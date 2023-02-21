Президент Сербії Вучич після промови Путіна очікує "великі зміни на полі бою" в Україні найближчими днями
Президент Сербії Александар Вучич перебуває з візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах, де обговорює, серед іншого, постачання дронів-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РТС.
На виставці озброєнь в Абу-Дабі Вучич повідомив про підписання контракту щодо дронів-камікадзе для Сербії. Їх постачання очікується за п’ять-шість місяців.
"Виходячи з того, що я міг бачити із заяв Путіна, ясно, що він буде дуже запекло продовжувати боротьбу в Україні, що, як і звичайна ескалація конфлікту, ще більше ускладнить становище Сербії в політичному, військовому і всіх інших сенсах. Це те, чого ми очікували, і я очікую побачити через день, два або три, великі зміни на полі бою і значні зміни в подальших політичних діях щодо Сербії, як з боку Заходу, так і з боку інших міжнародних чинників", - уточнив Вучич.
Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін виступив з промовою перед федеральними зборами. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.
Путін пригрозив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.
Також він заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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в росіян горять пєрдакіі
До речі, оті дрони-камікадзе, про які воно прокукурікало, 100% кацапам потім і передадуть.
https://www.stripes.com/theaters/europe/2022-03-05/us-allies-quietly-prepare-ukrainian-government-exile-long-insurgency-5238438.html US and allies quietly prepare for a Ukrainian government-in-exile and a long insurgency | Stars and Stripes
А с кем он там " борется" с женщинами и детьми ракетами?
В Украине никто не конфликтует ни с кем,шо за Кофликт?