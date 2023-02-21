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Новини Війна
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США проведуть багато роботи із союзниками після зустрічі Байдена та Зеленського, - Білий дім

байден,зеленський

Після проведення переговорів у Києві між президентами Байденом і Зеленським Сполучені Штати націлені реалізувати великий обсяг роботи із союзниками й партнерами щодо підтримки України у її протистоянні агресії РФ.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (Байден. - Ред.) мав нагоду вчора провести глибоку, детальну розмову з Президентом Зеленським щодо кожного аспекту конфлікту. І в результаті цього буде проведено багато подальшої роботи, у тому числі, в тісній консультації з нашими союзниками та партнерами", - зазначив він.

За словами Саллівана, Байден скористається цією можливістю вже у вівторок під час зустрічі з Президентом Польщі Дудою та його командою.

Президент США має намір обговорити "продовження роботи у рамках більшої коаліції країн, які прагнуть підтримати Україну військовою, економічною, гуманітарною допомогою та іншими формами підтримки", додав він.

Водночас Салліван уточнив, що теми переговорів президентів Байдена і Дуди також включатимуть "усі аспекти" війни РФ проти України.

Також читайте: РФ не давала жодних гарантій щодо поїздки Байдена до Києва, - Салліван

Автор: 

Байден Джо (2889) росія (65394) США (23065) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+5
Ага, вы с 1991 голосуете фиг знает как, выбираете так же, через одно место, в результате живете еще хуже, чем было раньше, а вот все вокруг виноваты...
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21.02.2023 17:17
+4
24 февраля. Начало войны. ЗЕ просыпается оттого что его трясут.
-О, наши пришли. Быстро же вы добрались от границы.
-Наши, наши. Это я, Залужный.
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21.02.2023 17:20
+2
Жаль, що це все зарухалось так пізно. Два термвюіни Обами - втрачений час пставити кацапію на місце малою кров'ю після 2008 року.
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21.02.2023 17:06
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Жаль, що це все зарухалось так пізно. Два термвюіни Обами - втрачений час пставити кацапію на місце малою кров'ю після 2008 року.
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21.02.2023 17:06 Відповісти
Ага, вы с 1991 голосуете фиг знает как, выбираете так же, через одно место, в результате живете еще хуже, чем было раньше, а вот все вокруг виноваты...
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21.02.2023 17:17 Відповісти
Не треба стільки пафосу. У 2008 році пуцин напав на Грузію, яка вибрала проамериканського Саакашвілі. Як бачимо, правильний вибір Грузію не убезпечив. Як і Обама.
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21.02.2023 17:54 Відповісти
24 февраля. Начало войны. ЗЕ просыпается оттого что его трясут.
-О, наши пришли. Быстро же вы добрались от границы.
-Наши, наши. Это я, Залужный.
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21.02.2023 17:20 Відповісти
- Ага, сейчас... (при себе: ой блин, надеюсь что портрет Путина у стены не заметит).
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21.02.2023 17:47 Відповісти
Что же это за союзники, если с ними надо проводит работу?
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21.02.2023 17:22 Відповісти
..тільки би Зеленський не обманув (не підвів би усих нас) Байдена, як декого з наївних українців, багато наобіцявши і багато чого не виконавши, "я вам нічєго нє должен"
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21.02.2023 17:23 Відповісти
В тому випадку ''воно'' піде за крейсером!
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21.02.2023 17:42 Відповісти
Киев сегодня стал своеобразной Меккой для паломниччества руководителей стран циввилизованного мира. Нет ни одного из ведущих мировых демократических политиков, не побывавших в Украине.

интересно, это зрада или как?
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21.02.2023 18:27 Відповісти
а, так с зелёным от тоже парой слов перекинулся, а не только с презиком переговорил, стоя к зицпрезику спиной ))

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21.02.2023 19:34 Відповісти
Украине нужны не разговоры, а оружие, как сообщил генерал Залужный: 300 танков, 700 гаубиц и т.д.
Такое количество оружие, должно поступать по Ленд-лизу, который Белый Дом затормозил.
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22.02.2023 04:34 Відповісти
 
 