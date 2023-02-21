Ніхто не повинен відвертатися від воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні, - Байден

Президент США виступаючи у Варшаві, зазначив, що ніхто не має відвертатися від злочинів, які скоїли російські військові злочинці в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію виступу американського лідера у Варшаві.

Байден, говорячи про російську агресію, зазначив: "Надзвичайна жорстокість російських військ та найманців. Вони чинили злочини без сорому та каяття. Вони принесли населенню смерть та руйнування. Вони використали насильство як зброю війни, крали українських дітей у спробі вкрасти майбутнє України. Бомбили залізничні станції, пологові будинки, школи, притулки.

Ніхто. Ніхто не може відвертатися від звірств, які Росія робить з українцями. Це огидно. Це огидно".

Він продовжив: "Але такою ж надзвичайною була відповідь українського народу та світу. Через рік після того, як бомби почали падати, а російські танки вторглися в Україну, Україна все ще є незалежною і вільною.

Від Херсона до Харкова українські бійці завоювали свою територію. Над більш ніж 50% української території, яку Росія утримувала минулого року, знову гордо майорить жовто-блакитний прапор України. Президент Зеленський все ще є лідером демократичного уряду, який представляє волю українського народу".

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