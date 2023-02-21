МЗС про ядерний шантаж Путіна: Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству
Рішення Росії про призупинення своєї участі в Договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки.
Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - зауважують у МЗС.
На думку міністерства, риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу.
МЗС України закликало міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.
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іноді може збити і балістичні ракети
https://missilery.info/missile/skyguard
Станция способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 1350 м/с, и обладает разрешающей способностью по дальности 160 м. Данные о воздушной обстановке отображаются на индикаторе кругового обзора (диаметр 24 см), который имеет переключаемую развертку по дальности от 0.3 до 20 км.В РЛС слежения (дальность действия около 15 км, ширина диаграммы направленности антенны 2.2°) применяется моноимпульсный метод обработки сигнала
РЛС обнаружения , работающая в З-см диапазоне, имеет дальность действия до 20 км. Ширина диаграммы направленности антенны типа Кассегрейна составляет по азимуту 1.7°, по углу места 55°. Скорость вращения антенны 60 об/мин.
Характеристики:
Максимальная дальность перехвата, км10 Минимальная дальность перехвата, км1.5Максимальная высота перехвата, м6000 Минимальная высота перехвата, м15 Максимальная эффективная дальность стрельбы из 35-мм установки "Oerlikon", км4Скорострельность 35-мм установки "Oerlikon",выстр/мин (на ствол)550 Время развертывания комплекса, с11Длина ракеты "Sparrow" AIM-7E, мм3650Диаметр корпуса ракеты, мм200Размах крыльев , мм1000Стартовый вес , кг205Вес осколочно-фугасной боевой части, кг30Максимальная скорость ракеты, М3.
П'яний піп його хрестив:
У цьому договорі немає можливості його зупинення. Він або діє, або сторона підписант виходить з нього. Це чітко вказано у тексті Договору. Там зазначено, що Договір припиняє свою дію шляхом подання мотивованого повідомлення іншій стороні через три місяці після подання такого повідомлення. У тексті Договору немає інших механізмів припинення його дії, і не передбачено можливості жодного його "призупинення".
нема доріг, зате є ядерні ракети
не газифіковані міста-херня, є ракети…
Не вистачає, здається, своїх пропозицій, що робити (окрім заявленої пропозиції зібратися та подумати разом).
(одною з форм є погроза ворога використати АЕС у ролі ядерної зброї (що вже давно почалося на Запорізькій АЕС, але поки що більше на рівні погроз))
то ядерний шантаж від путінської Росії буде з'являтися все частіше і проявлятися в усе більш явних і небезпечних формах.
Тому пропозиція протидіяти не шантажу, а реалістичним ядерним загрозам, цілком правильна і важлива. Простіше кажучи, треба придумати, що робити у випадку початку ядерних ударів.