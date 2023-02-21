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Новини
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Росія обіцяє не нарощувати ядерний арсенал після призупинення договору зі США

ракета,зброя,путін,ядерна

МЗС Росії звинувачує США за своє рішення призупинити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, проте запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві російського міністерства закордонних справ.

Як стверджується в заяві, до призупинення СНО-3 призвели "крайній ступінь ворожості Вашингтона, конфронтація, яку він нагнітає, і відкрито взятий курс на зловмисну ескалацію конфлікту в Україні та навколо неї".

"Є всі підстави констатувати, що політика США спрямована на підрив національної безпеки Росії, що прямо суперечить закріпленим у преамбулі ДСНО фундаментальним принципам і розумінням, на яких ґрунтується Договір і без яких він не був би укладений", – стверджують в МЗС Росії.

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Це, на думку російського МЗС, означає "докорінну зміну обставин", якщо порівняти з тими, за яких договір укладався, а отже, "ведення справ зі США і загалом із Заходом у звичайному режимі більше не видається можливим".

Окремо Росія говорить про, на її думку, неодноразові порушення Штатами положень СНО-3 й висловлює обурення тим, що минулого року вони запросили інспекції на російських ядерних об’єктах.

"При цьому з метою підтримання достатнього ступеня передбачуваності та стабільності в ракетно-ядерній сфері Росія має намір дотримуватися відповідального підходу і продовжить у межах життєвого циклу Договору неухильно дотримуватися передбачених ним кількісних обмежень на СНО", –  наголошують у російському  зовнішньополітичному відомстві.

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Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Автор: 

договір (323) росія (65394) США (23065) ядерна зброя (1157) ядерна безпека (565)


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Топ коментарі
+12
ЗЕдроти, що з ******?
Петро Порошенко @poroshenko 10 ч
Одразу після закінчення Мюнхенської безпекової конференції на кілька годин заїхали на Кіпр - тут ми підписуємо нові документи по проєкту «Poseidon» і відправляємо в Україну ще одну партію «пташок» для нашої артилерії.

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21.02.2023 21:12
+6
Чем наращивать? Ягелем и боярой? Уран и плутоний параша больше 30 лет не производит.
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21.02.2023 21:04
+5
Росія? Обіцяє? ...
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21.02.2023 21:01
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Росія? Обіцяє? ...
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21.02.2023 21:01 Відповісти
тут точно одно слово лишнее ..
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21.02.2023 21:12 Відповісти
Або одного не вистачає
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21.02.2023 21:21 Відповісти
Його не можна призупинити, як і вагітність, вийти можна (аборт).
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21.02.2023 21:31 Відповісти
Ми обіцяємо не нарощувати, бо не спроможні.
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21.02.2023 21:02 Відповісти
звичайно не спроможні , але як дуже треба ...
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21.02.2023 21:13 Відповісти
Ну якщо обіцяє, то ми повіримо. Вони завжди тримають слово.😅
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21.02.2023 21:03 Відповісти
Чем наращивать? Ягелем и боярой? Уран и плутоний параша больше 30 лет не производит.
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21.02.2023 21:04 Відповісти
Ираном.
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21.02.2023 22:07 Відповісти
Иран любит израильские F-35. Или скорее они его...
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22.02.2023 07:29 Відповісти
багатосот літня історія обіцянок 3,14дерації ,говорить ,що всі вони писані кровавими чорнилами рашистьської брехні і 3,14стьожі
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21.02.2023 21:05 Відповісти
сам факт що ми їх слухаємо вже означає що частково віримо.

ну не барани..
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21.02.2023 21:08 Відповісти
ЗЕдроти, що з ******?
Петро Порошенко @poroshenko 10 ч
Одразу після закінчення Мюнхенської безпекової конференції на кілька годин заїхали на Кіпр - тут ми підписуємо нові документи по проєкту «Poseidon» і відправляємо в Україну ще одну партію «пташок» для нашої артилерії.

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21.02.2023 21:12 Відповісти
Как сказал Байдем:"Украине уже передали 700 танков"
А Зеля нам про ливерную колбасу с Германии сообщил,что колбаса танков не даёт,которые ну просто обязан дать.
А Порох несусветный барыга
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21.02.2023 21:17 Відповісти
І без телегундосиків..мовчки..і чому у Боневтіка Оманича язик без кісток..
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21.02.2023 21:24 Відповісти
А чому не кацапи? Дронами зедротів вибивати будете?
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21.02.2023 23:17 Відповісти
А за какие шишки оно чего то там наростыть?
Оно может смело и добычу газа,нефти обещать не наращивать,его продавать некуда.
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21.02.2023 21:13 Відповісти
Кацапи, та ви вже ***** нікому не цікаві.
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21.02.2023 21:18 Відповісти
Ето звучить как - держите меня семьерьх или я убию его нхр, чуть позже как тупой проснулся после нокаута из порадычные люди.
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21.02.2023 21:23 Відповісти
Одним словом, навгородi - бузина, а в Киевi - дядько. Каароч, не пыня, а шлепер-2.
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21.02.2023 21:35 Відповісти
Казарма в кацапстані, так такої ***** в світі нема аналогів
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21.02.2023 21:41 Відповісти
Зато ядрьона бонба єсть! І на вєсь мір боіцца.

А по суті весь світ не боїться, а гидує.
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21.02.2023 21:53 Відповісти
Соромлюсь запитати - це такий пісуар чи рукомийник?
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21.02.2023 23:45 Відповісти
Це теж саме, якби встав пітекантроп у шкурі й онучах з сечового міхура трицератопса і сказав, що він обіцяє небудувати колайдер...
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21.02.2023 21:57 Відповісти
путін заявив про призупинення дії Договору про стратегічні наступальні озброєння.

П'яний піп його хрестив:

У цьому договорі немає можливості його зупинення. Він або діє, або сторона підписант виходить з нього. Це чітко вказано у тексті Договору. Там зазначено, що Договір припиняє свою дію шляхом подання мотивованого повідомлення іншій стороні через три місяці після подання такого повідомлення. У тексті Договору немає інших механізмів припинення його дії, і не передбачено можливості жодного його "призупинення".
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21.02.2023 22:11 Відповісти
А зачем тогда приостанавливать?
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21.02.2023 23:06 Відповісти
Там 3 пункта, из которых выполнятся будут первые 2. А 3 пункт подразумивает обоюдные инспекции на военные объекты с яо. Вот только американцы не пускают русаков на свои уже с 16 года вроде как, а те их пускали. Теперь тоже не будут. Но обязательно это все нужно вбросить в информационный фон )
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22.02.2023 18:21 Відповісти
Да разве можно верить этому брехлу? Он никогда и никому правду не скажет.
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21.02.2023 23:17 Відповісти
Московия не может ничего наращивать - отсутствие мозга и денег. Путлер может только себе нарастить, но он ему уже не нужен - стрессы разрушили его либидо. Фантастический придурок и упырь. Какие неандертальцы такой и сцарь
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22.02.2023 08:02 Відповісти
 
 