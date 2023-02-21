"Иди на х#й", - глава МЗС Словаччини Качер вилаяв Орбана та інших "колаборантів Путіна" в Європі, які виступають проти надання Україні зброї

Військова допомога Україні є морально правильною, оскільки це росіяни вдерлися в країну і вбивають українців.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу всі учасники були єдині у підтримці Києва. Однак керівництво Угорщини "марить", що "це не наша війна", яку нібито затягує надання Україні зброї.

"На вихідних їхній карпатський пророк (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) говорив їм про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", - написав глава МЗС Словаччини.

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Водночас Качер в одному згоден з "цими карпатськими колаборантами російських агресорів".

"Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм і "зелених чоловічків". Вони не були росіянами, а якщо і були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - наголосив голова МЗС Словаччини.

Він підкреслив, що Словаччина є частиною розвиненого світу, тому "не хоче, щоб ми "робили як Орбан".

"Для колаборантів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і Фельвидеку (регіони на кордоні та території Угорщини. - Ред.), для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: "Иди на х#й", - зазначив дипломат.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 лютого виголосив щорічне годинне звернення до співгромадян.

Половину часу він присвятив повномасштабній війні Росії проти України й тому, чому Будапешт незгодний із санкціями й військовою допомогою Києву.

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