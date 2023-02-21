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Путін скасував свій указ 2012 року про зовнішньополітичний курс РФ: У ньому йшлося про "пошук шляхів вирішення питання Придністров’я"

путін

Російський диктатор Путін скасував свій указ 2012 року "Про заходи щодо реалізації зовнішньополітичного курсу РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Путін підписав новий указ "з метою забезпечення національних інтересів РФ у зв'язку з глибокими змінами, що відбуваються у міжнародних відносинах", йдеться у документі.

Зазначається, що новий указ скасовує й інші положення зовнішньополітичного курсу Росії, визначеного у 2012 році:

- створити сприятливі зовнішні умови для довгострокового розвитку РФ;

- твердо відстоювати основоположні принципи Статуту ООН, які вимагають розвивати дружні відносини між державами на основі рівноправності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності;

- продовжувати активно шукати шляхи вирішення питання Придністров'я на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови;

- продовжувати активно розширювати взаємодію з Білоруссю у рамках Союзної держави;

- активно сприяти становленню частково визнаних Абхазії та Південної Осетії як сучасних демократичних держав;

- у відносинах з Євросоюзом просувати створення єдиного економічного та людського простору від Атлантичного до Тихого океану, домагатися відміни віз при короткострокових поїздках та розвивати єдиний енергетичний комплекс Європи;

- у  відносинах зі США підтримувати стабільну та передбачувану взаємодію на основі принципів рівноправності, невтручання у внутрішні справи та поваги взаємних інтересів, а також просувати ініціативи щодо подальшої лібералізації візового режиму;

- оглиблювати рівноправне довірче партнерство та стратегічну взаємодію з Китаєм, стратегічне партнерство з Індією та В'єтнамом, а також розвивати взаємовигідну співпрацю з Японією, Кореєю, Австралією, Новою Зеландією;

- розвивати відносини з НАТО відповідно до готовності альянсу враховувати інтереси РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям

Автор: 

Придністров’я (474) путін володимир (23881) росія (65394)


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Топ коментарі
+34
Сидить,щось там підписує. Дайте уй@бку рулон туалетного паперу. Нехай підписує.
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21.02.2023 16:48
+23
30! лет уже "ищут" пути решения Приднестровской проблемы и всё никак, то то, то сё... Может хватит уже обращать внимание на писульки и словесные высеры бункерного фюрера, а смотреть на дела?
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21.02.2023 16:48
+15
Азербайджан в курсі, як вирішувати проблеми.
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21.02.2023 17:18
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Ох Сусанин,всё что то выискивает😄
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21.02.2023 16:47 Відповісти
Сидить,щось там підписує. Дайте уй@бку рулон туалетного паперу. Нехай підписує.
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21.02.2023 16:48 Відповісти
30! лет уже "ищут" пути решения Приднестровской проблемы и всё никак, то то, то сё... Может хватит уже обращать внимание на писульки и словесные высеры бункерного фюрера, а смотреть на дела?
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21.02.2023 16:48 Відповісти
Азербайджан в курсі, як вирішувати проблеми.
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21.02.2023 17:18 Відповісти
хазяїн свого слова. спочатку дав, а потім забрав. хоча той укз нічого не означав. пусте.
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21.02.2023 16:48 Відповісти
Мдаа. Який файний указ на папері і які реальні дії мордору. Тая папера напевне почервоніла від сорому!
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21.02.2023 16:49 Відповісти
то їх бувші фантазії... що зараз - невідомо.
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21.02.2023 16:57 Відповісти
Тобто, питання придністров'я вирішене без рашистів? Чудова новина
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21.02.2023 16:49 Відповісти
это ***** решило настращать мир..только боюсь как бы США не заявили в Польше или намекнули что могут или что уже вводят или в перспективе свои войска в Украину и Европу.. расширяя контингент и количество техники и видов вооружения.. если на то пошло США МОГУТ дать нам даже тактическое ядерное оружие вместе с техникой и типа советниками а по сути военными США и что тогда будет выть *****..
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21.02.2023 16:51 Відповісти
Шо -шо в чємадан ще більше насере
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21.02.2023 16:56 Відповісти
по-українськи...колоритно і дотепно
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21.02.2023 17:33 Відповісти
Я вважаю, що, якби Молдова, як суверенна держава попросила допомоги з вирішенням придністровського питання у сусідів, то їй би обов'язково допомогли б.
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21.02.2023 16:52 Відповісти
Нікому це не потрібно , а у Молдови дуже слабка армія
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21.02.2023 16:55 Відповісти
Стук у двері Європа:
- Хто там?
- Россия
- Чого треба?
- Наладить взаимовыгодное сатрудничество в энергетической и других сферах!
- Вам не сюди! "*****" - в протилежний бік!
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21.02.2023 16:52 Відповісти
обиженое хйло обиделось на всех
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21.02.2023 16:53 Відповісти
опублікували те, що було..., а де те, що в кремлі нового придумали????
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21.02.2023 16:55 Відповісти
Кое-кто, например, Румыния, Польша и Британия, должны срочно начать военные учения в Молдове
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21.02.2023 16:57 Відповісти
для этого надо яйца иметь
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21.02.2023 18:25 Відповісти
просто моль розуміє, що придністров'я перетворити у КОТЕЛ можна за 2 дні, тікати немає куди, в Україні їх перемелять, зі сторони Молдови війська НАТО зачистку зроблять. і немає ніякого черяка більше
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21.02.2023 16:58 Відповісти
І що? 🤔 Це нагадує кацапа, який забухав так, що випадково спалив сарай, але після того, як на нього наїхала дружина, вирішив спалити і хату. Заяви пуцина нікого не страшать, лише погіршують ситуацію саме для нього і кацапів.
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21.02.2023 17:01 Відповісти
Засцяло чмо болотне, заберуть всерівно те придністровя і положать на тебе.
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21.02.2023 17:01 Відповісти
честно надо провести гибридную военную операцию по очистке в приднестровье типа а кто это пусть потом беситься
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21.02.2023 17:02 Відповісти
Непогано було б спершу провести операцію по очистці в ОП.
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21.02.2023 17:25 Відповісти
там наполеон ермак таврический во главе а зе просто секретарь оп по озвучке он же нап фото с байденом себя на первое место поставил вот и ответ какая отчистка там прополка навряд ли поможет пустили корни глубоко
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21.02.2023 17:44 Відповісти
Що я тільки-но прочитав? Основні положення сралінської конституції?
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21.02.2023 17:04 Відповісти
Подивився на фотку ху...ла і зрозумів,чому його нема на москальських значках і медальках.Такого дебільного і вар"ятського профілю не мав ніхто з царьків і вождєй за всю рашкінську історію...
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21.02.2023 17:05 Відповісти
шибануте на всю голову хворе кенгуру
знаєте, іноді я хочу, щоб воно одужало
тільки для того, щоб зрозуміло, що накоїло

бо хворий на голову тіпа вимагає до нього інакшого відношення, оскільки не розуміє, що коїть

ТАК Я ХОЧУ, ЩОБ ВОНО ЗРОЗУМІЛО, СКІЛЬКИ ЖИТТІВ СВОЄЮ ХВОРОБОЮ ЗНІВЕЧИЛО
СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ СКАЛІЧИЛО

і жило з цим у тюрмі довічно

смерті воно не заслуговує
я хочу, щоб він дійшов до того, щоб ПРАГНУВ СМЕРТІ
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21.02.2023 17:07 Відповісти
як мені подобається дивитися на палаючі російські танки.... https://www.youtube.com/watch?v=Z6VAHqRuZgo https://www.youtube.com/watch?v=Z6VAHqRuZgo


Слава Нації!
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21.02.2023 17:08 Відповісти
фух бл.... мало не ригнув як дочитав до Абхазії...

Як же **** цинічно все це написано.. - активно сприяти становленню частково визнаних Абхазії та Південної Осетії як ******** демократичних держав;

Воно все своє існування "активно сприяє" тільки щоб навколо все було погано, бажано щоб ще гірше ніж у них на болотах
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21.02.2023 17:11 Відповісти
***** хочет получить ***** и в #приднестровье#,- этот гнойник рузького мира давно пора вырезать. В прямом смысле .
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21.02.2023 17:14 Відповісти
Немецкий Гитлер был честнее русского, он не красился как баба под демократическую невинность, а сразу вышел из членов ООН Лиги наций, как только пришёл к власти.
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21.02.2023 17:16 Відповісти
Все що воно там калякає, не вартує навіть клаптя того паперу на якому воно нашкрябало ті брєдні))
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21.02.2023 17:17 Відповісти
Він клав на нього болт ще до того як скасував
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21.02.2023 17:28 Відповісти
tse pochatok kintsya putins'kogo rezhymu
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21.02.2023 17:36 Відповісти
сильный ход.
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21.02.2023 17:52 Відповісти
Нууу, це має сенс...
Тепер питання "Придністров'я" можна вважати вирішеним - русні п*зда...)))
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21.02.2023 17:56 Відповісти
В Приднестровском конфликте, в первую очередь виновата сама Молдова. Ни одна европейская страна не признает паспорт Приднестровья, а Молдова признала. Вод и живутс тремя паспортами приднестровцев, по Европе шастают. Закрыть границу российского Приднестровья. С паспортами пнр не пропускать. Двойное их гражданство не признавать. Глядишь через год изоляции сами попросятся.
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21.02.2023 18:11 Відповісти
Украина без репоедов все порешае, если Молдова попросит.
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21.02.2023 18:13 Відповісти
Приднестровье кончится сразу после победы Украины
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21.02.2023 19:29 Відповісти
Все вкладується у логіку захвату аеропортра Кишинів і переворот у владі Молдови. Вже й указ підготував.
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21.02.2023 20:34 Відповісти
сподіваюся у залужного є плян як за кілька годин висадки москальських десантників у молдові заходити вже нашими силами в придністров'я.

сподіваюся цього разу УНА-УНСО буде на правильній стороні а не на стороні путіна.
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21.02.2023 21:28 Відповісти
 
 