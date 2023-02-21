Італія надасть Україні три системи ППО: ЗРК SAMP-T, комплекси Skyguard та Spike

Шостий пакет військової допомоги для України від Італії, окрім ЗРК SAMP-T, включатиме також комплекси Skyguard та Spike.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

"Ми надали шостий пакет військової допомоги Україні, який переважно концентрується на протиповітряній обороні, щоб захистити цивільну інфраструктуру, тому що ведеться цинічна гра, щоб зменшити цивільний спротив, і на це треба відповідати. Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T - це дуже важливо, але в новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО - Skyguard та Spike. На сьогоднішній день стратегічною метою є захист критичної інфраструктури", - сказала Мелоні.

Вона додала, що Італія також допоможе Україні у питанні розмінування.

Також читайте: Для перемоги Україні потрібна високоточна, далекобійна зброя та системи ППО, - Ігнат

Мелоні також поінформувала, що сьогодні відбулась передача генераторів, щоб підтримати цивільне населення.

Щодо постачання Україні винищувачів, прем'єрка Італії зауважила, що коли йдеться про країну, проти якої здійснено агресію, вся зброя, яка їй постачається, є оборонною і призначена для захисту.

"Ми з партнерами на цьому етапі концентруємося на темі протиповітряної оборони", - акцентувала Мелоні.

Президент Зеленський своєю чергою відзначив, що Італія надає Україні "потужний пакет".

Також читайте: РФ запускає повітряні кулі для виявлення систем ППО і виснаження боєприпасів, - розвідка Естонії

"SAMP-T - це дуже серйозні технології, ми над цим довго працювали, і особисте лідерство пані прем’єр-міністра дало нам можливість отримати ці системи. Крім того, Україна отримає ще дві важливі системи (ППО - ред.), щоб захищати життя наших людей", - зазначив глава держави.