюють втрачену техніку окупанти. Тому казати про те, що якась масована атака на Київ сотнями літаків, це просто з іншої опери, цього не буде", - додав речник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.

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