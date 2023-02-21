США проведуть багато роботи із союзниками після зустрічі Байдена та Зеленського, - Білий дім

Після проведення переговорів у Києві між президентами Байденом і Зеленським Сполучені Штати націлені реалізувати великий обсяг роботи із союзниками й партнерами щодо підтримки України у її протистоянні агресії РФ.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (Байден. - Ред.) мав нагоду вчора провести глибоку, детальну розмову з Президентом Зеленським щодо кожного аспекту конфлікту. І в результаті цього буде проведено багато подальшої роботи, у тому числі, в тісній консультації з нашими союзниками та партнерами", - зазначив він.

За словами Саллівана, Байден скористається цією можливістю вже у вівторок під час зустрічі з Президентом Польщі Дудою та його командою.

Президент США має намір обговорити "продовження роботи у рамках більшої коаліції країн, які прагнуть підтримати Україну військовою, економічною, гуманітарною допомогою та іншими формами підтримки", додав він.

Водночас Салліван уточнив, що теми переговорів президентів Байдена і Дуди також включатимуть "усі аспекти" війни РФ проти України.

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