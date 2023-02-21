"Иди на х#й", - глава МЗС Словаччини Качер вилаяв Орбана та інших "колаборантів Путіна" в Європі, які виступають проти надання Україні зброї
Військова допомога Україні є морально правильною, оскільки це росіяни вдерлися в країну і вбивають українців.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу всі учасники були єдині у підтримці Києва. Однак керівництво Угорщини "марить", що "це не наша війна", яку нібито затягує надання Україні зброї.
"На вихідних їхній карпатський пророк (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) говорив їм про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", - написав глава МЗС Словаччини.
Водночас Качер в одному згоден з "цими карпатськими колаборантами російських агресорів".
"Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм і "зелених чоловічків". Вони не були росіянами, а якщо і були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - наголосив голова МЗС Словаччини.
Він підкреслив, що Словаччина є частиною розвиненого світу, тому "не хоче, щоб ми "робили як Орбан".
"Для колаборантів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і Фельвидеку (регіони на кордоні та території Угорщини. - Ред.), для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: "Иди на х#й", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 лютого виголосив щорічне годинне звернення до співгромадян.
Половину часу він присвятив повномасштабній війні Росії проти України й тому, чому Будапешт незгодний із санкціями й військовою допомогою Києву.
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коли Україна стане членом ЄС і НАТО треба тим паскудам відплатити
А, вспомнил... Хотел у вас спросить, о какой панянке речь в коментах выше) Я так понял, что я что то пропустил)
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/23/7153059/ призначив послом України у Болгарії , не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Аж захотів змінити професію на дипломата.
Справжний Козак !
Ви сказали те, на що інші не наважувались…
Вєликъ и магучь.
Тот что был против оружия,внезапно очень полюбил оружие и уже не против если его сделают в Венгрии и оно попадёт в Украину.Главное что он на этом заработает.
Так получаеться, я також дипломат? Ми вси дипломати?!!
https://m.facebook.com/100085463123162/
Нічого подібного він не писав.
Справжнє ім'я голови МЗС Словаччини: Rastislav Káčer. Зверніть увагу на характерні діакритичні знаки над літерами, що застосовуються в словацькій мові.
Той, хто видає себе в Фейсбук за словацького держслужбовця, навіть не заморочився з правдоподібним написаням імені. Бо на його руській клавіатурі нмає відповідних словацьких символів.
Или это не он?
час настав
.
Ale my posielame do piče. Obzvlast uhrov
Зате пєчальная лошадь досі на своєму місці. Тому що не материться.
На жаль, російські дипломати психологічно переграють європейських.