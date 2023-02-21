Дякую Байдену та всій Америці, - Зеленський відреагував на варшавську промову президента США

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за його слова про Україну, сказані у Варшаві ввечері 21 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Київ – сильний. Київ – гордий. Він стоїть упевнено і, що найголовніше, він – вільний", – сказав президент Байден сьогодні у Варшаві після історичного візиту в Україну. Ми всі об’єднані та сміливі: Україна, США й уся наша коаліція перемоги", - зазначив Зеленський.

Він продовжив: "Дякую президенту Байдену і всій Америці за лідерство в консолідації світу на підтримку свободи й за життєво важливу допомогу Україні. Разом ідемо до спільної перемоги й маємо забезпечити її вже цього року!"

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