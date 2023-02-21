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Новини Війна
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Китай не надає зброю Росії, але запитує, чому Захід допомагає ЗСУ зброєю, - Боррель

боррель

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель розповів про свою розмову з главою канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю із закордонних справ Ван Ї, в якій той запевнив, що КНР не постачатиме зброю Росії, але дорікнув, що Захід тим часом озброює Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Боррель сказав, що у нього "особисті добрі стосунки" з Ван Ї, і в Мюнхені у них відбулася відверта розмова.

"Він чітко мені сказав, що Китай не може надавати зброю країнам, які перебувають у стані війни. Вони не надають зброю Росії. Це те, що він мені сказав, наголошуючи на тому, що це принцип політики закордонних справ Китаю", – сказав він.

За його словами, дипломат Китаю також заявив: "Чому ви запитуєте мене про це, коли допомагаєте Україні зброєю?"

Глава європейської дипломатії у відповідь пояснив китайському колезі різницю між озброєнням РФ та допомогою Україні, коли Європа та весь світ перебувають у небезпеці через російську агресію.

"Звичайно, ми маємо бути насторожі. Але, наскільки я знаю, немає доказів (того, що Китай надає Росії озброєння. - Ред.)", – сказав Боррель.

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Автор: 

Китай (4624) росія (65394) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+37
Неправильно Боррель пояснив. Треба було пояснити китайцю різницю між агресією та обороною. І одна справа - давати зброю нападнику-агресору, а інша - це допомога тим, хто захищається.
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21.02.2023 17:30
+22
Чому надають зброю Україні? Може тому, що ЗСУ захищає Батківщину, на яку напали кацапи?
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21.02.2023 17:31
+15
От підараси вузькоглазі.
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21.02.2023 17:29
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та що там захід....
чому зброю Україні "надають" мосКАЛі? ось це ось серйозне питання і чомусь мені думається, що в китайця кишка тонка буде таку пред'яву кинути мосКАЛям...
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21.02.2023 22:22 Відповісти
То перекладіть хто-небуть на китайську мову Міжнародне право іБудапештський меморандум може тоді вони зрозуміють
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21.02.2023 22:42 Відповісти
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