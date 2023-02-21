Сьогодні Путін дав чітко зрозуміти, що готується до ще більшої війни, - Столтенберг

У посланні до Федеральних зборів Путін чітко дав зрозуміти, що приготувався до ще більшої війни з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через рік ми не бачимо жодних ознак, що президент Путін готується до миру - навпаки. Сьогодні він дав чітко зрозуміти, він готується до ще більшої війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ та контактує з Північною Кореєю та Іраном", - пояснив він.

Генсек НАТО нагадав, що Альянс та партнери надають підтримку Україні та постачають важке сучасне озброєння, "постійно консультуючись із Україною, що їм потрібно".

"Але НАТО також має інше завдання – запобігти тому, щоб ця війна вийшла за межі України. Тому вранці дня вторгнення ми активізували наші плани оборони та збільшили кількість підрозділів у східній частині Альянсу, відправивши Москві цілком чіткий меседж, що НАТО там є і захищатиме кожен сантиметр території НАТО. І атака на одного буде атакою на весь союз. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, і продовжуватимемо забезпечувати надійне стримування та оборону всієї території НАТО", - додав Столтенберг.

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