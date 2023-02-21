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Новини Війна
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Сьогодні Путін дав чітко зрозуміти, що готується до ще більшої війни, - Столтенберг

путін

У посланні до Федеральних зборів Путін чітко дав зрозуміти, що приготувався до ще більшої війни з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через рік ми не бачимо жодних ознак, що президент Путін готується до миру - навпаки. Сьогодні він дав чітко зрозуміти, він готується до ще більшої війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ та контактує з Північною Кореєю та Іраном", - пояснив він.

Генсек НАТО нагадав, що Альянс та партнери надають підтримку Україні та постачають важке сучасне озброєння, "постійно консультуючись із Україною, що їм потрібно".

"Але НАТО також має інше завдання – запобігти тому, щоб ця війна вийшла за межі України. Тому вранці дня вторгнення ми активізували наші плани оборони та збільшили кількість підрозділів у східній частині Альянсу, відправивши Москві цілком чіткий меседж, що НАТО там є і захищатиме кожен сантиметр території НАТО. І атака на одного буде атакою на весь союз. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, і продовжуватимемо забезпечувати надійне стримування та оборону всієї території НАТО", - додав Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про рішення РФ щодо стратегічного наступального озброєння: Архітектуру контролю зруйновано

Автор: 

НАТО (6463) путін володимир (23881) росія (65394) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+27
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...

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21.02.2023 15:59
+19
***** терять нечего. Поэтому он будет идти до конца. Если он в Украине даст заднюю его свои же и сожрут
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21.02.2023 15:51
+18
Он разве что соснёт конца. Он конкретные кнопки не нажимает даже при отдаче приказа.
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21.02.2023 15:55
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***** терять нечего. Поэтому он будет идти до конца. Если он в Украине даст заднюю его свои же и сожрут
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21.02.2023 15:51 Відповісти
Он разве что соснёт конца. Он конкретные кнопки не нажимает даже при отдаче приказа.
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21.02.2023 15:55 Відповісти
сейчас мордор в таком состоянии что и в перед ху....во , и назад пи...да в шахматах это кажется называться цугцванг
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21.02.2023 15:57 Відповісти
Тю ты ёлки ,ПВО Румынии готово))
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21.02.2023 16:03 Відповісти
А де ж ті, хто каже, що росіяни ніколи не встануть з колін? Як мова йде про бунт у Росії, так з колін не встають, а як мова заходить про те, щоб зкинути Ху#ла, так його тут же свои же и сожрут. Цікаво, хто ж це його зжере тоді - ті, що ніколи не встануть з колін? Ну звісно, треба ж боятися Ху#ла, бо він піде до кінця, то може й здатися йому тоді? Та не до чекаєтесь. А як іде мова про те, що треба розхитувати російська суспільство і робити все, щоб зовні розпалити ненависть до режиму, так це, звісно, марно, розходимось. І російьскі спецслужби хай будуть задоволенні, що ніхто зовні не веде підривну роботу. А ось що я скажу з цього цього приводу - можливо все. Може Путін як дасть задню і зіллє як піддать Крим і Донбас і потім його чекісти зачистять усіх ура-патріотів та свідків, організаторів та виконавців його злочинів. Буде з ними нещасний випадок за нещасним випадком, а росіянам шидко затнуть пельку і будуть мовчати у ганчірку, як мовчали коли їх нищив і грабував десятиліттями путінський режим. А може і так Росія вибухне, що мало не покажеться. Ці холопи хоч і довго тепрлять, але потім як прорве так прорве і таке почнеться - кров буде литися рікою і брат брата із задоволенням стане вбивати. А ми не повинні гадати, а що ж буде, а ззовні працювати над знищенням російського фашистського режиму і працювати над тим, щоб наближати своїми діями кожен із цих сценаріїв.
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21.02.2023 18:30 Відповісти
Якщо не отримає черенок в с**ку.
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21.02.2023 15:53 Відповісти
Сподіваюся, вони заморозили достатньо сперми, бо зовсім скоро всі їхні самці стануть добривом на українських полях.
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21.02.2023 15:54 Відповісти
да ты за них не переживай там джигиты с гор спустятся решать эту проблему
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21.02.2023 16:04 Відповісти
Хто сказав, що я переживаю? Я щиро радий за овець 😂
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21.02.2023 16:31 Відповісти
Ще подивимось писля абрамсив ...через Рик
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21.02.2023 16:09 Відповісти
Після. Абрамсів. Рік.
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21.02.2023 16:32 Відповісти
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21.02.2023 15:54 Відповісти
А я б сказав, що це у путіна вже істерика - "Чому ви мене не боїтеся?"
З розряду промов старого Акелло з зубами, що випадають. Гарчить голосно, але найбільше боїться він сам. Боїться, що його вже не бояться.
Правда, поки його на шматки порвуть, а його таки порвуть, бо така доля всіх "великих, мудрих і незмінних вождів", крові він ще проллє...
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21.02.2023 15:57 Відповісти
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...

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21.02.2023 15:59 Відповісти
декiлька тижнiв до вторгнення. воно вже все пiдготувало...

https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/700-*/7/ca/336f3be1-52791f826d56e2e3d59c961102c47ca7.webp?v=4187_1
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21.02.2023 20:21 Відповісти
Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на НАТО в целом и вызывает ответ со стороны всех членов Альянса. Но решение о применении этой статьи принимается после консультаций между участниками НАТО.

Ой всё. Если б ***** решил напасть не на нас а на страны Балтии, то пока НАТОвцы чухались бы со своими статьями, то их членов бы уже давно окупировали...
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21.02.2023 16:00 Відповісти
Як шо ,да кабиб
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21.02.2023 16:10 Відповісти
От мені цікаво підрив складів у Чехії, отруєння у Столтенберзі, російська ракета в Польщі,і т.д.
Це не 5 стаття статуту🤦🤦🤦
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21.02.2023 20:50 Відповісти
Разом зі зброєю Україні потрібні мобільні кремаційні станції. Прогодувати стільки військовополонених буде занадто дорого.
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21.02.2023 16:00 Відповісти
да, будут до последнего кацапа рога выставлять, хотели как диды, будете вата поганая, без техники, прикрытия, по полям в полный рост.
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21.02.2023 16:00 Відповісти
Но без ленд-ліза ....З Лаосу Т-34-85 вже тягнуть
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21.02.2023 16:05 Відповісти
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21.02.2023 16:05 Відповісти
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21.02.2023 16:08 Відповісти
колупаюсь в носі, колупаюсь в носі, може пронесе
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21.02.2023 16:15 Відповісти
Через рік ми не бачимо жодних ознак, що президент Путін готується до миру Джерело:

Послание это собранию не было воинственным на самом деле, по крайней мере в отношении Украины, да и вообще.
И оно понятно. Аудитория напрягалась и с мрачными лицами и гробовым молчанием воспринимала практически любые тезисы о "спецоперации" и Украине, и военных действиях, и поэтому эта тема не была развита. Такое ощущение, что скажи слова типа " вторая волна мобилизации" , и пришлось бы оратора выводить с охраной из зала))

Зато на бис, стоя, бурными аплодисментами, встречали слова о запрете рос олигархам в офшоры выводить деньги из страны , и со смехом слова о том что у олигархов на западе уже забрали деньги и они теперь ходят там унижаются пыль глотают, просят вернуть, а ведь им говорили...)
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21.02.2023 16:19 Відповісти
НАТО подумайте свой тухис и помогайте нам людьми
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21.02.2023 16:21 Відповісти
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21.02.2023 16:33 Відповісти
Окурок думає що він ще цигарка. ЗДОХНИ ТВАРЬ.
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21.02.2023 16:47 Відповісти
Особливо захищеним є кожен квадратний дюйм території НАТО у Польщі та Румунії -- муха не пролетить.
Добре, що колективний Захід вже зрозумів: хла тра кінчати, і цією гільйотиною є ЗСУ.
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21.02.2023 16:56 Відповісти
Коли вже Захід зрозуміє що це не українська російська війна а війна московії з країнами Заходу, США. ПОСЛУХАЙТЕ УВАЖНО НАРАТИВИ КРЕМЛЯ ВІД СКАБЕЄВИХ, СОЛОВЙОВИХ, КІСЄЛЬОВИХ... Вони відверто заявляють що воюють з НАТО . Це війна з демократією , прогресом, нормальною людською якістю життя, добром, справедливістю ... Прогресивні і думаючі люди в Україні, Європі, світі розуміють що це війна загарбницька, несправедлива, порушує всі світові принципи та домовленості по мирному співіснуванню різних народів, СВІТОВЕ ПРАВО. Це війна садистів проти цивілізації. Щоб завтра ці садисти, мародери, гвалтівники не прийшли в Європу, світ та США і творили там звірства треба цього звіра знищити ТУТ В УКРАЇНІ. ТОМУ НЕ ПРИКРИВАЙТЕСЬ СПИНАМИ УКРАЇНСЬКИХ ВОЯКІВ ДОПОМОГАЙТЕ АКТИВНО ЗБРОЄЮ ТА ВІЙСЬКАМИ . РАЗОМ ПОБОРЕМО.
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21.02.2023 17:00 Відповісти
Столтенберг крайне неосторожен в своих высказываниях. Так может произойти "эскалация". Мог бы выразить досаду и озабоченность. Результат был бы тот же. Год войны - а воз и ныне там. Вместо самолётов - балалайку вам, танки вообще не понятно что с ними. Главное что мы все ни причём. В Херсоне опять гибнут гражданские. На #ую я видал такую "помощь" и такую "оборону" и такое "ПВО"
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21.02.2023 17:01 Відповісти
А ти взагалі тут до чого?
Сиди ото в Польщі і радуйся, що тебе пуйло з параши випустило. "Допомога тобі не така"? Сі Цзін Піну жалійся на китайських сайтах, а не на українському. Українців допомога влаштовує. Гарних росіянців в чорних пакетах - теж.
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21.02.2023 19:29 Відповісти
невже нема кому приспати цього скаженого є-блана
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21.02.2023 17:25 Відповісти
поблокировать им весь софт+айфоны с маками....
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21.02.2023 17:30 Відповісти
Благодаря таким соплежуям, как Соллеван и Столтенберг, Уйло Владимирович еще топчет землю.
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21.02.2023 18:42 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/5191 Петро Порошенко

Сигнали кремлівського диктатора є чіткими та зрозумілими - путінський режим налаштований на довгострокову війну з Україною і проти усього Заходу.
Його мета - знищення української державності та анексія українських земель, встановлення контролю над Європою як мінімум в межах «Ялти». «Мирний план путіна» - це анексія України та капітуляція Заходу в дусі російських проектів безпекових угод грудня 2021 року.
Наша спільна відповідь є очевидною - більше зброї для перемоги ЗСУ на полі бою, «пекельні» санкції для знищення російської економіки, повалення путінського режиму та притягнення його до міжнародної відповідальності, а також членство України в ЄС та НАТО.

Разом до перемоги!
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21.02.2023 19:09 Відповісти
Мир для пуйла значить смерть. Поки триватиме війна він житиме. Тож пуйло намагатиметься затягнути війну якомога довше.
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21.02.2023 19:31 Відповісти
Дещо бентежить фраза "НАТО також має інше завдання - запобігти тому, щоб ця війна вийшла за межі України"
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21.02.2023 19:45 Відповісти
У него нет другого выхода. Он должен просто сдохнуть.
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21.02.2023 19:55 Відповісти
 
 