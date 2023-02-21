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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми той документ офіційно не бачили. Нашу "формулу миру" підтримали десятки країн, - Зеленський про "мирний план" Китаю

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомі конкретні положення "мирного плану" для російсько-української війни, який планує представити Китай, і він розраховує на підтримку української "формули миру".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив  на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Києві у вівторок.

"Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23 числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції – мені здається, важливо, щоб була одна позиція", – наголосив він.

Глава держави наголосив, що "офіційно ніякого документа (який розробив Китай) не бачив".

"Ми зацікавлені, щоб усі держави – європейські, всього світу, безумовно, Індія, Африка, Китай – були долучені до того, щоб закінчилась ця війна, щоб підтримувати нашу, мені здається, справедливу формулу миру", – додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не хочемо підливати масла у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи, - керівник МЗС Китаю Ван Ї про російську агресію проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що голова канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю з закордонних справ Ван Ї поділився з ним ключовими позиціями "мирного плану", який буде детально вивчений українською стороною після повного отримання тексту.

Китай пообіцяв опублікувати свою мирну ініціативу в першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Китай (4624)


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Топ коментарі
+17
***, як вже остогидло кожен вечір відкривати новини і там це гундосне лайно в ефірі. За що Україна покарана таким ось уйопіщним президентом?! Майже 4 роки суцільної ганьби, зрад і приниження здорового глузду. Коли вже настає той день, в якому відкриєш новини, а там буде професіональний менеджер у кріслі президента, а не клоун-мародер???!!
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21.02.2023 22:01
+8
Твоя формула всім відома.
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21.02.2023 21:55
+2
Согласен с Президентом Украины. Разработали свою формулу, ее поддержали десятки стран. А всяких там китайцев с их идеями... понятно куда и сразу.
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21.02.2023 22:09
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Путин в обращении к собранию: "У ВСУ и нацгвардии Украины особой популярностью пользуются шевроны Мёртвая голова!!" Бородатый мужик в зале:
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21.02.2023 21:49 Відповісти
Когда смотрел тоже это улыбнуло, и дивизии эдельвейс ещё ( до 2018 году у них у самих с таким названием были)
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21.02.2023 21:52 Відповісти
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21.02.2023 21:52 Відповісти
Це теж глубока думка Зелі ? Не треба було цієї голови, бо бандерівці він ніколи не був.
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22.02.2023 10:22 Відповісти
Распространено с 18 века во всём мире.
Обозначает:"Иду до конца,не сдаюсь,готов умереть"
Х.йло этого не знал?
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21.02.2023 21:55 Відповісти
***** dumaet chto budet zhyt' vechno
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21.02.2023 22:14 Відповісти
Та навіщо далеко ходити? )

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21.02.2023 22:20 Відповісти
Це оде і теж ! Написано совками !
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21.02.2023 21:51 Відповісти
И что помешает Путину насрать на тебя и отем планом подтереться,как это он делает сейчас?
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21.02.2023 21:53 Відповісти
Твоя формула всім відома.
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21.02.2023 21:55 Відповісти
натуральный херувин...
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21.02.2023 22:03 Відповісти
Та Він стріляє зараз усіма столами українського війська...
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21.02.2023 23:10 Відповісти
Китайская формула мира- сдать Ху#лу Порт-Артур. В отношении Украины китайские "формулы мира" идут вслед за сруським военным кораблём на х#й.
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21.02.2023 22:00 Відповісти
***, як вже остогидло кожен вечір відкривати новини і там це гундосне лайно в ефірі. За що Україна покарана таким ось уйопіщним президентом?! Майже 4 роки суцільної ганьби, зрад і приниження здорового глузду. Коли вже настає той день, в якому відкриєш новини, а там буде професіональний менеджер у кріслі президента, а не клоун-мародер???!!
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21.02.2023 22:01 Відповісти
Согласен с Президентом Украины. Разработали свою формулу, ее поддержали десятки стран. А всяких там китайцев с их идеями... понятно куда и сразу.
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21.02.2023 22:09 Відповісти
Марення, а не формула. Треба бути скромніше і не балакать про озонові дирки.
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22.02.2023 10:16 Відповісти
Що це гнусаве могло розробити?
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22.02.2023 11:43 Відповісти
Китайская формула мира
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21.02.2023 22:16 Відповісти
Bude yak z Min'skymy.

Nashi kazhut': spochatku kontrol' nad kordonom, a potim vybory.
Katsapy kazhut': spochatku vybory, a potim kontrol' nad kordonom.
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21.02.2023 22:18 Відповісти
formula myru = rus ni, peace da
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21.02.2023 22:22 Відповісти
Таки - да...
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21.02.2023 23:18 Відповісти
 
 