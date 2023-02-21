Держкіно через розбіжності не уклало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру" Гончарук

Державне агентство з питань кіно не уклало контракт із Оленою Гончарук, яка перемогла на конкурсі на посаду генерального директора "Довженко-Центру".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, сторони не дійшли згоди за пунктами контракту, які стосуються прийняття нового статуту.

Представники Держкіно заявили, що згоди не досягли за 5 пунктами, водночас Гончарук та адвокати стверджують, що розбіжності є за 25 пунктами.

Тому сторони взяли час, щоб вивчити контракт і внести до нього коментарі.

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Нагадаємо, Олена Гончарук з 2021 року керувала "Довженко-Центром", а до цього працювала на посаді керівника Музею кіно при вказаній інституції.

2 листопада 2022 року стало відомо, що Гончарук відсторонили від посади за результатами аудиту. Державне агентство України з питань кіно призначило на її місце Юлію Каждан. Тоді колектив Довженко-Центру звинуватив Держкіно в рейдерстві - через "маніпулювання інформацією, захоплення території та призначення маріонеткових керівників".

Згодом Олена Гончарук виграла конкурс на посаду генерального директора "Довженко-Центру". Таке рішення ухвалила комісія на засіданні 6 лютого 2023 року.