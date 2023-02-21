Росія обіцяє не нарощувати ядерний арсенал після призупинення договору зі США
МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві російського міністерства закордонних справ.
Як стверджується в заяві, до призупинення СНО-3 призвели "крайній ступінь ворожості Вашингтона, конфронтація, яку він нагнітає, і відкрито взятий курс на зловмисну ескалацію конфлікту в Україні та навколо неї".
"Є всі підстави констатувати, що політика США спрямована на підрив національної безпеки Росії, що прямо суперечить закріпленим у преамбулі ДСНО фундаментальним принципам і розумінням, на яких ґрунтується Договір і без яких він не був би укладений", – стверджують в МЗС Росії.
Це, на думку російського МЗС, означає "докорінну зміну обставин", якщо порівняти з тими, за яких договір укладався, а отже, "ведення справ зі США і загалом із Заходом у звичайному режимі більше не видається можливим".
Окремо Росія говорить про, на її думку, неодноразові порушення Штатами положень СНО-3 й висловлює обурення тим, що минулого року вони запросили інспекції на російських ядерних об’єктах.
"При цьому з метою підтримання достатнього ступеня передбачуваності та стабільності в ракетно-ядерній сфері Росія має намір дотримуватися відповідального підходу і продовжить у межах життєвого циклу Договору неухильно дотримуватися передбачених ним кількісних обмежень на СНО", – наголошують у російському зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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ну не барани..
Петро Порошенко @poroshenko 10 ч
Одразу після закінчення Мюнхенської безпекової конференції на кілька годин заїхали на Кіпр - тут ми підписуємо нові документи по проєкту «Poseidon» і відправляємо в Україну ще одну партію «пташок» для нашої артилерії.
А Зеля нам про ливерную колбасу с Германии сообщил,что колбаса танков не даёт,которые ну просто обязан дать.
А Порох несусветный барыга
Оно может смело и добычу газа,нефти обещать не наращивать,его продавать некуда.
А по суті весь світ не боїться, а гидує.
П'яний піп його хрестив:
У цьому договорі немає можливості його зупинення. Він або діє, або сторона підписант виходить з нього. Це чітко вказано у тексті Договору. Там зазначено, що Договір припиняє свою дію шляхом подання мотивованого повідомлення іншій стороні через три місяці після подання такого повідомлення. У тексті Договору немає інших механізмів припинення його дії, і не передбачено можливості жодного його "призупинення".