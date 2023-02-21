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Окупанти почали проведення облав на дезертирів у Чаплинському районі окупованої Херсонщини, - Генштаб

дезертир,дезертирство

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо облав на дезертирів російської армії на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"В зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ, з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам",  -зазначається у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17538) дезертирство (297) Херсонська область (5795)


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А шо такое, такие довольные были 23-го февраля прошлого года. А теперь бежать хотите, случилось че-то? Взяли бы пример с тех, кто шел из Чернобыля. Там многие поживились стиралкой, унитазом, гребнем для волос и детскими игрушками, которые из *********** отсылали для своих свиносамок в качестве подарков. У тех хари были довольные, когда их снимали камеры наблюдения. А вы, бедняжки, уже никогда и ничего больше не найдете, все ценное кафыровцы уже разворовали давным-давно. И назад вы не побежите, о чем речь, 4 линии заградотрядов, где фсбшники под страхом мобилизации никогда не пропустят кого-то, иначе их тут же уволят и заберут на фронт.
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21.02.2023 20:10 Відповісти
*** **** много *******, просто СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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21.02.2023 20:15 Відповісти
москальські дізєртіри! обьєдіняйтєсь! Беріть зброю та убивайте росгвардійців і кадировців! А при нагоді здавайтеся в полон.
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21.02.2023 20:23 Відповісти
Вони сцикуни, можуть тільки з дітьми й старими воювати..а від росгвардів й калирок можна огрести..
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21.02.2023 20:30 Відповісти
Та бидлота просто прохавала вже як ми утримуємо полонених, ото зараз почнуть пачками бігти у полон здаватись..хрін ще випхнемо потім..зараз пів мокшандії припреться пожерти нахаляву й пожити як люди, а не як бидло. Бо у нас худоба краще живе, ніж вони на своїй уРодінє..
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21.02.2023 20:28 Відповісти
Окупан полностью отвечает за окупированных.
Если он считает,что они воевать должны,то должны.Права и обязанности.Захотели бы то служили в ВСУ.
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21.02.2023 20:30 Відповісти
Так у рашистів там громадянська війна.
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21.02.2023 21:00 Відповісти
новое слово в военном искусстве - мародёры проводят облавы на дезертиров. Ну правильно, какую же армию можно создать из населения, в котором половина зеки, а половина попкари.
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21.02.2023 21:43 Відповісти
 
 