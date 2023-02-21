У командира 108-ї бригади ТРО Сивоконя в місті Дніпро викрали автомобіль, але жоден блокпост не отримав на нього орієнтування

19 лютого в місті Дніпро було викрадено автомобіль у полковника ЗСУ у відставці, командира 108-ї бригади територіальної оборони Олега Сивоконя. Втім жоден блокпост не отримав орієнтування на нього після подання заяви про викрадення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У коментарі Олег Сивоконь зазначив, що його особистий автомобіль Mitsubishi Outlander держаний номер АЕ 4206 КО було викрадено 19 лютого о 19-15 із місця стоянки за адерсою м. Дніпро вул. Малиновського, 14. Заява про злочин була подана вранці 20 лютого (7:14) на лінію 102.

Станом на 21:00 20 лютого, за словами Сивоконя, жоден блокпост у місті Днпро та області не отримав орієнтування на цей автомобіль.