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Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи, - керівник МЗС Китаю Ван Ї про російську агресію проти України

ван

Голова канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю з закордонних справ Ван Ї виступив на Мюнхенській конференції і заявив, що не хоче продовження "кризи" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Ван Ї зазначив, що Китай не хоче продовження "кризи" в Україні. "Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти знаходженню миру, ми на стороні миру та діалогу", – додав він, нагадавши про пропозицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, зроблену вже на другий день після повномасштабного вторгнення, щоб Україна та РФ сіли та обговорили способи врегулювання "кризи".

Відповідаючи на запитання, він підтвердив актуальність пропозицій, зроблених Сі Цзіньпіном, що територіальна цілісність та принципи Статуту ООН мають дотримуватися, ядерна війна не має розпочатися і не може бути виграна, а атомні електростанції не мають бути під обстрілом, а також хімічна та біологічна зброя не має застосовуватися за жодних обставин.

Ван Ї наголосив, що у Китаю немає жодних підстав відмовлятися від мирного шляху, оскільки "збільшення потужності означає розвиватися мирним шляхом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай виступає за мирні переговори між Україною та РФ, - Ван Ї

Автор: 

Китай (4624) Мюнхен (198) Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+29
картопляний лука також не підливає масла у вогонь.
Ідіть до біса, китайські мудні!
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21.02.2023 19:03
+22
Главное оружию Мордору не передавайте и все норм. Ждать Украине поддержки от Китая точно не стоит, главное что бы они удерживались от поддержки свинособак
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21.02.2023 19:02
+15
Китайці були та залишаються мерзенними лицемірними покидьками...
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21.02.2023 19:07
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Главное оружию Мордору не передавайте и все норм. Ждать Украине поддержки от Китая точно не стоит, главное что бы они удерживались от поддержки свинособак
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21.02.2023 19:02 Відповісти
Ван Ї --- иди нах за руцким кораблем
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21.02.2023 19:44 Відповісти
Звиздит , мразь косорылая , как и путлер и вих подстилки
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21.02.2023 20:56 Відповісти
картопляний лука також не підливає масла у вогонь.
Ідіть до біса, китайські мудні!
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21.02.2023 19:03 Відповісти
Та скільки ж можна вас посилати косооких?
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21.02.2023 19:03 Відповісти
Учні кгбістів грають словами...
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21.02.2023 19:03 Відповісти
todi pidtrymaite sankcii Zahodu!
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21.02.2023 19:03 Відповісти
Те ж саме, по суті, і кацапський рібентроп пропонує. Ну і чим ці два "плани" відрізняються?
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21.02.2023 19:04 Відповісти
Вогонь треба гасити а не чекати що може аін сам погасне.
А ще краще загасити того хто його розпалив...
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21.02.2023 19:05 Відповісти
Китайцы, как обычно, за всё хорошее и против всего плохого. А вопрос "зачем поставлять оружие Украине" вообще ставит в тупик. Разве это позиция государства, претендующего на одного из лидеров на планете?.. Как бы сильно хитросделанные не нае...али сами себя, извиняюсь за непарламентские выражения
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21.02.2023 19:05 Відповісти
Китайці були та залишаються мерзенними лицемірними покидьками...
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21.02.2023 19:07 Відповісти
Так би й сказав - мир, дружба, жвачка. Чогось іншого, ніж пусто-порожньої балаканини, від Китаю ждати даремно, бо 20 долл і в Китаї 20 долл (30 срібників), на жаль, для України. Одне добре - хоч на словах не підтримує московію.
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21.02.2023 19:08 Відповісти
а як китайці можуть відрізняти "кризу" від войни?
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21.02.2023 19:09 Відповісти
Китай наче і за мир, та якось одна дівчина жила та вчила в Китаї мову їхню, приїхала, я запитав : скажі про характер китайців одним словом. Вона подумала - а вона розумна - каже: хитрість..

)

Тож, ми не знаємо, за війну, чи проти, Китай.
Якщо РФ перемогла б, це через деякий час СРСР 2.0, а Китай від СРСР натерпівся, йому така потуга поруч не потрібна.

Якщо РФ програє, це автоматично приєднання РФ до коаліції заходу проти Китаю. А це ще гірше.

Тож, Китаю вигідна ситуація і не програшу, і не виграшу РФ.
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21.02.2023 19:09 Відповісти
Хитрость - животное качество, почти набор инстинктов и рефлексов, а ум - продукт рационального мышления, работы лобных долей мозга которые являются подавляющими инстинкт центрами, то есть подавляет проявление хитрости) Так что либо одно либо другое) Одно исключает другое просто на уровне биологии нашего вида.
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21.02.2023 19:33 Відповісти
Согласен

Просто Вы неправильно поняли, я так написал коряво

"Вона подумала - а вона розумна - каже: хитрість"

Я имел ввиду, что эта моя знакомая девушка, она умная, не дура)
И вот она не сходу мне ответила, а взвесила, и ответила, подумав.

Ответила, что если одним словом китайский характер национальный характеризовать, то это слово : хитрость.

Что они хитрые, это их национальная черта.

Значит ли что , по Вашей теории, это означает неумные?

Не знаю, теория Ваша)
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21.02.2023 19:53 Відповісти
Та не сказал бы, что Китай будет против оркостана с либералами во главе, который состоит в западной коалиции. Китаю нужно продавать свои товары, а Европа и США могут резко снизить закупки. А чтобы продавать, нужен богатый сосед, а страна богатой с высокой покупательной способностью населения может быть только с либеральной властью.

Но пока у либералов даже 10 автоматов калашникова не будет в плане их субъективности. Бабки то у них есть какие-то, могли бы хотя бы 3-4 тренировочных центра открыть для подготовки революционеров для насильственного свержения режима *****. Они ничего не сделают кафыровцам и другим ОПГ, у кого десятки тысяч боевиков, братство, поддержка друг друга и вооружения накапливаются каждый день. Так что на россии будет шариат с русаками как рабами. Китаю от этого плохо будет, им даже ***** в проруби куда привлекательнее выглядит. Захватывать природные ресурсы смысла нету, русами работают за копейки и так все продадут, правда работают плохо, но там так холодно и нет инфраструктуры, теплокровным китайцам эти места нафиг не сдались.
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21.02.2023 20:04 Відповісти
Китай активно заселяет Сибирь, знаю людей с амурской области.

Они живут везде, это ж не африканцы.

А насчёт продажи товаров, то концепция мировой экономики сменилась. Раньше процветание гарантировала модель потребления, формула больше товара -больше денег -больше товара
А сейчас всё начало сводиться к ресурсам, поскольку технологии для жизни есть более менее у всех, и пусть у кого то айфон с лучшей камерой, чем у другого сяоми, но и тот и тот звонит и снимает. Теперь началась борьба за ресурсы. Скоро и Венесуэлу прихватят в этот круг.

Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР направило Сергею Шойгу предварительный план реализации его инициативы о строительстве в Сибири пяти городов с населением в миллион человек. Китайская сторона готова выполнить эту работу за 4 года с момента подписания договора.
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21.02.2023 20:16 Відповісти
і не хочемо мати жодних вигод від кризи

Ага-ага!
Не шукати вигод - це суть китайців!
(регоче)
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21.02.2023 19:11 Відповісти
kryza u vas v shtanah, a u nas viyna v kraini
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21.02.2023 19:11 Відповісти
Непідливаючи масла в вогонь агрофюрер і хунвейбини. Зникли б обоє разом з бородачами-дервішами, війна закінчиласьб тоді за 24 години.
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21.02.2023 19:13 Відповісти
Так значит США подлили масла в огонь вступив в войну в 1941 году.
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21.02.2023 19:13 Відповісти
ага. залишили б китайців наодинці з самураями...
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21.02.2023 19:16 Відповісти
США не присоединили никаких территорий к себе а СССР под шумок хапанули японские и Америка ещё и плохая патамуша АО поименила.
Около 1000 предприятий вывез СССР к себе с Азии.
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21.02.2023 19:33 Відповісти
Ліцемірні паскуди!!! Як би не хотіли б, вже давно ваш слуга пуйло забрався би геть!
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21.02.2023 19:15 Відповісти
слова китайця треба розуміти так - не хочемо мати просто вигоду - хочемо мати мега вигоду!

не хочете мати вигод то не купуйте нафту і газ...
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21.02.2023 19:15 Відповісти
То може віддасте пів- Китаю Тайваню, а потім сядете за стіл перемовин, та будете домовлятись..!?
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21.02.2023 19:18 Відповісти
Криза в башці у вань ї, а в нас війна з кацапами!
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21.02.2023 19:19 Відповісти
Косоокий вузькоглаз.
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21.02.2023 19:19 Відповісти
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21.02.2023 19:20 Відповісти
До применения в отношении рф и ее сателлитов ОМП следующего поколения остались считанные недели. Поторопитесь, Ван И, с воспитанием вашей комнатной собачки - путина. Потом будет поздно.
Искренне Ваш, "4th".
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21.02.2023 19:22 Відповісти
пропозиції, зроблені Сі Цзіньпіном:
- територіальна цілісність
- принципи Статуту ООН
- ядерна війна не має розпочатися і не може бути виграна (але хйло продовжує шантажувати Світ)
- атомні електростанції не мають бути під обстрілом
- хімічна та біологічна зброя не має застосовуватися за жодних обставин
...
на всі ці пропозиції пана Сі хйло вжЕ давно помочилося з кремлівської башти, так шо Ї Ван, тіпа, підставив свого господ-Іна перед вояжем до Кремля.. чи їм пофігу?
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21.02.2023 19:24 Відповісти
Не надо пистеть....Китай не хочет, что бы его шестерка (будущая консерва) рашка стала пожирнее за счет присоединеия Украины? Звиздежь чистой воды....
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21.02.2023 19:27 Відповісти
Якщо нехочете ні того , ні іншого то чого ''цвірінькаєте''? Сидіть мовчки і не смикайтеся!
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21.02.2023 19:31 Відповісти
А як буде китайською "ОЙ НЕП*ЗДИ"?
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21.02.2023 19:44 Відповісти
лицемiрна китайоза.
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21.02.2023 19:50 Відповісти
та дідько з тією кризою, вона в нас перманентна. Нам війни не треба.. хай вже навчаться називати речі своїми іменами
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21.02.2023 19:50 Відповісти
Ой п-здит
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21.02.2023 19:53 Відповісти
Якби в х@йла "вигоріло" , рік тому , китай напав би на Тайвань .На ОІ 2022 в Пекіні , х@йло і Сі зустрічалися недаремно .Два чоботи - два диктатори .
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21.02.2023 20:02 Відповісти
Операция Ы.
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21.02.2023 20:02 Відповісти
За можливими спробами китайських компаній обійти санкції проти Росії послідує «ефективна відповідь» з боку США та їх союзників. Таке попередження висловила у вівторок, 21 лютого, заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо, виступаючи перед Радою з міжнародних відносин у Вашингтоні.

Серед іншого заступник глави Казначейства США вказав, що США стежать за російськими ланцюгами поставок, в тому числі пов'язаними з виробництвом іранських дронів.

Вашингтон бачить "ознаки того, що промислова база Росії руйнується через санкції та експортний контроль", додав він, оцінивши ефективність нинішніх санкцій.
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21.02.2023 20:25 Відповісти
Китай з багатьох причин є прихильником росії...і одна з них така:

Китай орендував у росії половину Сибіру та Далекого сходу на термін до 50 років ( а насправді на довічно)... Коли росія отримає поразку, всі регіони посипляться як картковий домік... Вже навіть зараз п'ять регіонів Росії вимагають незалежності... От тоді ці новостворені країни запитають про "50 річну оренду" ...і Китай буде змушений повернути орендовані раніше землі... Тому Пекін буде однозначно підтримувати Мордор ... бо це в інтересах китайоз...

"Пять регионов России хотят выйти из состава страны: местные жители организовали референдум"

17 февраля 2023
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21.02.2023 20:42 Відповісти
Врёшь собака!
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21.02.2023 20:48 Відповісти
п@здит тварь, а кто нас ********* слил перед олимпиадой гниды ******* такая же опухоль раковая как и московия северная корея, иран!!!!
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21.02.2023 21:01 Відповісти
Масла не хочуть підливати а от соляри чи бензину - залюбки.
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21.02.2023 21:49 Відповісти
Даєш референдум у Тибеті! А масла собі в дупу налий.
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22.02.2023 00:48 Відповісти
 
 