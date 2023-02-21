Окупанти почали проведення облав на дезертирів у Чаплинському районі окупованої Херсонщини, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо облав на дезертирів російської армії на окупованій Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
"В зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ, з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам", -зазначається у повідомленні.
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Если он считает,что они воевать должны,то должны.Права и обязанности.Захотели бы то служили в ВСУ.