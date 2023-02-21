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Новини Війна
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Президент Сербії Вучич після промови Путіна очікує "великі зміни на полі бою" в Україні найближчими днями

вучич

Президент Сербії Александар Вучич перебуває з візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах, де обговорює, серед іншого, постачання дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РТС.

На виставці озброєнь в Абу-Дабі Вучич повідомив про підписання контракту щодо дронів-камікадзе для Сербії. Їх постачання очікується за п’ять-шість місяців.

"Виходячи з того, що я міг бачити із заяв Путіна, ясно, що він буде дуже запекло продовжувати боротьбу в Україні, що, як і звичайна ескалація конфлікту, ще більше ускладнить становище Сербії в політичному, військовому і всіх інших сенсах. Це те, чого ми очікували, і я очікую побачити через день, два або три, великі зміни на полі бою і значні зміни в подальших політичних діях щодо Сербії, як з боку Заходу, так і з боку інших міжнародних чинників", - уточнив Вучич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія хоче замінити російські винищувачі МіГ на французькі Rafale

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін виступив з промовою перед федеральними зборами. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.

Путін пригрозив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.

Також він заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Автор: 

путін володимир (23881) Сербія (370) Вучич Александр (89)


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Топ коментарі
+43
Неужели Ху#ло ударит по Белграду? Тогда Воронежу обидно станет.
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21.02.2023 17:41
+32
еще одна страна Сербия на атомную бимбу ***** сербы иранцы корейцы китаешки весь биомусор планеты собрался..***** с Земли как факт *****...
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21.02.2023 17:40
+32
Вучич? Помним помним. Этот тупой губошлеп орал что "битва за Херсон станет вторым Сталинградом". ЭкспЭрт на уровне пиантковского
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21.02.2023 17:48
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еще одна страна Сербия на атомную бимбу ***** сербы иранцы корейцы китаешки весь биомусор планеты собрался..***** с Земли как факт *****...
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21.02.2023 17:40 Відповісти
Ви пропустили, в переліку, мадярів
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21.02.2023 18:32 Відповісти
Північні корейці.
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21.02.2023 18:47 Відповісти
В Україні помічено вертоліт США Чорний Ястуб. https://www.youtube.com/watch?v=YVCBsoDEeqM https://www.youtube.com/watch?v=YVCBsoDEeqM

в росіян горять пєрдакіі
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21.02.2023 18:51 Відповісти
Неужели Ху#ло ударит по Белграду? Тогда Воронежу обидно станет.
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21.02.2023 17:41 Відповісти
Воронєжу нє, - Бєлгород 100 відсотків обідітся
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21.02.2023 18:48 Відповісти
шо студентов вместо зеков пошлет подыххать? или опять мультами о вундервафли пугать будет?пуганые нам пох,все что он мог он применил кроме яо,и то не факт в каком оно состоянии
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21.02.2023 17:41 Відповісти
То ми з Вучичем щось різне дивились.
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21.02.2023 17:42 Відповісти
Да він просто бабоси відпрацьовує ))
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21.02.2023 17:51 Відповісти
Ну шо чмобікі-чумардоси, готуйте пакети ...
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21.02.2023 17:44 Відповісти
Вважаю, це підх@йло не помиляється. І зміни таки будуть!
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21.02.2023 17:46 Відповісти
Наприклад?
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21.02.2023 17:51 Відповісти
буде ще більше дохлой русні
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21.02.2023 18:00 Відповісти
Та да,подарує орбану Суботіцу.
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21.02.2023 17:48 Відповісти
В нас війна а те ''чумидло'' обкакується.
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21.02.2023 17:48 Відповісти
Вучич? Помним помним. Этот тупой губошлеп орал что "битва за Херсон станет вторым Сталинградом". ЭкспЭрт на уровне пиантковского
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21.02.2023 17:48 Відповісти
І що таке пуцин застосує? 🤔 Язиком він воює краще, ніж своїми наймитами. Тому слід очікувати, що він роздвоїть язик.
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21.02.2023 17:51 Відповісти
Вроде при очках....и такое увидел!!!!)))))
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21.02.2023 17:54 Відповісти
сербия - фурункул на теле ЕС. Со временем пройдёт, но шрам останется.
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21.02.2023 17:55 Відповісти
шрам больше от фурункула; венгрия, от фурункул так фурункул, в центре лба торчит
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21.02.2023 18:00 Відповісти
по масштабам проблемы, Венгрия - это не фурункул. Это ангионевротический отёк.
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21.02.2023 18:07 Відповісти
Сербия не в ЕС и этот кусок гафна в него никогда не попадёт
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21.02.2023 19:07 Відповісти
спасибо, что несёте знания из центра Европы, а то здесь никто не знал, что Сербия не член Евросоюза.
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21.02.2023 21:00 Відповісти
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21.02.2023 17:55 Відповісти
В Абудабі зараз виставка озброєнь проходить. І у ній бере участь - тарам! - кацапія. Скоріше за все, там зараз стирчать їхні фсб-шники та купа іншого різного мотлоху. Ось це створіння (вучич) з ними і поспілкувалося. Так би мовити, отримало інформацію з перших рук.

До речі, оті дрони-камікадзе, про які воно прокукурікало, 100% кацапам потім і передадуть.
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21.02.2023 17:55 Відповісти
Такая себе балканская московия, как всегда в своем репертуаре.
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21.02.2023 17:55 Відповісти
А ещьо ачькі надєл! Опудало каламутне.
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21.02.2023 17:57 Відповісти
чувак, мир вокруг твоей сербии не вращается, остынь
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21.02.2023 17:58 Відповісти
Якийсь дурник.
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21.02.2023 18:02 Відповісти
"Це те, чого ми очікували"©
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21.02.2023 18:05 Відповісти
Ещё одни недоимперцы трахнутые в зад.
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21.02.2023 18:08 Відповісти
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21.02.2023 18:09 Відповісти
Серби при Мілошевичу також скакали - ми всіх...... Надавали по кумполу, трохи заспокоїлись. Тепер цей прищ виповз. Але боїться прямо топити за Путіна, а якщо.... Ось і придумає на ходу.
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21.02.2023 18:12 Відповісти
Одно слово, їбанько.
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21.02.2023 18:15 Відповісти
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21.02.2023 18:22 Відповісти
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21.02.2023 18:23 Відповісти
Третья часть не сходится - Байден в первые дни войны сам предлагал Зеленскомубежать из Киева и организовать правительство в изгнании. Таков был его план
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21.02.2023 18:40 Відповісти
дурниці не писати
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21.02.2023 19:06 Відповісти
английскою можешь прочесть?
https://www.stripes.com/theaters/europe/2022-03-05/us-allies-quietly-prepare-ukrainian-government-exile-long-insurgency-5238438.html US and allies quietly prepare for a Ukrainian government-in-exile and a long insurgency | Stars and Stripes
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23.02.2023 20:48 Відповісти
Це саме той чмир, який обіцяв "сталінград" у Херсоні, казав, що кацапи ніколи звідти не підуть))
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21.02.2023 18:24 Відповісти
Необразований просовковий любитель казок старого, хворого на всю голову дебілоїда!!!!
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21.02.2023 18:25 Відповісти
тю, чо ви всі одразу? Судячи з наведеної цитати, Вуйчич не дуже радий від дій кацапів і просить пришвидшити діалог з Заходом. Нічо поганого в цьому не бачу.
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21.02.2023 18:30 Відповісти
я не понял, а беспилотники сербия покупает для (по поручению) рф ?
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21.02.2023 18:31 Відповісти
Ще один гандон-підхуйловник
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21.02.2023 18:35 Відповісти
снрби це ті самі фашисти що і кацаби
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21.02.2023 19:05 Відповісти
"продовжувати боротьбу" "конфлікту"
А с кем он там " борется" с женщинами и детьми ракетами?
В Украине никто не конфликтует ни с кем,шо за Кофликт?
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21.02.2023 19:05 Відповісти
як цей вучич схожий на жабу...
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21.02.2023 20:13 Відповісти
ото ще шльондра з обоза - під кого лягає тому прутень і розхвалює.
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21.02.2023 21:24 Відповісти
он надеется что путин победит??
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21.02.2023 22:35 Відповісти
 
 