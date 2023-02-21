Росія має кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові, один з них - захоплення аеропорту в Кишиневі, - прем’єр Речан
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про те, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військових до його держави.
Як повідомляє Moldova1, під час візиту до Фалешти Речана запитали про нещодавню заяву Зеленського про те, що РФ може використати аеропорт у Кишиневі, щоб підготувати держпереворот у республіці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента Зеленського", - сказав Речан.
Однак він запевнив, що молдавські органи готові протистояти таким викликам.
"Ще раз наголошу: наша мета - забезпечити мир і стабільність у країні, зокрема щодо придністровського регіону. Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", - додав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові за допомогою протестів опозиції та із залученням осіб з військовою підготовкою, громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії. РФ розраховує напасти на урядові будівлі і змінити владу у республіці.
Також повідомлялося, що прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати, а російські війська повинні піти.
Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитро Пєсков порекомендував молдовській владі бути обережною з оцінкою щодо теми Придністров'я.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Die Welt вказав, що Україна має інформацію, що Росія хоче скористатися моментом і змінити керівництво Молдови. Він додав, що РФ давно це планувала. Але Молдова і РФ не мають спільного кордону, а перекидати своїх військових вони могли тільки в аеропорт у Кишиневі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я взагалі вважаю, що в данному випадку Боневтік підняв цю тему разом з молдованами щоб виправдати захват та демілітаризацію придністровья.
Цю проблему вже давно треба вирішити, а не соплі жувати. Таким чином усунемо загрозу на півдні та захопимо величезні склади з ************ яких нам так не вистачає.
Я би, принаймні, так і зробив. Але не впевнений що в Боневтіка, та і в молдован вистачить сміливості зробити цей шаг.
Перекрьівать аєропорт надо любой ценой - расставить грузовики с песком на ВПП, мало грузовиков? просто вьісьіпайте песок из грузовика на ВПП и везите новьій.
@Krygolam
·
https://twitter.com/Krygolam/status/1628060144402587649 10 хв
На першому фото народний герой України Олександр Колодяжний, який загинув під час спецоперації по затримці терориста Цемаха На другому фото - сам Цемах, щасливий і в оточенні сім'ї, через місяць після того, як його відпустили до росії Зеленський з Єрмаком