Італія надасть Україні три системи ППО: ЗРК SAMP-T, комплекси Skyguard та Spike
Шостий пакет військової допомоги для України від Італії, окрім ЗРК SAMP-T, включатиме також комплекси Skyguard та Spike.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.
"Ми надали шостий пакет військової допомоги Україні, який переважно концентрується на протиповітряній обороні, щоб захистити цивільну інфраструктуру, тому що ведеться цинічна гра, щоб зменшити цивільний спротив, і на це треба відповідати. Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T - це дуже важливо, але в новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО - Skyguard та Spike. На сьогоднішній день стратегічною метою є захист критичної інфраструктури", - сказала Мелоні.
Вона додала, що Італія також допоможе Україні у питанні розмінування.
Мелоні також поінформувала, що сьогодні відбулась передача генераторів, щоб підтримати цивільне населення.
Щодо постачання Україні винищувачів, прем'єрка Італії зауважила, що коли йдеться про країну, проти якої здійснено агресію, вся зброя, яка їй постачається, є оборонною і призначена для захисту.
"Ми з партнерами на цьому етапі концентруємося на темі протиповітряної оборони", - акцентувала Мелоні.
Президент Зеленський своєю чергою відзначив, що Італія надає Україні "потужний пакет".
"SAMP-T - це дуже серйозні технології, ми над цим довго працювали, і особисте лідерство пані прем’єр-міністра дало нам можливість отримати ці системи. Крім того, Україна отримає ще дві важливі системи (ППО - ред.), щоб захищати життя наших людей", - зазначив глава держави.
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А под памятником Пушкину все алкаши рацейские собирались.
Skyguard та Spike - что это такое нигде почитать не смог.
Тоже интересно, а именно что может сбить эти две системы. Например с-300, может сбить? Или нет
Максимальная дальность перехвата: 10 км
Минимальная дальность перехвата: 1,5 кмМаксимальная высота перехвата: 6000 м
Минимальная высота перехвата: 15 м
Максимальная эффективная дальность стрельбы из 35-мм артустановки: 4 км
Скорострельность 35-мм артустановки (на ствол): 550 выстр./мин.
Время развертывания комплекса: 11 сДлина ракеты AIM-7E «Sparrow»: 3650 мм
Диаметр корпуса ракеты: 200 мм
Размах крыла: 1000 мм
Стартовая масса: 205 кг
Боевая часть: осколочно-фугасная
Масса БЧ: 30 кг
Максимальная скорость ракеты: 3,5 М
https://www.youtube.com/watch?v=BgdWNryUhr0
Эстония передала Украине израильские противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
Spike - стрельба в отсутствие прямой видимости цели, ракету нечувствительна к радиоэлектронным и инфракрасных помехам.
На вооружении Италии насчитывается 1065 ракет Spike.