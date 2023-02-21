Україна, ЄС і НАТО домовились про координацію виробництва озброєнь для потреб ЗСУ

Україна, ЄС та НАТО домовилися створити координаційний механізм задля збільшення виробництва озброєнь для українських потреб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Брюсселі на першій в історії тристоронній зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО разом з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та Високим представником із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Як зазначається, Україна, ЄС та НАТО об’єднують зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних Сил України та поповнення запасів союзників.

Із цією метою сторони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів.

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Головною темою переговорів у Брюсселі стало посилення обороноздатності України.

Кулеба подякував країнам ЄС і НАТО за низку важливих рішень щодо допомоги Україні в сфері безпеки та закликав пришвидшити їхнє втілення.

"У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни", - сказав міністр.

Він також заявив, що новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі.

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