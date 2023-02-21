Китай не надає зброю Росії, але запитує, чому Захід допомагає ЗСУ зброєю, - Боррель

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель розповів про свою розмову з главою канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю із закордонних справ Ван Ї, в якій той запевнив, що КНР не постачатиме зброю Росії, але дорікнув, що Захід тим часом озброює Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Боррель сказав, що у нього "особисті добрі стосунки" з Ван Ї, і в Мюнхені у них відбулася відверта розмова.

"Він чітко мені сказав, що Китай не може надавати зброю країнам, які перебувають у стані війни. Вони не надають зброю Росії. Це те, що він мені сказав, наголошуючи на тому, що це принцип політики закордонних справ Китаю", – сказав він.

За його словами, дипломат Китаю також заявив: "Чому ви запитуєте мене про це, коли допомагаєте Україні зброєю?"

Глава європейської дипломатії у відповідь пояснив китайському колезі різницю між озброєнням РФ та допомогою Україні, коли Європа та весь світ перебувають у небезпеці через російську агресію.

"Звичайно, ми маємо бути насторожі. Але, наскільки я знаю, немає доказів (того, що Китай надає Росії озброєння. - Ред.)", – сказав Боррель.

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