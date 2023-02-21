Росія обіцяє не нарощувати ядерний арсенал після призупинення договору зі США

МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві російського міністерства закордонних справ.

Як стверджується в заяві, до призупинення СНО-3 призвели "крайній ступінь ворожості Вашингтона, конфронтація, яку він нагнітає, і відкрито взятий курс на зловмисну ескалацію конфлікту в Україні та навколо неї".

"Є всі підстави констатувати, що політика США спрямована на підрив національної безпеки Росії, що прямо суперечить закріпленим у преамбулі ДСНО фундаментальним принципам і розумінням, на яких ґрунтується Договір і без яких він не був би укладений", – стверджують в МЗС Росії.

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Це, на думку російського МЗС, означає "докорінну зміну обставин", якщо порівняти з тими, за яких договір укладався, а отже, "ведення справ зі США і загалом із Заходом у звичайному режимі більше не видається можливим".

Окремо Росія говорить про, на її думку, неодноразові порушення Штатами положень СНО-3 й висловлює обурення тим, що минулого року вони запросили інспекції на російських ядерних об’єктах.

"При цьому з метою підтримання достатнього ступеня передбачуваності та стабільності в ракетно-ядерній сфері Росія має намір дотримуватися відповідального підходу і продовжить у межах життєвого циклу Договору неухильно дотримуватися передбачених ним кількісних обмежень на СНО", – наголошують у російському зовнішньополітичному відомстві.

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Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.