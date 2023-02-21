УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10082 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 974 92

Росія має кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові, один з них - захоплення аеропорту в Кишиневі, - прем’єр Речан

аеропорт,кишинів

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про те, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військових до його держави.

Як повідомляє Moldova1, під час візиту до Фалешти Речана запитали про нещодавню заяву Зеленського про те, що РФ може використати аеропорт у Кишиневі, щоб підготувати держпереворот у республіці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента Зеленського", - сказав Речан.

Однак він запевнив, що молдавські органи готові протистояти таким викликам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям

"Ще раз наголошу: наша мета - забезпечити мир і стабільність у країні, зокрема щодо придністровського регіону. Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові за допомогою протестів опозиції та із залученням осіб з військовою підготовкою, громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії. РФ розраховує напасти на урядові будівлі і змінити владу у республіці.

Також повідомлялося, що прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати, а російські війська повинні піти.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитро Пєсков порекомендував молдовській владі бути обережною з оцінкою щодо теми Придністров'я.

Також читайте: Придністров’я треба демілітаризувати, - прем’єр-міністр Молдови Речан

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Die Welt вказав, що Україна має інформацію, що Росія хоче скористатися моментом і змінити керівництво Молдови. Він додав, що РФ давно це планувала. Але Молдова і РФ не мають спільного кордону, а перекидати своїх військових вони могли тільки в аеропорт у Кишиневі.

Автор: 

Молдова (2076) переворот (214) росія (65394)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Аеропорт у Кишиневі це стратегічний обєкт, але яким повітряним простором рфія туди залетить щоб перекинути своїх військових?
показати весь коментар
21.02.2023 16:57
+16
ага,а мы будет смотреть как летят жирные медленые транспортники возле одессы,им гамбец тому мясному пепелацу прям в воздухе.suicide squad
показати весь коментар
21.02.2023 17:03
+14
Цей сценарій союз відіграв у Чехословаччині і Афганістані. У росіян в Україні не спрацювало. Може тепер хочуть спробувати в Молдові.
показати весь коментар
21.02.2023 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей сценарій союз відіграв у Чехословаччині і Афганістані. У росіян в Україні не спрацювало. Може тепер хочуть спробувати в Молдові.
показати весь коментар
21.02.2023 16:56 Відповісти
Аеропорт у Кишиневі це стратегічний обєкт, але яким повітряним простором рфія туди залетить щоб перекинути своїх військових?
показати весь коментар
21.02.2023 16:57 Відповісти
тими ж маршрутами що і російські ракети. від яких НАТО обісралось і в Польщ і в Румунії...
показати весь коментар
21.02.2023 16:58 Відповісти
Теоретично можна, але це не ракети, а військово-транспортні літаки.
показати весь коментар
21.02.2023 17:00 Відповісти
на границе Румыния Молдова стоят 3 батальона войск США на базе ВВС Румыния стоит эскадрилья именно американских истребителей и не считая ядерного носителя В2 в Средиземном море стоит целый флот с авианосцем время подлета 8 минут для истребителя.. и.. Украина на вертушка перебросит за сорок минут 4-5 батальонов ССО и сил быстрого реагирования а техника дойдёт за 2 часа..
показати весь коментар
21.02.2023 17:12 Відповісти
Над територією Молдови США нічого робити не будуть. Вони уникають прямого зіткнення, і це повністю підтверджено 9 роками війни. Єдиний шанс збити літаки з десантом це ППО та винищувачі України. Але на це буде дуже мало часу та можливостей. Подивиться мій коментар нижче.
показати весь коментар
21.02.2023 17:35 Відповісти
ага,а мы будет смотреть как летят жирные медленые транспортники возле одессы,им гамбец тому мясному пепелацу прям в воздухе.suicide squad
показати весь коментар
21.02.2023 17:03 Відповісти
Воно так, але ІЛ-76 буде не один, і не лише він.
показати весь коментар
21.02.2023 17:37 Відповісти
Російські літаки НАТО час од часу перехоплює. З ракетою, яка ледь зачепила простір країни НАТО і полетіла далі - даще складніше.
показати весь коментар
21.02.2023 17:24 Відповісти
у кацапів свої люди є в придністровї
показати весь коментар
21.02.2023 16:59 Відповісти
Мабуть в Україні ? Придністровьє це і є Московія .
показати весь коментар
21.02.2023 17:49 Відповісти
Вони будуть заходити з Чорного Моря, на півдні від Одеси, два три Іл-76, декілька винищувачів. До Молдови там 60-70 км, Україна може не встигнути ракетами, винищувачі супроводу можуть відбити ракети та завадити винищувачам України перехопити борти. У Молдови ППО, судячи з трас ракет, немає. Наявних домовленостей з Україною теж може не бути. Тому план ризикований, но він може спрацювати. Нагадую, частина російського десанту навіть до Гостомеля долетіла.
показати весь коментар
21.02.2023 17:26 Відповісти
Що за маячню ти тут городиш? До України наближатиметься армада російских літаків, а українське ПВО буде сидіти склавши руки?
показати весь коментар
21.02.2023 17:42 Відповісти
Ви карту взагалі бачили? Скількі ракет долетіло до Одеси та на півдні від Одеси бачили? Ви розумієте що Gepard може збити ракету "калібр", але не ІЛ-76 на висоті 10 км? Вони дійсно можуть спробувати висадку десанта в Кишиневі. Потенційні втрати їх не бентажать. А встановлення проросійського режиму в Молдові це дуже великий бонус для рашкі. Вони можуть ризикнути, і якщо Молдова не підготується, то шанси на успіх існують.
показати весь коментар
21.02.2023 17:59 Відповісти
Не треба нагнітати. Цей сценарій можливий для виконання, але тільки теоретично.
Я взагалі вважаю, що в данному випадку Боневтік підняв цю тему разом з молдованами щоб виправдати захват та демілітаризацію придністровья.
Цю проблему вже давно треба вирішити, а не соплі жувати. Таким чином усунемо загрозу на півдні та захопимо величезні склади з ************ яких нам так не вистачає.
Я би, принаймні, так і зробив. Але не впевнений що в Боневтіка, та і в молдован вистачить сміливості зробити цей шаг.
показати весь коментар
21.02.2023 18:53 Відповісти
В мене немає сумнівів, що сценарій існує. Є деякі загальновідомі факти, які вказують на підготовку його старту. Деталі говорити не буду. Що до позиції Молдови, вони дуже обережні, але теж бачу що вони почали потрохи діяти. Головне завдання боневтіка зараз не розбовтати державну таємницю та не розплескати келих з пивом Залужного.
показати весь коментар
21.02.2023 19:06 Відповісти
Літаками не можливо підлетіти непомітно, як тільки злетять з Криму США вже буде в курсі, все це фантастика.
показати весь коментар
21.02.2023 20:35 Відповісти
Бачу підтягнувся пул "сіон" - зїбавшихся з рашки, але сидячих на грошах з неї, бо івріт то складно.
показати весь коментар
21.02.2023 20:43 Відповісти
так, потрібно тримати на увазі навіть малоймовірні варіанти
показати весь коментар
21.02.2023 17:45 Відповісти
Так не треба рівняти - зараз і 24.02.22, коли всі готувалися до шашличків в травні. Ясно що залетіли, а от зараз - навряд.
показати весь коментар
21.02.2023 17:45 Відповісти
Тоді один ІЛ-76 з десантом завалили, але на гелікоптерах вони все ж прорвалися. Недооцінювати противника це те саме як на шашликі збиратися 23-го лютого 2022-го.
показати весь коментар
21.02.2023 18:02 Відповісти
И то нигде не было фото остатков того ИЛ-а. Если бы это было так, то уже давно фото показали бы.
показати весь коментар
21.02.2023 19:47 Відповісти
За виключенням того, що про збиття Іл 76 були тільки чутки. Ніяких підтвержень.
показати весь коментар
21.02.2023 20:16 Відповісти
Та знаю я що в армії рф "патерь" нема, а в кадирівців взагалі лише насморк. Ахмед посморкався в "платочєк" от і підтвердження. Ви це свино-собако-маткам на росії задвигайте, щоб остограмились, та ще нарожали.
показати весь коментар
21.02.2023 20:30 Відповісти
Шо це прорвало на мовний пронос?
показати весь коментар
21.02.2023 20:41 Відповісти
Не читав ваш комент, написав те ж саме.
показати весь коментар
21.02.2023 20:13 Відповісти
Мне рисуется другая картина. Пара гражданских бортов из дружественной рэфии страны - Армения, Грузия, Египет, кто там ещё... На борту вооруженный спецназ. Достаточно, что взять под контроль гражданский аэропорт. А там дело техники посадить военные самолёты. Думаю о таком сценарии Оксан и говорит
показати весь коментар
21.02.2023 17:42 Відповісти
Через чьё воздушное пространство они прилетят?
показати весь коментар
21.02.2023 17:43 Відповісти
А через какое пространство идут рейсы из Еревана? Или из Египта?
показати весь коментар
21.02.2023 17:45 Відповісти
Ну так закрывайте аэропорт и не партесь, если уж вам так дорога независимость.
показати весь коментар
21.02.2023 17:49 Відповісти
Речан говорил о сценарии. Думаю есть и сценарии противодействия. Кстати буквально на прошлой неделе урезали до одного рейса в месяц полеты Ереван и Тбилиси. Мотивировали снижением пассажирской нагрузки
показати весь коментар
21.02.2023 17:54 Відповісти
Можуть діяти за " Афганським сценарієм"...( Скоріше за усе що так і буде)...
показати весь коментар
21.02.2023 18:15 Відповісти
В системі цивільної авіації існує система Інтерлайн, завдяки чому міжнародні аеропорти бачать прізвища усіх пасажирів, їх громадянство, деякі паспортні дані, кількість та вага вантажу/багажу, де та коли придбані квитки та подальший маршрут пасажира. Перевіряється дуже швидко. А запустити до себе кремлівське військо із зброєю через цивільний аеропорт це треба бути повним лохом при нульовому рівні безпеки в аеропорту та державі вцілому.
показати весь коментар
21.02.2023 18:19 Відповісти
Потому и говорю, что из дружественной или условно дружественной рэфии страны. Подтасовка, подкуп, сторонники русского мира, что угодно. Не очень верю в успешность такого сценария, но он более реалистичен, чем пролет с черного моря через одесскую область
показати весь коментар
21.02.2023 18:26 Відповісти
У нас в начале войньі, на Гостомель именно так и перли с территории бульбостана. ИЛ-76 с истребителями на верхних єшелонах, вертолетьі низко над землей. Сбили не все и ценой жизни наших пилотов. Остаток добивали уже в аєропорту и єто тоже очень дорого обошлось и жизнями и ресурсами. рашка имеет склонность к повторению сценариев.
показати весь коментар
21.02.2023 18:34 Відповісти
Надеюсь, что сделали выводы из опыта Украины. Аэропорт - стратегический об'ект. Фанатов футбольных из Сербии и Черногории развернули обратно на родину. Значит работают в режиме усиленного контроля
показати весь коментар
21.02.2023 18:39 Відповісти
Ви вважаєте що 150-300 армянських паспортів для дітей сиріт Пашинян не продасть фсб?
показати весь коментар
21.02.2023 18:28 Відповісти
Гражданский борт тоже очень возможно, причем и через Румьінию и через Украину, южнее Одесьі. Ведь кроме легального пролета есть еще иммитация аварийной ситуации, когда борт из Еревана в три перепуганньіх армянских горла орет по рации о необходимости аварийной посадки и 150 детях на борту. Кстати первьій самолет в Праге в 1968-м, помоему именно так и посадили - через запрос аварийной посадки.
показати весь коментар
21.02.2023 18:22 Відповісти
Согласен полностью. И не очень вижу другие варианты сценария. В Праге прокатило.
показати весь коментар
21.02.2023 18:35 Відповісти
рашка сильньій противник. Вьіше написал про их десант на Гостомель. Они рискуют, и сбили их частично только потому, что украинские пилотьі, не имея численного преимущества в воздухе перед противником, сбивали бортьі с десантом любой ценой, в том числе и потери самолета и жизни.
Перекрьівать аєропорт надо любой ценой - расставить грузовики с песком на ВПП, мало грузовиков? просто вьісьіпайте песок из грузовика на ВПП и везите новьій.
показати весь коментар
21.02.2023 18:50 Відповісти
Дійсно, А КУДОЙ ?
показати весь коментар
21.02.2023 18:15 Відповісти
вже малюють карты с базы в Севстополі тіпа такhttps://t.me/truexanewsua/69551
показати весь коментар
21.02.2023 18:17 Відповісти
Експерт, розкажи яким чином рашка проводить ротацію свого контингенту - морем, залізницею, чи все-таки через аеропорт Кишинів? Думай!!
показати весь коментар
21.02.2023 19:14 Відповісти
Вася, прочитай про що раніше йшла річ та не пускай слюні: річ йшла про переліт російських військово-транспортних літаків через повітряний простір якоїсь країни аби попасти в Кишинів для військового захоплення. Але ніяк не про ротацію. Безумовно, військові рф потряпляють до Молдови через головний аеропорт країни скоріше за усе через Єреван, але відслідкувати переміщення усіх так званих "миротворців" не складає труднощів. При цьому військових вантажів, амуніції, зброї або *********** цивільною авіацією туди не завезеш. Розумієш? Отож!
показати весь коментар
21.02.2023 19:46 Відповісти
Єдиний шлях, через одеську область на південь Молдови, далі до Кишинева. Наскільки реально?в Гостомелі десант висадили.
показати весь коментар
21.02.2023 20:11 Відповісти
Рашка має сценаріі,а ми повинні на кожен сценарій мати свій план по викоріненню цього зміїного кубла в себе під боком.
показати весь коментар
21.02.2023 16:59 Відповісти
Аэропорт и шо????))))Что дальше????Как они туда сажать борты будут?????В молдавии вижу эксперты тоже....что надо)))))Вы меня молдованы извините,но что у вас кацапам брать????
показати весь коментар
21.02.2023 17:01 Відповісти
Дорогу на Одессу.
показати весь коментар
21.02.2023 17:25 Відповісти
так и вижу как 2000 алкашей с приднестровья и подмога с одного недобитоо ила берут одессу ....*** фантазеры...пару месяцев назад тут один такой клоун писал про 200 самолетов с десантом в центре киева....дааа не всех больных война еще убила,ну ниче еще время есть.а вообще можно 1000 илов на варшаву послать и за 20 минут все завоевать)))))))
показати весь коментар
21.02.2023 17:48 Відповісти
Почитайте, как в 1968 г. СССР брало под контроль Прагу - вначале в аэропорту приземлился самолет с десантниками, которые обеспечили прием основных сил. Врага нельзя недооценивать.
показати весь коментар
21.02.2023 17:58 Відповісти
При цьому армія ЧССР була в казармах.
показати весь коментар
21.02.2023 18:22 Відповісти
То чому не взяли Косово?/аэропорт «Слатина» в Приштине/
показати весь коментар
21.02.2023 18:25 Відповісти
Боротьба за Косово - це вже не СРСР, а РФ. До того ж, за Косово воювало НАТО. Некоректне порівняня.
показати весь коментар
21.02.2023 18:32 Відповісти
Территорию на западе Украины
показати весь коментар
21.02.2023 17:39 Відповісти
Яку саме, вони що десантом спробують взяти Чернівці чи Одесу?
показати весь коментар
21.02.2023 18:27 Відповісти
Молдову. Это всегда было моим глубочайшим убеждением, что Молдова интересует рэфию только как часть кольца для контроля Украины
показати весь коментар
21.02.2023 18:32 Відповісти
Все рівно анклав виходить, та і ніхто їм не дасть це зробити. Хреновата у вас трохи ситуація виходить, але в мене там товариш служить в артилерії. У випадку чого буде удар по Ковбасній, щоб нікому не дісталось. Так що краще самі розберіться з тими заколотниками.
показати весь коментар
21.02.2023 18:36 Відповісти
Они нам нужны не больше, чем вам
показати весь коментар
21.02.2023 18:45 Відповісти
А с колбасной фиг его знает. Саркофаг там мощный для наземных ударов. Да и народу поляжет со всех сторон, если сдетонирует
показати весь коментар
21.02.2023 18:46 Відповісти
А Молдова закрыла рейсы с Московией?
показати весь коментар
21.02.2023 17:08 Відповісти
С первого дня войны
показати весь коментар
21.02.2023 17:34 Відповісти
с первого дня все воздушное пространство...
показати весь коментар
21.02.2023 17:46 Відповісти
Чье пространство ?
показати весь коментар
21.02.2023 17:55 Відповісти
свое ,молдавское...
показати весь коментар
21.02.2023 18:03 Відповісти
Да. Затем воздушное пространство открыли, но авиасообщение с рэфией не возобновили. Эйр Молдова пыталась протащить пару рейсов, но правительство заблокировало
показати весь коментар
21.02.2023 17:56 Відповісти
Цікаво, а через чию територію долетить їхній брухт? України? Чи Румунії?..
показати весь коментар
21.02.2023 17:08 Відповісти
Є що брати. ТЕРИТОРІЮ. На якій розмістять свою військову базу на кордоні з країнами НАТО. І оточать Україну. Це загроза не тільки суверенітету Молдови а і суверенітету України.
показати весь коментар
21.02.2023 17:08 Відповісти
как только угледар возьмут так сразу и хмельныцький и лондон через цюрюпинкс))))тонель пророют,ох эти сказки ох уж эти сказочники,а я еще с некоторых кацапских неадекватов ржу,....а тут у самих геостратегов зрадойобных все так запущенно.
показати весь коментар
21.02.2023 17:52 Відповісти
починати росії війну в Молдові - це самогубству, як і то, що Україна нападе на Білорусь
показати весь коментар
21.02.2023 17:08 Відповісти
Вони не планують війну, вони планують 1968-й рік, як у Празі. Не забувайте, що зараз багато людей у рф, не лише ху#ло, обирають між кувалдою, черенком лопати, міжнародним трибуналом і суїцидом.
показати весь коментар
21.02.2023 17:45 Відповісти
Шкода, що мало хто там обирає булижник - як зброю пролетаріата.
показати весь коментар
21.02.2023 17:47 Відповісти
Интересно кто содержит базу свинособак там досих пор?
показати весь коментар
21.02.2023 17:24 Відповісти
Да никто. Они там все с гражданством ПМР и Украины
показати весь коментар
21.02.2023 17:35 Відповісти
Зарплатню вони одержували з Московіїї.
показати весь коментар
21.02.2023 17:47 Відповісти
И каким путем все эти годы шла жратва и амуниция для базы? Никто не задавался вопросом?
показати весь коментар
21.02.2023 17:25 Відповісти
Амуниции там хватает с советских времён. Кормить их не надо, жратва в пмр есть. В основном в составе оренные приднестровцы с рэфовским, приднестровским и украинским гражданством
показати весь коментар
21.02.2023 17:38 Відповісти
Все йшло через Україну. По залізниці. Тільки після 2015 року закрили залізницю але вахтовий обмін особового складу шов через аеропорт Одеса до 2019 чи 2020 року.
показати весь коментар
21.02.2023 17:45 Відповісти
якийсь сюр. жах. тож Україна увесь час допомогала рашці робити ротаціі в предністров та дозволяла це робити через свою теріторію??
показати весь коментар
21.02.2023 18:02 Відповісти
с добрым утром! молдаване постоянно на это нам жаловались....
показати весь коментар
21.02.2023 22:49 Відповісти
Аеропорт,телеграф,вокзал,почта)мечта большевика
показати весь коментар
21.02.2023 17:39 Відповісти
Цікаво ,вони вже почали рити окопи блокувати взльотну смугу.
показати весь коментар
21.02.2023 17:42 Відповісти
характерно что до недавнего времени сам аеропорт находился под управлением оффшора с российскими корнями
показати весь коментар
21.02.2023 17:47 Відповісти
Літом в Україну добирався через Молдову , літаком до Кишинеу .Звідти на маршрутці до Атачь , там перетнув кордон пішки . А в могилеві вже мене зустрічали. Не знаю на скільки Кишинеу наповниний шпіонами , але Одесських дезертирів там валом .Аєропорт треба берегти
показати весь коментар
21.02.2023 17:49 Відповісти
Дезертири-то фігня. В серпні мій старий знайомий ночуввав одну ніч у хостелі в Кишиневі- хостел був забитий молодими бугаями росіянами. Сплячі групи. Як і в Україні перед війною ходили по Києву по 3-4 дуже дивних чувака.
показати весь коментар
21.02.2023 20:30 Відповісти
Санду может просит защиту у НАТО. А там Румыния рядом.
показати весь коментар
21.02.2023 17:51 Відповісти
НАТО не наважиться...як і у нашому випадку. Є два варіанти- Прийом в НАТО, але для цього потрібно переробляти конституцію , та мати на це певний час( якого обмаль).., або входити до складу Румунії...але і тут є свої перешкоди- більшість нгаселення проти...
показати весь коментар
21.02.2023 19:06 Відповісти
А є на чому летіти тим "голубкам"? Якщо є на чому, то нехай летять к є..ні матері.
показати весь коментар
21.02.2023 17:59 Відповісти
Це вони як у Гостомелі хочуть захоплювати аеродром? Якщо так, то можуть не сильно перейматися. Нехай підженуть штук десять джихад-мобілів і просто перестріляють їх всіх у поівітрі як куріпок...
показати весь коментар
21.02.2023 18:03 Відповісти
Россия хочет использовать про российскую оппозицию/ украинский аналог опзж/ и российских титушек. У Молдовы путь один, всех лидеров российской оппозиции в корабль, при посадке лишить гражданства и в горячо любимую ими россию. Билет в один конец. Чтобы никогда не могли вернуться в Молдову.
показати весь коментар
21.02.2023 18:03 Відповісти
ꑭ Криголам ꑭ

@Krygolam

·

https://twitter.com/Krygolam/status/1628060144402587649 10 хв

На першому фото народний герой України Олександр Колодяжний, який загинув під час спецоперації по затримці терориста Цемаха На другому фото - сам Цемах, щасливий і в оточенні сім'ї, через місяць після того, як його відпустили до росії Зеленський з Єрмаком



показати весь коментар
21.02.2023 18:03 Відповісти
молдавию надо срочно вооружить. пусть румыния поможет
показати весь коментар
21.02.2023 22:50 Відповісти
А где "украинский" коментатор с анекдотом про тупых молдован?
показати весь коментар
21.02.2023 22:58 Відповісти
 
 