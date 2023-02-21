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Новини
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Держкіно через розбіжності не уклало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру" Гончарук

гончарук,олена

Державне агентство з питань кіно не уклало контракт із Оленою Гончарук, яка перемогла на конкурсі на посаду генерального директора "Довженко-Центру".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, сторони не дійшли згоди за пунктами контракту, які стосуються прийняття нового статуту.

Представники Держкіно заявили, що згоди не досягли за 5 пунктами, водночас Гончарук та адвокати стверджують, що розбіжності є за 25 пунктами.

Тому сторони взяли час, щоб вивчити контракт і внести до нього коментарі.

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Нагадаємо, Олена Гончарук з 2021 року керувала "Довженко-Центром", а до цього працювала на посаді керівника Музею кіно при вказаній інституції.

2 листопада 2022 року стало відомо, що Гончарук відсторонили від посади за результатами аудиту. Державне агентство України з питань кіно призначило на її місце Юлію Каждан. Тоді колектив Довженко-Центру звинуватив Держкіно в рейдерстві - через "маніпулювання інформацією, захоплення території та призначення маріонеткових керівників".

Згодом Олена Гончарук виграла конкурс на посаду генерального директора "Довженко-Центру". Таке рішення ухвалила комісія на засіданні 6 лютого 2023 року.

Автор: 

Держкіно (186) Довженко Центр (34)


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Топ коментарі
+18
Зато с ленкой кравец телеканал "Дом" на бюджетные 60 лямов для её шоу рассчитанного на слабоумных, контракт заключить не забыли.
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21.02.2023 18:04
+14
вот твари..два раза Гончарук виграла конкурс и все равно сабботируют
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21.02.2023 18:04
+4
Вы не понимаете - это другое !
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21.02.2023 18:36
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вот твари..два раза Гончарук виграла конкурс и все равно сабботируют
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21.02.2023 18:04 Відповісти
Зато с ленкой кравец телеканал "Дом" на бюджетные 60 лямов для её шоу рассчитанного на слабоумных, контракт заключить не забыли.
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21.02.2023 18:04 Відповісти
Вы не понимаете - это другое !
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21.02.2023 18:36 Відповісти
Це зараз не на часі...
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21.02.2023 18:50 Відповісти
Знову штовханина біля корита... Дайте Олені можливість і надалі працювати ...арендатором..
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21.02.2023 18:05 Відповісти
втомився вже від цієї смарагдової розпусти.
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21.02.2023 18:26 Відповісти
під щовечірнє хрипливе пердіння
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21.02.2023 18:37 Відповісти
Клоуни якогось бувшого рига підшукують. Такі як Гончарук для них небезпечні.
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21.02.2023 18:44 Відповісти
Кажете, Українська культура? Хе-хе... В Національний ансамбль "Гуцулія" рукавадітєлєм призначили Валерія Дебелого, зятя генерала КГБ Ролдугіна. Це той Дебёлый, що нищив "Ятрань". Коротше, судячи зі зміни репертуару, "Гуцулію" вже можна сміло перейменовувати на "Юґа-васточьный ансамбль пєсні і пляскі".
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21.02.2023 19:51 Відповісти
зато ту, що кінолог, нєбось, призначили без проблем.
а ту, що сексолог - так і взагалі в послиці.
а як там вєнєдіктова в швейцарії?
а найцікавіше - де зрадник баканов??
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21.02.2023 20:12 Відповісти
 
 