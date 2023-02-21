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Міськрада Чернігова звернулася до ВР: Займатися розвитком Чернігова має обрана рада, обороною - призначена військова адміністрація

чернігів,міськрада

Депутати Чернігівської міської ради закликали народних депутатів не голосувати за наділення Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету.

Займатися розвитком Чернігова має обрана рада, а обороною - призначена військова адміністрація, наголошують депутати у зверненні, яке було ухвалено сьогодні на позачерговому засідання сесії Чернігівської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо народних депутатів України не голосувати за наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету. Міська влада готова до конструктивної співпраці з МВА в усіх напрямках, що пов‘язані з захистом та обороноздатністю Чернігова. Водночас обрана 300-тисячним містом рада має продовжити працювати як правочинний орган місцевого самоврядування. Вважаємо, що ініціатива окремих політиків наділити Постановою Верховної Ради створену адміністрацію повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету є виключно політичним, а не безпековим рішенням", - йдеться у заяві Чернігівської міської ради.

Міські депутати наголошують, що рішення про передачу повноважень міськради військовій адміністрації міста буде різко негативно сприйняте громадою міста та міжнародними партнерами України.

Крім того, воно негативно вплине на перспективи відновлення міста. Адже вже досягнуті домовленості про залучення близько 2 млрд гривень на відновлення Чернігова, але більшість партнерів вже заявляють про необхідність призупинення стосунків через питання повноважень обраної влади Чернігова, підкреслюють депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський утворив військову адміністрацію у Чернігові

"Таке рішення – це, по суті, ліквідація всієї законно обраної влади в Чернігові. Займатися життям та розвитком Чернігова повинна обрана міськрада, забезпечувати його оборону – призначена військова адміністрація. Лише такий баланс унеможливить порушення прав чернігівців та збереже цінності, за які сьогодні бореться Україна: свободу та демократію", - зазначається у заяві.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "Суспільному" заявила, що рішення про повноваження нещодавно створеної Чернігівської міської військової адміністрації Верховна Рада має ухвалити ще в лютому, на одному з найближчих засідань.

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Автор: 

ВР (14999) міськрада (478) місцеве самоврядування (322) Чернігів (789)


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Топ коментарі
+30
Это у нормальной власти. У нашего недоделанного ***** есть только он и только его хотелки. Мелкое, мстительное и самовлюбленное чмо.
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21.02.2023 18:00
+21
Зеля поки не зломає в країні все що може не заспокоїться!
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21.02.2023 18:01
+18
Найзеленіший клоун хоче командувати всім і вся узурпувавши владу.
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21.02.2023 18:17
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Это у нормальной власти. У нашего недоделанного ***** есть только он и только его хотелки. Мелкое, мстительное и самовлюбленное чмо.
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21.02.2023 18:00 Відповісти
Нарешті дійшло Ще й його креатуру на керівника Чернігівщини Атрошенка, який в складі фракції партії ригів голосував за диктаторські закони Януковича на цугундер посадять
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21.02.2023 18:06 Відповісти
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21.02.2023 18:23 Відповісти
Ідіот! Ця "креатура" не дає "зеленим" Чернігів грабувать ! Гроші на відновлення міста вкладає а не в "зелень"!
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21.02.2023 18:28 Відповісти
Підпис ставиться в кінці реченнч, а не на початку Це граматичне правило розповсюджується й на прихильників бувших ригів та їх антимайданівських законів
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21.02.2023 18:31 Відповісти
Од твоєї "остроти" тупої ти розумнішим не став!
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21.02.2023 18:40 Відповісти
У багатих берете, бідним даєте?
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21.02.2023 18:46 Відповісти
нагадай мені будь-ласка який Атрошенко лишався в своєму місті до останнього, під час обстрілів (Чернігів пошкоджений на 70%) - і який Ковальов перейшов на сторону русні - а головне з якої він партії
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21.02.2023 18:32 Відповісти
Там не один Ковалев. Там оба брата, второй областной депутат от той-же партии. И еще куча.
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22.02.2023 01:28 Відповісти
Зеля поки не зломає в країні все що може не заспокоїться!
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21.02.2023 18:01 Відповісти
За кого в Раду проголосували жителі Чернігова?
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21.02.2023 18:01 Відповісти
черниговские граждане мэра не отстояли...мудаки...
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21.02.2023 18:06 Відповісти
в Україні немає ніякої "української православної церкви"
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21.02.2023 18:37 Відповісти
УПЦ МП ?
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21.02.2023 18:37 Відповісти
Не вважаю правильним обсуждати Церков, це гріх, для віруючих, в інтернеті, тим більш.
Але це моя провина, я вже видалив все, вибачте, тому відповідати не буду на запитання. Якщо хочете, можете самі в інтернеті знайти інформацію
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21.02.2023 19:56 Відповісти
В Чернігові на мітинг рідко коли вийде більше сотні людей. Зараз дуже багато виїхало. А пенсіонери проголосують за того хто гречку дасть
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21.02.2023 18:38 Відповісти
Оппозиция воюет с властью за право первым пилить бабло? Понимаю, у них кормушек меньше стало.
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21.02.2023 18:09 Відповісти
Шо вже диктатура?
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21.02.2023 18:12 Відповісти
Найзеленіший клоун хоче командувати всім і вся узурпувавши владу.
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21.02.2023 18:17 Відповісти
Хм... Ну честно говоря, что не день то все более "демократичные" новости.
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21.02.2023 18:33 Відповісти
Ну до 24.02.22 у Чернігівців дуже популярним була постать Лукашенка.
От і отримали тепер свою недо-диктатуру
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21.02.2023 18:40 Відповісти
Ну не знаю. Они же не в отдельном государстве живут. Сегодня у них избираемых заменят назначенцами, а завтра в других областях.
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21.02.2023 19:04 Відповісти
До того все і йде. Ну факт залишається фактом, це не Київ, там мітинги багатолюдними ніколи не були- хоч до війни хоч зараз. Під час Майдану це було одне з останніх міст де скинули Леніна. Населення не ватне в основному, але особливо нічим крім ковбаси не цікавилось
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21.02.2023 19:11 Відповісти
Це ще тільки початок бо зелена мстива ублюдошна влада не заспокоїться поки не пограбує всю Україну.
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21.02.2023 18:34 Відповісти
Пропал город.
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21.02.2023 18:36 Відповісти
Зелена пліснява творить, що заманеться, поки патріоти країну боронять.
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21.02.2023 18:46 Відповісти
до Атрошенко можна відноситися по різному, я не був в місті у перші дні війни, і мене дивували заклики мера про допомогу в професійне облаштуванні блок постів в передмісті та самому місці, безпорадність і відчай від відсутності лінії оборони, коли всі кинули місто на призволяще, фільм " битва за Чернігів"
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21.02.2023 19:14 Відповісти
Зелені падлюки ВСІ зрадники!!
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21.02.2023 21:36 Відповісти
А как же Дерьмак будет пилить бюджет,выделенный на восстановление Чернигове.Поэтому эта сволочь и убрала Атрошенко
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21.02.2023 21:49 Відповісти
 
 