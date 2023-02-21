Путін скасував свій указ 2012 року про зовнішньополітичний курс РФ: У ньому йшлося про "пошук шляхів вирішення питання Придністров’я"

Російський диктатор Путін скасував свій указ 2012 року "Про заходи щодо реалізації зовнішньополітичного курсу РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Путін підписав новий указ "з метою забезпечення національних інтересів РФ у зв'язку з глибокими змінами, що відбуваються у міжнародних відносинах", йдеться у документі.

Зазначається, що новий указ скасовує й інші положення зовнішньополітичного курсу Росії, визначеного у 2012 році:



- створити сприятливі зовнішні умови для довгострокового розвитку РФ;



- твердо відстоювати основоположні принципи Статуту ООН, які вимагають розвивати дружні відносини між державами на основі рівноправності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності;



- продовжувати активно шукати шляхи вирішення питання Придністров'я на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови;



- продовжувати активно розширювати взаємодію з Білоруссю у рамках Союзної держави;



- активно сприяти становленню частково визнаних Абхазії та Південної Осетії як сучасних демократичних держав;



- у відносинах з Євросоюзом просувати створення єдиного економічного та людського простору від Атлантичного до Тихого океану, домагатися відміни віз при короткострокових поїздках та розвивати єдиний енергетичний комплекс Європи;



- у відносинах зі США підтримувати стабільну та передбачувану взаємодію на основі принципів рівноправності, невтручання у внутрішні справи та поваги взаємних інтересів, а також просувати ініціативи щодо подальшої лібералізації візового режиму;



- оглиблювати рівноправне довірче партнерство та стратегічну взаємодію з Китаєм, стратегічне партнерство з Індією та В'єтнамом, а також розвивати взаємовигідну співпрацю з Японією, Кореєю, Австралією, Новою Зеландією;



- розвивати відносини з НАТО відповідно до готовності альянсу враховувати інтереси РФ.

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