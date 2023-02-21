УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10132 відвідувача онлайн
Новини
2 438 14

Нові санкції США торкнуться 200 фізичних та юридичних осіб із Росії, - WSJ

санкції

Нові санкції, які планують запровадити цього тижня США, торкнуться приблизно 200 російських юридичних та фізичних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що до списку санкцій США будуть внесені губернатори та члени сімей російських чиновників.

WSJ повідомляє, що обмежувальні заходи будуть введені проти компаній військово-промислового комплексу, підприємств, які займаються виробництвом супутніх матеріалів, технологічних фірм, а також мереж, які задіяні в обході санкцій.

Очікується, що Міністерство фінансів США представить оновлений список санкцій по РФ цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До річниці вторгнення ми запровадимо проти Росії нові санкції, - Байден

Автор: 

санкції (11885) США (23065)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Знову почнеться виття на болотах. А нас за що.
показати весь коментар
21.02.2023 21:27
+3
ще один фуфел... де відключення від SWIFT? санкції потрібно вводити проти західний компаній-банків, які продовжують працювати на території РФ, та надавати послуги РФ за її межами...
показати весь коментар
21.02.2023 21:41
+2
Мене завжди цікавило, ото що за закат сонця вручну? Що за мазохвзм з тими санкціями? Ну возміть всіх мокшан засуньте просто до того санкційного списку однією фразою. І про фіз і про юр осіб. Хто не згоден - нехай оскаржують. Нехай доводять нкпричетність, плвтять штрафи..а тут мозгодр##ри все переліки комплектують..з поясненнями..
показати весь коментар
21.02.2023 21:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову почнеться виття на болотах. А нас за що.
показати весь коментар
21.02.2023 21:27 Відповісти
Клоунада це, будуть вити губернатори з сім'ями, так вони зараз по Куршавелям катаються, не дивлячись на санкції, вже відео з журналістським розслідуванням зробили.
показати весь коментар
21.02.2023 21:58 Відповісти
Мене завжди цікавило, ото що за закат сонця вручну? Що за мазохвзм з тими санкціями? Ну возміть всіх мокшан засуньте просто до того санкційного списку однією фразою. І про фіз і про юр осіб. Хто не згоден - нехай оскаржують. Нехай доводять нкпричетність, плвтять штрафи..а тут мозгодр##ри все переліки комплектують..з поясненнями..
показати весь коментар
21.02.2023 21:29 Відповісти
Бо досі активно торгують з парашкою, США примусили Європу ввести більш дієві санкції ніж самі. Тому і не стали признавати кацапів країною терористом, бо там починаються реальні санкції, хоча теж не на 100 відсотків, по Ірану вже побачили.
показати весь коментар
21.02.2023 21:54 Відповісти
Так отож..нагадали Олександра Яковича..Ільф та Петров "свет еще не видал такого голубого воришки". Блакитним його назвали тому, що він крав і йому було соромно..
показати весь коментар
21.02.2023 22:59 Відповісти
Санкції потрібно ввести проти всіх громадян росії и робити для деяких виключення.
показати весь коментар
21.02.2023 21:30 Відповісти
Коли дюююже будуть прохати
показати весь коментар
21.02.2023 23:00 Відповісти
ще один фуфел... де відключення від SWIFT? санкції потрібно вводити проти західний компаній-банків, які продовжують працювати на території РФ, та надавати послуги РФ за її межами...
показати весь коментар
21.02.2023 21:41 Відповісти
Згодом, бабосики висмокчуть ....і все вирішиться само собою. Так, як ось невдовзі з літачками, уявляю, мільярдні штрафи за судна, що викрадені кацапами та ще й будуть просто падати, як каміння з неба
показати весь коментар
21.02.2023 21:46 Відповісти
Має бути не на 200 а хочаб на 200,000 - тоді може бути діло а не хєрн
показати весь коментар
21.02.2023 22:02 Відповісти
Польща тим часом закрила останній пункт перетину кордону для вантажівок з Білоруссю.
показати весь коментар
21.02.2023 22:08 Відповісти
Всьо.... Капєц їхній промисловості. Оце санкції, що є, що нема.
показати весь коментар
21.02.2023 23:07 Відповісти
 
 