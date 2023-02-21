Сьогодні Путін дав чітко зрозуміти, що готується до ще більшої війни, - Столтенберг
У посланні до Федеральних зборів Путін чітко дав зрозуміти, що приготувався до ще більшої війни з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Через рік ми не бачимо жодних ознак, що президент Путін готується до миру - навпаки. Сьогодні він дав чітко зрозуміти, він готується до ще більшої війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ та контактує з Північною Кореєю та Іраном", - пояснив він.
Генсек НАТО нагадав, що Альянс та партнери надають підтримку Україні та постачають важке сучасне озброєння, "постійно консультуючись із Україною, що їм потрібно".
"Але НАТО також має інше завдання – запобігти тому, щоб ця війна вийшла за межі України. Тому вранці дня вторгнення ми активізували наші плани оборони та збільшили кількість підрозділів у східній частині Альянсу, відправивши Москві цілком чіткий меседж, що НАТО там є і захищатиме кожен сантиметр території НАТО. І атака на одного буде атакою на весь союз. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, і продовжуватимемо забезпечувати надійне стримування та оборону всієї території НАТО", - додав Столтенберг.
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З розряду промов старого Акелло з зубами, що випадають. Гарчить голосно, але найбільше боїться він сам. Боїться, що його вже не бояться.
Правда, поки його на шматки порвуть, а його таки порвуть, бо така доля всіх "великих, мудрих і незмінних вождів", крові він ще проллє...
Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/700-*/7/ca/336f3be1-52791f826d56e2e3d59c961102c47ca7.webp?v=4187_1
Ой всё. Если б ***** решил напасть не на нас а на страны Балтии, то пока НАТОвцы чухались бы со своими статьями, то их членов бы уже давно окупировали...
Це не 5 стаття статуту🤦🤦🤦
Послание это собранию не было воинственным на самом деле, по крайней мере в отношении Украины, да и вообще.
И оно понятно. Аудитория напрягалась и с мрачными лицами и гробовым молчанием воспринимала практически любые тезисы о "спецоперации" и Украине, и военных действиях, и поэтому эта тема не была развита. Такое ощущение, что скажи слова типа " вторая волна мобилизации" , и пришлось бы оратора выводить с охраной из зала))
Зато на бис, стоя, бурными аплодисментами, встречали слова о запрете рос олигархам в офшоры выводить деньги из страны , и со смехом слова о том что у олигархов на западе уже забрали деньги и они теперь ходят там унижаются пыль глотают, просят вернуть, а ведь им говорили...)
Добре, що колективний Захід вже зрозумів: хла тра кінчати, і цією гільйотиною є ЗСУ.
Сиди ото в Польщі і радуйся, що тебе пуйло з параши випустило. "Допомога тобі не така"? Сі Цзін Піну жалійся на китайських сайтах, а не на українському. Українців допомога влаштовує. Гарних росіянців в чорних пакетах - теж.
Сигнали кремлівського диктатора є чіткими та зрозумілими - путінський режим налаштований на довгострокову війну з Україною і проти усього Заходу.
Його мета - знищення української державності та анексія українських земель, встановлення контролю над Європою як мінімум в межах «Ялти». «Мирний план путіна» - це анексія України та капітуляція Заходу в дусі російських проектів безпекових угод грудня 2021 року.
Наша спільна відповідь є очевидною - більше зброї для перемоги ЗСУ на полі бою, «пекельні» санкції для знищення російської економіки, повалення путінського режиму та притягнення його до міжнародної відповідальності, а також членство України в ЄС та НАТО.
Разом до перемоги!