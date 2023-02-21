Президент Сербії Вучич після промови Путіна очікує "великі зміни на полі бою" в Україні найближчими днями

Президент Сербії Александар Вучич перебуває з візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах, де обговорює, серед іншого, постачання дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РТС.

На виставці озброєнь в Абу-Дабі Вучич повідомив про підписання контракту щодо дронів-камікадзе для Сербії. Їх постачання очікується за п’ять-шість місяців.

"Виходячи з того, що я міг бачити із заяв Путіна, ясно, що він буде дуже запекло продовжувати боротьбу в Україні, що, як і звичайна ескалація конфлікту, ще більше ускладнить становище Сербії в політичному, військовому і всіх інших сенсах. Це те, чого ми очікували, і я очікую побачити через день, два або три, великі зміни на полі бою і значні зміни в подальших політичних діях щодо Сербії, як з боку Заходу, так і з боку інших міжнародних чинників", - уточнив Вучич.

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Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін виступив з промовою перед федеральними зборами. Він вкотре звинуватив Захід у війні, яку Росія веде проти України, і пообіцяв продовжувати бойові дії.

Путін пригрозив, що в разі постачання в Україну більш далекобійних систем Росія буде "далі відсувати загрозу" від російських кордонів.

Також він заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.