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Новини
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Італія надасть Україні три системи ППО: ЗРК SAMP-T, комплекси Skyguard та Spike

samp-t

Шостий пакет військової допомоги для України від Італії, окрім ЗРК SAMP-T, включатиме також комплекси Skyguard та Spike.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

"Ми надали шостий пакет військової допомоги Україні, який переважно концентрується на протиповітряній обороні, щоб захистити цивільну інфраструктуру, тому що ведеться цинічна гра, щоб зменшити цивільний спротив, і на це треба відповідати. Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T - це дуже важливо, але в новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО - Skyguard та Spike. На сьогоднішній день стратегічною метою є захист критичної інфраструктури", - сказала Мелоні.

Вона додала, що Італія також допоможе Україні у питанні розмінування.

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Мелоні також поінформувала, що сьогодні відбулась передача генераторів, щоб підтримати цивільне населення.

Щодо постачання Україні винищувачів, прем'єрка Італії зауважила, що коли йдеться про країну, проти якої здійснено агресію, вся зброя, яка їй постачається, є оборонною і призначена для захисту.

"Ми з партнерами на цьому етапі концентруємося на темі протиповітряної оборони", - акцентувала Мелоні.

Президент Зеленський своєю чергою відзначив, що Італія надає Україні "потужний пакет".

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"SAMP-T - це дуже серйозні технології, ми над цим довго працювали, і особисте лідерство пані прем’єр-міністра дало нам можливість отримати ці системи. Крім того, Україна отримає ще дві важливі системи (ППО - ред.), щоб захищати життя наших людей", - зазначив глава держави.

Автор: 

Італія (1574) ППО (3223) допомога (8375) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+19
Щиро дякуємо, Італіє.
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21.02.2023 20:34
+14
Італійцям-черговий респект за підтримку України...
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21.02.2023 20:33
+8
Skyguard-Sparrow - зенитно-ракетный комплекс ближней-средней дальности, использующий в качестве ЗУР модификацию американской AIM-7 Sparrow класса «воздух-воздух». Разработан швейцарской фирмой «Oerlikon Contraves AG».
Максимальная дальность перехвата: 10 км
Минимальная дальность перехвата: 1,5 кмМаксимальная высота перехвата: 6000 м
Минимальная высота перехвата: 15 м
Максимальная эффективная дальность стрельбы из 35-мм артустановки: 4 км
Скорострельность 35-мм артустановки (на ствол): 550 выстр./мин.
Время развертывания комплекса: 11 сДлина ракеты AIM-7E «Sparrow»: 3650 мм
Диаметр корпуса ракеты: 200 мм
Размах крыла: 1000 мм
Стартовая масса: 205 кг
Боевая часть: осколочно-фугасная
Масса БЧ: 30 кг
Максимальная скорость ракеты: 3,5 М
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21.02.2023 20:42
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Італійцям-черговий респект за підтримку України...
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21.02.2023 20:33 Відповісти
Щиро дякуємо, Італіє.
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21.02.2023 20:34 Відповісти
А в Италии рациянского быдла битком.Батраки с нищих: Ростова, Волгограда,Воронежа аж косяками бегают.
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21.02.2023 20:35 Відповісти
Та был я на вашей" стойке " 20 лет назад в Риме,где как рабы стояли с табличками на шее.И пил я водку с теми,кого там ну очень мало.
А под памятником Пушкину все алкаши рацейские собирались.
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21.02.2023 21:22 Відповісти
А що в римі пам'ятник пушкіну є? Я тільки пам'ятник Шевченку і Гоголю там знаю
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22.02.2023 08:20 Відповісти
ЗРК SAMP-T, - сопровождение колонн техники на марше. Надо понимать для наступления.
Skyguard та Spike - что это такое нигде почитать не смог.
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21.02.2023 20:38 Відповісти
Translator

Тоже интересно, а именно что может сбить эти две системы. Например с-300, может сбить? Или нет
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21.02.2023 20:40 Відповісти
Skyguard-Sparrow - зенитно-ракетный комплекс ближней-средней дальности, использующий в качестве ЗУР модификацию американской AIM-7 Sparrow класса «воздух-воздух». Разработан швейцарской фирмой «Oerlikon Contraves AG».
Максимальная дальность перехвата: 10 км
Минимальная дальность перехвата: 1,5 кмМаксимальная высота перехвата: 6000 м
Минимальная высота перехвата: 15 м
Максимальная эффективная дальность стрельбы из 35-мм артустановки: 4 км
Скорострельность 35-мм артустановки (на ствол): 550 выстр./мин.
Время развертывания комплекса: 11 сДлина ракеты AIM-7E «Sparrow»: 3650 мм
Диаметр корпуса ракеты: 200 мм
Размах крыла: 1000 мм
Стартовая масса: 205 кг
Боевая часть: осколочно-фугасная
Масса БЧ: 30 кг
Максимальная скорость ракеты: 3,5 М
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21.02.2023 20:42 Відповісти
Спасибо!
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21.02.2023 20:45 Відповісти
+
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21.02.2023 20:48 Відповісти
https://de.wikipedia.org/wiki/Skyguard
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21.02.2023 20:47 Відповісти
Спасибо!
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21.02.2023 20:48 Відповісти
https://de.wikipedia.org/wiki/Spike_(Panzerabwehrlenkwaffe)
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21.02.2023 20:49 Відповісти
Spike -це ж ПТРК, якби...
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21.02.2023 20:39 Відповісти
та редакторам пофиг. Имлось ввиду "спада", но какая ж разница, и то и другое на "с" начинается.
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21.02.2023 21:06 Відповісти
Спасибо Италия
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21.02.2023 20:40 Відповісти
Skyguard:

https://www.youtube.com/watch?v=BgdWNryUhr0
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21.02.2023 20:44 Відповісти
Мне кажется в статье ошибка... Спайк это же израильский ПТРК а не ПВО. Возможно имелось ввиду ЗРК Spada?
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21.02.2023 20:50 Відповісти
Очень хочется верить, что контрнаступление о котором говорил Байден, уже не за горами. И именно под него передадут ПВО, для защиты колонн техники на марше.
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21.02.2023 20:50 Відповісти
Дякуємо Італіє!
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21.02.2023 20:58 Відповісти
Велика подяка Італії, велика подяка Джорджі Мелоні.
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21.02.2023 20:58 Відповісти
Спайк?? Это самый крутой ПТРК в мире, по функционалу намного лучше Джавелина. Разработка и производство Израиль
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21.02.2023 21:05 Відповісти
остыньте. Спайк никто не даёт. Это авторы и редакторы от сложности милитарной тематики просто задолбались.
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21.02.2023 21:09 Відповісти
остыл на. Уже и помечтать нельзя на)
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22.02.2023 00:00 Відповісти
Передают ЗРК Spada
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21.02.2023 21:54 Відповісти
Зрк Spike нет. Spike -это израильский ПТРК. У Италии есть ЗРК Spada. Которую и передадут
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21.02.2023 21:52 Відповісти
Израиль разрешил членам НАТО, передавать их вооружение Украине.
Эстония передала Украине израильские противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
Spike - стрельба в отсутствие прямой видимости цели, ракету нечувствительна к радиоэлектронным и инфракрасных помехам.
На вооружении Италии насчитывается 1065 ракет Spike.
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22.02.2023 04:21 Відповісти
Для будуших танковых атак ВСУ очень необходимое условие-прикрытие с воздуха. Посколькутанки легко расстреливаются с вертолетов и самоетов. А для этого прикрытия Итальянские ЗРК очень даже подходят
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22.02.2023 09:35 Відповісти
Дякуемо Италии и Мелони
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22.02.2023 11:38 Відповісти
 
 