Дякую Байдену та всій Америці, - Зеленський відреагував на варшавську промову президента США
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за його слова про Україну, сказані у Варшаві ввечері 21 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
"Київ – сильний. Київ – гордий. Він стоїть упевнено і, що найголовніше, він – вільний", – сказав президент Байден сьогодні у Варшаві після історичного візиту в Україну. Ми всі об’єднані та сміливі: Україна, США й уся наша коаліція перемоги", - зазначив Зеленський.
Він продовжив: "Дякую президенту Байдену і всій Америці за лідерство в консолідації світу на підтримку свободи й за життєво важливу допомогу Україні. Разом ідемо до спільної перемоги й маємо забезпечити її вже цього року!"
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в нас вона по особливому пахне
Странно почему-то эту новость пропустили ?