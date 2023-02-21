Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи, - керівник МЗС Китаю Ван Ї про російську агресію проти України
Голова канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю з закордонних справ Ван Ї виступив на Мюнхенській конференції і заявив, що не хоче продовження "кризи" в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Ван Ї зазначив, що Китай не хоче продовження "кризи" в Україні. "Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти знаходженню миру, ми на стороні миру та діалогу", – додав він, нагадавши про пропозицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, зроблену вже на другий день після повномасштабного вторгнення, щоб Україна та РФ сіли та обговорили способи врегулювання "кризи".
Відповідаючи на запитання, він підтвердив актуальність пропозицій, зроблених Сі Цзіньпіном, що територіальна цілісність та принципи Статуту ООН мають дотримуватися, ядерна війна не має розпочатися і не може бути виграна, а атомні електростанції не мають бути під обстрілом, а також хімічна та біологічна зброя не має застосовуватися за жодних обставин.
Ван Ї наголосив, що у Китаю немає жодних підстав відмовлятися від мирного шляху, оскільки "збільшення потужності означає розвиватися мирним шляхом".
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Ідіть до біса, китайські мудні!
А ще краще загасити того хто його розпалив...
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Тож, ми не знаємо, за війну, чи проти, Китай.
Якщо РФ перемогла б, це через деякий час СРСР 2.0, а Китай від СРСР натерпівся, йому така потуга поруч не потрібна.
Якщо РФ програє, це автоматично приєднання РФ до коаліції заходу проти Китаю. А це ще гірше.
Тож, Китаю вигідна ситуація і не програшу, і не виграшу РФ.
Просто Вы неправильно поняли, я так написал коряво
"Вона подумала - а вона розумна - каже: хитрість"
Я имел ввиду, что эта моя знакомая девушка, она умная, не дура)
И вот она не сходу мне ответила, а взвесила, и ответила, подумав.
Ответила, что если одним словом китайский характер национальный характеризовать, то это слово : хитрость.
Что они хитрые, это их национальная черта.
Значит ли что , по Вашей теории, это означает неумные?
Не знаю, теория Ваша)
Но пока у либералов даже 10 автоматов калашникова не будет в плане их субъективности. Бабки то у них есть какие-то, могли бы хотя бы 3-4 тренировочных центра открыть для подготовки революционеров для насильственного свержения режима *****. Они ничего не сделают кафыровцам и другим ОПГ, у кого десятки тысяч боевиков, братство, поддержка друг друга и вооружения накапливаются каждый день. Так что на россии будет шариат с русаками как рабами. Китаю от этого плохо будет, им даже ***** в проруби куда привлекательнее выглядит. Захватывать природные ресурсы смысла нету, русами работают за копейки и так все продадут, правда работают плохо, но там так холодно и нет инфраструктуры, теплокровным китайцам эти места нафиг не сдались.
Они живут везде, это ж не африканцы.
А насчёт продажи товаров, то концепция мировой экономики сменилась. Раньше процветание гарантировала модель потребления, формула больше товара -больше денег -больше товара
А сейчас всё начало сводиться к ресурсам, поскольку технологии для жизни есть более менее у всех, и пусть у кого то айфон с лучшей камерой, чем у другого сяоми, но и тот и тот звонит и снимает. Теперь началась борьба за ресурсы. Скоро и Венесуэлу прихватят в этот круг.
Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР направило Сергею Шойгу предварительный план реализации его инициативы о строительстве в Сибири пяти городов с населением в миллион человек. Китайская сторона готова выполнить эту работу за 4 года с момента подписания договора.
Ага-ага!
Не шукати вигод - це суть китайців!
(регоче)
Около 1000 предприятий вывез СССР к себе с Азии.
не хочете мати вигод то не купуйте нафту і газ...
Искренне Ваш, "4th".
- територіальна цілісність
- принципи Статуту ООН
- ядерна війна не має розпочатися і не може бути виграна (але хйло продовжує шантажувати Світ)
- атомні електростанції не мають бути під обстрілом
- хімічна та біологічна зброя не має застосовуватися за жодних обставин
...
на всі ці пропозиції пана Сі хйло вжЕ давно помочилося з кремлівської башти, так шо Ї Ван, тіпа, підставив свого господ-Іна перед вояжем до Кремля.. чи їм пофігу?
Серед іншого заступник глави Казначейства США вказав, що США стежать за російськими ланцюгами поставок, в тому числі пов'язаними з виробництвом іранських дронів.
Вашингтон бачить "ознаки того, що промислова база Росії руйнується через санкції та експортний контроль", додав він, оцінивши ефективність нинішніх санкцій.
Китай орендував у росії половину Сибіру та Далекого сходу на термін до 50 років ( а насправді на довічно)... Коли росія отримає поразку, всі регіони посипляться як картковий домік... Вже навіть зараз п'ять регіонів Росії вимагають незалежності... От тоді ці новостворені країни запитають про "50 річну оренду" ...і Китай буде змушений повернути орендовані раніше землі... Тому Пекін буде однозначно підтримувати Мордор ... бо це в інтересах китайоз...
"Пять регионов России хотят выйти из состава страны: местные жители организовали референдум"
17 февраля 2023