Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи, - керівник МЗС Китаю Ван Ї про російську агресію проти України

Голова канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю з закордонних справ Ван Ї виступив на Мюнхенській конференції і заявив, що не хоче продовження "кризи" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Ван Ї зазначив, що Китай не хоче продовження "кризи" в Україні. "Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти знаходженню миру, ми на стороні миру та діалогу", – додав він, нагадавши про пропозицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, зроблену вже на другий день після повномасштабного вторгнення, щоб Україна та РФ сіли та обговорили способи врегулювання "кризи".

Відповідаючи на запитання, він підтвердив актуальність пропозицій, зроблених Сі Цзіньпіном, що територіальна цілісність та принципи Статуту ООН мають дотримуватися, ядерна війна не має розпочатися і не може бути виграна, а атомні електростанції не мають бути під обстрілом, а також хімічна та біологічна зброя не має застосовуватися за жодних обставин.

Ван Ї наголосив, що у Китаю немає жодних підстав відмовлятися від мирного шляху, оскільки "збільшення потужності означає розвиватися мирним шляхом".

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