МЗС про ядерний шантаж Путіна: Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству

Рішення Росії про призупинення своєї участі в Договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки.

Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - зауважують у МЗС.

На думку міністерства, риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу.

МЗС України закликало міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.

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