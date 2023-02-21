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"Иди на х#й", - глава МЗС Словаччини Качер вилаяв Орбана та інших "колаборантів Путіна" в Європі, які виступають проти надання Україні зброї

мзс,словаччина,качер,растислав

Військова допомога Україні є морально правильною, оскільки це росіяни вдерлися в країну і вбивають українців.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу всі учасники були єдині у підтримці Києва. Однак керівництво Угорщини "марить", що "це не наша війна", яку нібито затягує надання Україні зброї.

"На вихідних їхній карпатський пророк (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) говорив їм про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", - написав глава МЗС Словаччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ - спонсором тероризму

Водночас Качер в одному згоден з "цими карпатськими колаборантами російських агресорів".

"Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм і "зелених чоловічків". Вони не були росіянами, а якщо і були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - наголосив голова МЗС Словаччини.

Він підкреслив, що Словаччина є частиною розвиненого світу, тому "не хоче, щоб ми "робили як Орбан".

"Для колаборантів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і Фельвидеку (регіони на кордоні та території Угорщини. - Ред.), для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: "Иди на х#й", - зазначив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив Орбана до Києва, - Жовква

Иди на х#й, - глава МЗС Словаччини Качер вилаяв Орбана та інших колаборантів Путіна в Європі, які виступають проти надання Україні зброї 01

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 лютого виголосив щорічне годинне звернення до співгромадян.

Половину часу він присвятив повномасштабній війні Росії проти України й тому, чому Будапешт незгодний із санкціями й військовою допомогою Києву.

Читайте також: Послу Угорщини Ійдярто висловили протест у зв’язку з висловлюваннями Орбана про Україну, - МЗС

Автор: 

зброя (7477) Словаччина (1108) Віктор Орбан (563)


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Топ коментарі
+143
Качеру-респект...
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21.02.2023 19:26
+84
Відповідь точна як постріл!
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21.02.2023 19:31
+69
Красавчик
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21.02.2023 19:26
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Качеру-респект...
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21.02.2023 19:26 Відповісти
Відповідь точна як постріл!
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21.02.2023 19:31 Відповісти
Це як у Подервянського: коротке, але сильне як постріл слово "fuck"
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21.02.2023 19:38 Відповісти
Деякiй панянцi , вiдповiдальнiй за iдеологiчну роботу в Словаччинi - респект, за проведену роботу.
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21.02.2023 20:48 Відповісти
Словаччина була за Україну ще тоді, коли згадана панянка з повним ротом того, куди піти Орбану, сиділа в Україні.
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21.02.2023 22:25 Відповісти
Тю, вы же подтвердил мною сказанное... Тока иобик отбился от рук, панянка тут же взяла Словакию под свое кураторство... До того там нечего было делать... Пхи... Чи не Америку открыть... ЗЫ... стесняюсь спросить, мол, где вы заре сидим? Или вы - форменный уклонист?
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22.02.2023 00:08 Відповісти
Помнятся ее теги из Словакии об аристократии Австро-Венгрии... Но тут Орбан рылом не удался в аристократа... Панночка из Словакии идеологически этот вопрос закрыла.
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22.02.2023 00:19 Відповісти
я вибачаюсь, трохи наплутав. Та послиця в Болгарії.
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22.02.2023 12:03 Відповісти
***** достав !
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21.02.2023 19:35 Відповісти
Тонко троллит Респект.
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21.02.2023 20:29 Відповісти
Красавчик
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21.02.2023 19:26 Відповісти
Доходчиво.
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21.02.2023 19:27 Відповісти
кацаби валіть нах....................
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21.02.2023 19:27 Відповісти
Усі...
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21.02.2023 19:39 Відповісти
Орбана скоро не только посылать будут, а и морду бить, судя по всему. Господину Качеру респект. Душевно об'яснил. Надеюсь орбан вступит в перепалку, будет весело понаблюдать
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21.02.2023 19:27 Відповісти
Орбан официально приглашен в Киев
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21.02.2023 19:53 Відповісти
Вот это интересно, примет он приглашение или нет, если примет - то что он будет блеять по поводу "конфликта двух славянских народов, куда не следует вмешиваться"..
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21.02.2023 20:13 Відповісти
Трактор в поле дыр,дыр,дыр-мы за мыр,мы за мыр.
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21.02.2023 20:16 Відповісти
Кто это "вы за мыр", Швейцария?
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21.02.2023 20:49 Відповісти
Орбан
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21.02.2023 22:26 Відповісти
У Зеленского есть шанс войти в историю)
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21.02.2023 20:40 Відповісти
А что, он до сих пор не в истории?
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21.02.2023 20:50 Відповісти
Я в юмористически-прикладном смысле, в увязке с предполагаемым, но не возможным визитом орбана
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21.02.2023 21:02 Відповісти
Аа, теперь я просёк "прикладной смысл".. )
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21.02.2023 21:13 Відповісти
мадяри думали що муйло швидко переможе і їм перепаде шмат закарпаття. а як пуйло розпустить нату то мадярам перепаде частина словаччини.
коли Україна стане членом ЄС і НАТО треба тим паскудам відплатити
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21.02.2023 19:27 Відповісти
Шоб Україні стати членом НАТО, їй спершу треба буде домовитися про це з Угорщиною. І шось мені каже шо процес буде складніший, ніж у Швеції і турків.
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21.02.2023 22:27 Відповісти
Тю, а что на один день Венгрию нельзя будет исключить из НАТО?)
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22.02.2023 04:04 Відповісти
Нє, ви уявляєте як вони за той день всі обсеруться?
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22.02.2023 11:28 Відповісти
Ну вообще то это была шутка) С небольшим намеком на наперстки зеленых с Нафтогазом) Они там тоже на один день кого то лишали полномочий)
А, вспомнил... Хотел у вас спросить, о какой панянке речь в коментах выше) Я так понял, что я что то пропустил)
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22.02.2023 11:53 Відповісти
То я трохи наплутав. Не в Словакії а в Болгарії.

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/23/7153059/ призначив послом України у Болгарії , не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
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22.02.2023 12:01 Відповісти
Тю))) Та про эту я знаю) Я еще хотел написать, что про Болгарию, да Словению(Таран) знаю, а про Словакию нет)))) Думал может кто про ******* высказался))))
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22.02.2023 12:23 Відповісти
мадьяри це рашисти Центральної Європи .... не дарма ж вони азіати що прикочували з азії
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21.02.2023 19:28 Відповісти
"menj baszd meg magad" - це гарно звучить мадярською
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21.02.2023 19:28 Відповісти
+1000000
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21.02.2023 19:28 Відповісти
Ну що тут скажеш,величезний плюс!!!! Так мислять всі на Заході,окрім тих,в кого в кишенях російські грошенята......
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21.02.2023 19:29 Відповісти
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21.02.2023 19:30 Відповісти
Единственная фраза которую понимают кремлевские подстилки.
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21.02.2023 19:32 Відповісти
…и корабли
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21.02.2023 23:16 Відповісти
тут даже наш Мельник со своей супердипломатичностью отдыхает
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21.02.2023 19:33 Відповісти
Так же ж по іншому не розуміють, або вдають що не розуміють. ТОж їм пояснили їх "рідною мовою"
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21.02.2023 19:39 Відповісти
"Иди на х#й", - зазначив дипломат. Джерело:
Аж захотів змінити професію на дипломата.
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21.02.2023 19:37 Відповісти
Словаки чудово розуміють,що наступні після України у мріях мадярської Орди вони. Також,словака дуже розсердила теза угро-фінського ординця про слов"ян... А послати угро-фінна НХ мало,треба мадярів послати НХ всьому ЄС-виключити їх НХ!
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21.02.2023 19:39 Відповісти
Відправити на родіну, в Московію.
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21.02.2023 19:44 Відповісти
Боже борони Словаччину , та пана Растислава Качера особисто !
Справжний Козак !
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21.02.2023 19:39 Відповісти
"наш карпатський пророк",в голос 😀
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21.02.2023 19:42 Відповісти
Пане Качер, тисну руку та обіймаю!
Ви сказали те, на що інші не наважувались…
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21.02.2023 19:42 Відповісти
дякую. добре сказав.. чесно.
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21.02.2023 19:45 Відповісти
Люто плюсую!+++++++++
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21.02.2023 19:47 Відповісти
виявляється я розумію дипломатичну мову навіть інколи вживаю
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21.02.2023 19:48 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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21.02.2023 19:50 Відповісти
Я русский бы выучил только за то, что им посылал Растислав Качер !
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21.02.2023 19:54 Відповісти
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21.02.2023 21:30 Відповісти
Універсальна формула, що не потребує перекладу.
Вєликъ и магучь.
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21.02.2023 19:54 Відповісти
Я глибоко схиляюся перед вами, сер. Усі політики мають бути схожими на вас. Без винятку.
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21.02.2023 19:55 Відповісти
нарешті ми бачимо Ріал політІк!
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21.02.2023 19:57 Відповісти
Орбан іди слідом за рускім ваєнним корабльом на х@й .Словаччині респект.
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21.02.2023 19:57 Відповісти
Rheinmetall расширяет три завода в Венгрии для производства танков,снарядов,патронов.Орбан в восторге.
Тот что был против оружия,внезапно очень полюбил оружие и уже не против если его сделают в Венгрии и оно попадёт в Украину.Главное что он на этом заработает.
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21.02.2023 19:57 Відповісти
принимает со всех сторон))))
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21.02.2023 20:01 Відповісти
у Вас чудове почуття гумору....
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21.02.2023 20:30 Відповісти
Дешёвая ***** - продастся любому кто больше заплатит.
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21.02.2023 20:37 Відповісти
Тут он душевный родственник Эрдогану. Что иронично ибо венгры с турками в прошлом страшно воевали.
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21.02.2023 20:36 Відповісти
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21.02.2023 20:04 Відповісти
Пропоную НАТО чи ЕС,віддати нічийну землю Мадярстан,наприклад Австрії,бо колись вона була австрійською(Австро-Угорщина,але перше слово Австро,а не Угорщина-Австро).І винести це питання на зборах ЕС....
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21.02.2023 20:06 Відповісти
Veľká Morava
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21.02.2023 22:45 Відповісти
Словаки наші брати. Це видно по збережених українцях, їх мові, культурі, поселеннях, церкві в Словакії... мадяри наші вороги, це видно по знищених, як етнос- денаціоналізованих й асимільвних українцях мадярії, їх там було більше чим мадяр в Україні. чиста угро-фінська, фашистська технологія, споріднена з московськими угро-фінами-фашистами.
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21.02.2023 20:06 Відповісти
Є дослідження які мови найбільш ближчі до української, словацька друга за схожістю після білоруської (кацапська тільки четверта)
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21.02.2023 20:18 Відповісти
те дослідження чудове й правдиве, але ще є й інші дослідження. які нажаль, мало афішуються - про генетичну спорідненість... виходячи з неї, нам що кацапи, що папуаси - спорідненість з ними однакова, якщо врахувати, що папуаси нам нічим не загрожують, то вони нам набагато ближче.
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22.02.2023 09:58 Відповісти
И шо скажете Растик был не прав? Давно Орбану (с его *********) нужно было уже идти - по указанному словаком направлению. Шёл Орбан по шоссе и сосал не сушку.
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21.02.2023 20:12 Відповісти
Ото заїхав чОрбана по писку👍
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21.02.2023 20:12 Відповісти
мад'яри - кочевний народ з рашен-рейху /місце терраріуму між волгою і уралом/, заселився тут в Європ,. убивши та зігнавши західно-слов'янські племена. З Словакією, Чехією і Польщею в перспективі треба буде мати військовий союз про ршистсько-нацистської п'ятої колони.
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21.02.2023 20:15 Відповісти
Использовал "дипломатический прием Дещицы"
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21.02.2023 20:17 Відповісти
Ух, ти як же Ордан всіх дістав! Це дзвіночок!
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21.02.2023 20:25 Відповісти
"Иди нах#й" , - отметил дипломат.

Так получаеться, я також дипломат? Ми вси дипломати?!!
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21.02.2023 20:40 Відповісти
Прикро, але Цензор в котрий раз не застосовує принаймні базовий fact checking і публікує фейки. Справжня сторінка голови МЗС Словаччини https://m.facebook.com/100085463123162/

https://m.facebook.com/100085463123162/

Нічого подібного він не писав.
Справжнє ім'я голови МЗС Словаччини: Rastislav Káčer. Зверніть увагу на характерні діакритичні знаки над літерами, що застосовуються в словацькій мові.
Той, хто видає себе в Фейсбук за словацького держслужбовця, навіть не заморочився з правдоподібним написаням імені. Бо на його руській клавіатурі нмає відповідних словацьких символів.
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21.02.2023 20:42 Відповісти
по ссылке переход именно туда Rastislav Kacer
Или это не он?
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21.02.2023 22:25 Відповісти
коли Уйобика почнуть посилати на# , було лише питання часу

час настав

.
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21.02.2023 20:46 Відповісти
Хочете вірте, хочете ні, а я встав і аплодую. О блін. Сім'я чекає пояснень.
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21.02.2023 20:50 Відповісти
Вишеградська четвірка закінчилась; після цього вчотирьох не зберуться.
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21.02.2023 20:57 Відповісти
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21.02.2023 21:00 Відповісти
У хлопця є мізки і уява як розмовляти з уйоббіками.
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21.02.2023 21:01 Відповісти
Вот и готов слоган для футбольных фанатов, на манер мелодии песни Ф.Меркури, мол, https://youtu.be/D5bzrb-v9Y0 iо... iо... iобик, иди на.уй... ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла... Каароч, пыня-2 обрисовался...
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21.02.2023 21:14 Відповісти
більшає людей, які розуміють правоту мельника.
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21.02.2023 21:22 Відповісти
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21.02.2023 21:35 Відповісти
Тверезо чолов'яга мислить,розложив все по полочках,моє шанування пане Качер !
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21.02.2023 21:36 Відповісти
В Словакії кажуть на кокот!
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21.02.2023 22:06 Відповісти
Nuž takto... Na *** znamena na kokot.
Ale my posielame do piče. Obzvlast uhrov
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21.02.2023 22:46 Відповісти
Спасибі вам брати словаки. Ви нас розумієте тому що ви поруч і знаєте хто такий кацап, і на які злочини він здібний.
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21.02.2023 22:22 Відповісти
Маленька уточнення. А що являється по-християнські? Вже забули як віропітеки переслідували та гнобили людей котрі не хотіли підтримувати їхню маячню, що існує якийсь там бог. А по решті дописа Качера лише оплески
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21.02.2023 22:32 Відповісти
А что значит вылаяв?
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21.02.2023 23:09 Відповісти
Дуже добре сформульовано. Знімаю капелюха висловлюю подяку.
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21.02.2023 23:39 Відповісти
Сподіваюся, Святий Микола здійснить це послання негайно.
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22.02.2023 01:53 Відповісти
Орбан *****
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22.02.2023 12:45 Відповісти
Свого часу Дещиці подібний вислів коштував посади.
Зате пєчальная лошадь досі на своєму місці. Тому що не материться.
На жаль, російські дипломати психологічно переграють європейських.
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22.02.2023 13:35 Відповісти
 
 