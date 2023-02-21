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Дякую Байдену та всій Америці, - Зеленський відреагував на варшавську промову президента США

байден

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за його слова про Україну, сказані у Варшаві ввечері 21 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Київ – сильний. Київ – гордий. Він стоїть упевнено і, що найголовніше, він – вільний", – сказав президент Байден сьогодні у Варшаві після історичного візиту в Україну. Ми всі об’єднані та сміливі: Україна, США й уся наша коаліція перемоги", - зазначив Зеленський.

Він продовжив: "Дякую президенту Байдену і всій Америці за лідерство в консолідації світу на підтримку свободи й за життєво важливу допомогу Україні. Разом ідемо до спільної перемоги й маємо забезпечити її вже цього року!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звернення Байдена у Варшаві. ПОВНЕ ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2889) Зеленський Володимир (23978)


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цікаво чим пахне війна? https://www.youtube.com/shorts/dpOt7MnclC8 https://www.youtube.com/shorts/dpOt7MnclC8



в нас вона по особливому пахне
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21.02.2023 21:22 Відповісти
А чому преЗЕрватив не відреагував на пропозицію американської сторони вигнати рашистів оп - дєрьмака і татарова?
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21.02.2023 21:36 Відповісти
Підніми комунальні, особливо на електрику, то так будем дякувати, так...
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21.02.2023 21:37 Відповісти
Те що подякував добре але потрібно крім подяки ще щось виконувати що обіцяно особливо по запиту США на пана коломойського та інших
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21.02.2023 21:56 Відповісти
путин столкнулся с человеком, сделанным из стали", - именно так охарактеризовал Джо Байден Владимира Зеленского во время своего обращения.

Странно почему-то эту новость пропустили ?
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21.02.2023 23:03 Відповісти
Верные слова.
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22.02.2023 04:51 Відповісти
 
 