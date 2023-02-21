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МЗС про ядерний шантаж Путіна: Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству

рф,зброя,ядерна

Рішення Росії про призупинення своєї участі в Договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки.

Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - зауважують у МЗС.

На думку міністерства, риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу.

МЗС України закликало міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, - Путін

Автор: 

МЗС (4141) путін володимир (23881) росія (65394) ядерна зброя (1157) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+3
путін заявив про призупинення дії Договору про стратегічні наступальні озброєння.

П'яний піп його хрестив:

У цьому договорі немає можливості його зупинення. Він або діє, або сторона підписант виходить з нього. Це чітко вказано у тексті Договору. Там зазначено, що Договір припиняє свою дію шляхом подання мотивованого повідомлення іншій стороні через три місяці після подання такого повідомлення. У тексті Договору немає інших механізмів припинення його дії, і не передбачено можливості жодного його "призупинення".
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21.02.2023 22:10
+2
Этот **********, размером с хруща, и башмаком бы постучал по трибуне, но комплексанул, что все увидят высоту каблука.
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21.02.2023 21:38
+1
ху.ло впаде в яму яку сам викопав.
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21.02.2023 21:32
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ху.ло впаде в яму яку сам викопав.
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21.02.2023 21:32 Відповісти
Бункер Ху#ла после кратковременного потепления в нём до 10 млн. градусов.
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21.02.2023 21:35 Відповісти
ми свою ядерну зброю просрали -- нас це не касається... МЗС- займіться своїм ділом
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21.02.2023 21:36 Відповісти
Касається, не касається, маємо не маємо, рабсія завжди погрожує навіть тим у яких не менший арсенал ЯЗ. Нехай *******, їх майбутнє знову за залізною завісою і тотальним дефіцитом товарів навіть першої необхідності.
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21.02.2023 21:48 Відповісти
А на рашке куда то пропали АЭС?) Кто сказал, что нас это не касается?)
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22.02.2023 03:21 Відповісти
Этот **********, размером с хруща, и башмаком бы постучал по трибуне, но комплексанул, что все увидят высоту каблука.
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21.02.2023 21:38 Відповісти
На мою думку, якби українська влада та меда більше мовчали, то було б більше користі. Всі ж добре знають прислів'я:" Щастя любить тишину".
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21.02.2023 21:42 Відповісти
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21.02.2023 21:44 Відповісти
а в цей час Італія передала нам ППО 70-х років... характеристики не погані... https://www.youtube.com/watch?v=RtQN7vWtPkw https://www.youtube.com/watch?v=RtQN7vWtPkw


іноді може збити і балістичні ракети
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21.02.2023 21:46 Відповісти
В ********** ракети не свіжіші, усі гвинтики, як при совкє, під плоску викрутку.
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21.02.2023 21:51 Відповісти
.Ця установка ближнього радіусу дії балістичні ракети шкода але їй не по зубах далі з вікіпедії.
https://missilery.info/missile/skyguard

Станция способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 1350 м/с, и обладает разрешающей способностью по дальности 160 м. Данные о воздушной обстановке отображаются на индикаторе кругового обзора (диаметр 24 см), который имеет переключаемую развертку по дальности от 0.3 до 20 км.В РЛС слежения (дальность действия около 15 км, ширина диаграммы направленности антенны 2.2°) применяется моноимпульсный метод обработки сигнала
РЛС обнаружения , работающая в З-см диапазоне, имеет дальность действия до 20 км. Ширина диаграммы направленности антенны типа Кассегрейна составляет по азимуту 1.7°, по углу места 55°. Скорость вращения антенны 60 об/мин.

Характеристики:

Максимальная дальность перехвата, км10 Минимальная дальность перехвата, км1.5Максимальная высота перехвата, м6000 Минимальная высота перехвата, м15 Максимальная эффективная дальность стрельбы из 35-мм установки "Oerlikon", км4Скорострельность 35-мм установки "Oerlikon",выстр/мин (на ствол)550 Время развертывания комплекса, с11Длина ракеты "Sparrow" AIM-7E, мм3650Диаметр корпуса ракеты, мм200Размах крыльев , мм1000Стартовый вес , кг205Вес осколочно-фугасной боевой части, кг30Максимальная скорость ракеты, М3.
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21.02.2023 22:47 Відповісти
Шантрапа ПУкістана вже не знає що їй робити. Шантрапа ЗеЗе теж під тиском і хоче "сачканути" від відповідальності бо ніхто не забув про "Шашлички в мае 2022". Потрібно зробити так, як зробили у Німеччині у 1945. Ввести НЕКОРУМПОВАНУ адміністрацію з відповідними судовими органами. Потрібно усе СБУ, ГРУ та інші силові структури звільнити від "КАДРІВ" і прийняти патріотів, як це зробила Чехія у свій час, коли "УСЕХ КАДРОВИХ" звільнили і студенти з юридичних закладів кілька років захищали інтереси Чехії. Вдалося. Виселили сотні кацапських шпіонів з Праги. Діти співробітників що працювали до 1989 року не мали права приймати участь у процесі!!!
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21.02.2023 21:57 Відповісти
путін заявив про призупинення дії Договору про стратегічні наступальні озброєння.

П'яний піп його хрестив:

У цьому договорі немає можливості його зупинення. Він або діє, або сторона підписант виходить з нього. Це чітко вказано у тексті Договору. Там зазначено, що Договір припиняє свою дію шляхом подання мотивованого повідомлення іншій стороні через три місяці після подання такого повідомлення. У тексті Договору немає інших механізмів припинення його дії, і не передбачено можливості жодного його "призупинення".
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21.02.2023 22:10 Відповісти
Так для кацапів будь-який договір має значеняни лише тоді коли він відповідає їх інтересам Якщо ні - вони "зливаються" і починають махать жупелом "примата російського законодавства перед міжнародним"
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22.02.2023 05:38 Відповісти
Після мене хоч потоп -улюблена фраза путіна.
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21.02.2023 23:17 Відповісти
немає унітазів, зате є ядерні ракети
нема доріг, зате є ядерні ракети
не газифіковані міста-херня, є ракети…
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22.02.2023 01:45 Відповісти
Дуже вдалі (бо правильні) формулювання від нашого МЗС про тему ядерного шантажу з боку Путінської банди убивць.

Не вистачає, здається, своїх пропозицій, що робити (окрім заявленої пропозиції зібратися та подумати разом).
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22.02.2023 04:26 Відповісти
Оскільки ядерний шантаж - це майже єдиний із доступних ворогу засобів в ситуації його поразки на полі бою,
(одною з форм є погроза ворога використати АЕС у ролі ядерної зброї (що вже давно почалося на Запорізькій АЕС, але поки що більше на рівні погроз))

то ядерний шантаж від путінської Росії буде з'являтися все частіше і проявлятися в усе більш явних і небезпечних формах.

Тому пропозиція протидіяти не шантажу, а реалістичним ядерним загрозам, цілком правильна і важлива. Простіше кажучи, треба придумати, що робити у випадку початку ядерних ударів.
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22.02.2023 04:37 Відповісти
 
 