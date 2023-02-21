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У командира 108-ї бригади ТРО Сивоконя в місті Дніпро викрали автомобіль, але жоден блокпост не отримав на нього орієнтування

авто,крадіжка

19 лютого в місті Дніпро було викрадено автомобіль у полковника ЗСУ у відставці, командира 108-ї бригади територіальної оборони Олега Сивоконя. Втім жоден блокпост не отримав орієнтування на нього після подання заяви про викрадення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У коментарі Олег Сивоконь зазначив, що його особистий автомобіль Mitsubishi Outlander держаний номер АЕ 4206 КО було викрадено 19 лютого о 19-15 із місця стоянки за адерсою м. Дніпро вул. Малиновського, 14. Заява про злочин була подана вранці 20 лютого (7:14) на лінію 102. 

Станом на 21:00 20 лютого, за словами Сивоконя, жоден блокпост у місті Днпро та області не отримав орієнтування на цей автомобіль.

Автор: 

авто (6190) Дніпро (3283) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+25
ну то заяву в прокуратуру, що викрали поліцейські
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21.02.2023 19:35
+16
Ета проста случайнає савпвдєніє...
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21.02.2023 19:35
+12
реформована поліція в діїї
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21.02.2023 19:47
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Ета проста случайнає савпвдєніє...
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21.02.2023 19:35 Відповісти
это сами менты и сперли или в доле с ворюгами
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21.02.2023 20:48 Відповісти
Зараз існує така форма кражі "подарованих" військовим авто: колективи(добрі люде) скидаються грішми, "зацікавлені особи" з благословення начальника їдуть за кордон або на Захід України і купляють авто (звісно ж не "Жигулі"...) , перед колективом офіційно вручають людям у військовій формі, які це авто переганяють... х-й зна куди. Номер і дислокація в.ч. засекрачені, фейс і ПІП комадира теж. КІНЦІ У ВОДУ. Авто продають, а гроші роздерибанюють між "зацікавленими особами". Дуже ймовірно, що і "своє" авто пан Сивоконь банально продав, спіхнувши на крадіїв. І КІНЦІ У ВОДУ.
Для військових і держслужбовців за такі (і подібні) діла потрібно вводити смертну кару, принаймні на час війни. Інакше вони Україну ********* навіть без особливої участі кацапів.
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22.02.2023 08:33 Відповісти
ну то заяву в прокуратуру, що викрали поліцейські
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21.02.2023 19:35 Відповісти
Неначясі!
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21.02.2023 19:43 Відповісти
Мабуть привезений для потреб ЗСУ і переоформлений під цього....
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21.02.2023 19:45 Відповісти
реформована поліція в діїї
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21.02.2023 19:47 Відповісти
Може, вже на передовій, воює?
Пошукайте там.
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21.02.2023 19:52 Відповісти
В Днепре существуют банды автоугонщиков под крышеванием очень влиятельных чиновников. Элитные автомобили депутатов и бизнесменов для них не проблема не говоря уже о автомобилях простого люда.
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21.02.2023 19:58 Відповісти
кхм ... этот момент с угонами конечно меня всегда удивлял ... вроде бы там уже все цифровое, везде есть серийники, есть базы ... но даже в Германии машины тотально уводят а потом они сплывают в Албании, Румынии, где-то в Восточной Европе 😁.... как можно проехать куча таможенных контролей, на трех из которых стоят немцы, а потом еще спокойно доехать до Балкан я просто хз 😬
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21.02.2023 20:02 Відповісти
В Европе, пока не попал в розыск, можешь успеть проехать очень далеко. Ещё кудесники везут краденные автомобили в фурах, чтобы не попались на камеры. Потом дело за взятками для определённых таможенников у границ России, Беларуси и Украины (да, да).
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21.02.2023 20:26 Відповісти
Где-то разбирается на запчасти.
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21.02.2023 20:06 Відповісти
Ага, это особенно в последние годы тоже часто.
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21.02.2023 20:27 Відповісти
корбан на штрафплощадку забрал)
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21.02.2023 20:11 Відповісти
Филатов рулит полиция своим кому то решила подкинуть хороший бесплатный подарок.
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21.02.2023 20:21 Відповісти
От якби то в когось із зелених поцупили то на вуха всю поліцію поставили б
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21.02.2023 20:23 Відповісти
Все, що потрібно знати про поліцію, в одному коротенькому повідомленні. Печалька.
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21.02.2023 20:32 Відповісти
Вкрали із стоянки і після заяви не було оголошено в розшук. Здавалось би яким боком тут поліція?
Ніпанятна..
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21.02.2023 20:35 Відповісти
Сейчас что бы открыть дело, надо в суд обращаться. По перехвату угнанного авто, наверно та же ситуация.
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21.02.2023 21:42 Відповісти
Это как в фильме такси типо тачка заежает в прицеп фуры там ее перекрашивают, меняют номера, выежает совсем другой автомобиль))
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21.02.2023 22:53 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/610767-hena_glavy_zakarpatskoj_politsii_poljzuetsja_avto_s_diplomaticheskimi_nomerami
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21.02.2023 23:23 Відповісти
Правильно що вкрали де він її взяв таку машину якийсь полковник у відставці ,булоб добре як би вона виявилась на фронті
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22.02.2023 10:10 Відповісти
Отак, ****, їдеш на фронт захищати країну, а твою машину в цей час крадуть... І "органи" не чухаються. Ще й хату можуть винести, якщо сам живеш...
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22.02.2023 17:02 Відповісти
в Днепре копы куплены, аналогичная ситуация пару лет назад. Они тупо тянут, что бы у4спела уехать
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27.02.2023 10:25 Відповісти
 
 