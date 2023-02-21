12 країн ЄС розробили та пропонують запровадити механізм покарання за обхід санкцій проти Росії, - Reuters

Низка країн-членів закликали Європейський союз заблокувати компаніям і третім країнам можливість обходити санкції проти Росії, використовуючи торгівлю та доступ до єдиного європейського ринку як важіль впливу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними Reuters, з такою ініціативою виступили Бельгія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччиною, Італія, Латвія, Литва, Румунія, Іспанія та Нідерланди. Документ підготовлений для переговорів послів ЄС, які обговорюють свій 10 пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

"Тактика обходу та закупівельні зусилля росіян стають все частішими та винахідливішими. Цими зусиллями Росія намагається продовжувати постачати свою військову промисловість та свої стратегічні галузі, які фінансують війну, необхідними компонентами, попри наші санкції", - йдеться в документі.

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Тому 12 країн заявили, що ЄС в цілому має терміново вжити заходів для припинення обходу санкцій, розширивши співпрацю митниці, податкових органів та прокуратури, розвідувальної спільноти, а також науково-дослідних інститутів та статистичних агентств на рівні ЄС.

"Ми повинні дати сильний сигнал особам і організаціям у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військової та оборонно-промислової бази Росії матиме серйозні наслідки щодо їх доступу на ринок ЄС", - йдеться в документі.

Нагадаємо, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Десятий пакет санкцій проти Росії стосуватиметься банківського сектору, доступу до технологій подвійного призначення та передових технологій. Також пропонується запровадити санкції проти майже 100 додаткових фізичних та юридичних осіб, відповідальних за військову діяльність, політичні рішення, пропаганду та дезінформацію.

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