Голова Верховного Суду Князєв звинуватив заступника глави ОП Смирнова у шкоді для судової реформи. Той відповів
Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що слова заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова про затверджений Етичною радою список кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя могли зашкодити судовій реформі в Україні. Смирнов відповів, що якість кандидатів ставив під сумнів не лише він, а й антикорупційні організації.
Як інформує Цензор.НЕТ, свою позицію Князєв озвучив в інтерв’ю hromadske.
Голова Верховного Суду мав на увазі коментар Смирнова від 13 листопада минулого року, де той сказав: "Якщо Етична рада, головою якої є чинний суддя ВС, обирає кандидатами до ВРП 16 людей, 7 з яких є чинними суддями того ж ВС, і це сприймається суспільством, тоді все в порядку".
За словами Князєва, такі висловлювання негативно сприйняла суддівська спільнота. Ба більше, вони могли стати причиною необрання нових членів ВРП на З’їзді суддів.
"Якщо наше євроінтеграційне завдання було сформувати Вищу раду правосуддя, а один із керівників ОП фактично критикує ті етапи процесу, які закладені в реформу ВРП, — це демотивує суддів на участь у з’їзді, на обрання нових членів ВРП", — заявив голова Верховного Суду.
Він додав, що в результаті це могло стати причиною провалу формування Вищої ради правосуддя і невиконання другої євроінтеграційної вимоги в переліку вимог, які надіслала Єврокомісія. Такі дії очільник ВС розцінив "більше як деструктивні".
Князєв звернув увагу, що не всі з семи суддів ВС отримали підтримку З’їзду суддів і стали членами ВРП. Але вирішальний голос в роботі Етичної ради, як відзначив голова Верховного Суду, мають міжнародні партнери.
"Тож такі висловлювання в бік Етичної ради що означають? Профільний заступник ОП звинувачує наших партнерів у чому?" — резюмував Князєв.
Позиція Смирнова
Андрій Смирнов нам у коментарі відповів, що роботу Етичної ради критикували антикорупційні організації, такі як "Центр Протидії Корупції" або DEJURE. Він же лише звернув увагу на ключові моменти, через які суспільство може ставити під сумнів роботу Етичної ради, каже Смирнов.
"Дуже прикро усвідомлювати, що в нас різні розуміння судової реформи і євроінтеграції. Реформа рухається і буде рухатись ще активніше. Підкреслю, що робота всіх дорадчих органів, зокрема й Етичної ради, має бути побудована виключно на довірі до цих органів", — сказав він.
Заступник глави ОП підтвердив, що давав такий коментар 13 листопада 2022-го і "більше того, це саме розказував послам "Великої сімки", які цікавилися результатами та ефективністю роботи Етичної ради".
"Також, не можна не помітити, що вже після рішення Етичної ради по кандидатах до ВРП, самі активні громадські організації, які дотичні до експертизи судової реформи, публічно ставили під сумнів якість кандидатів. Але вже є як є. Самовдосконалення не має зупинятися. Загалом, з’їзд суддів завершився і судді змогли обрати 8 членів ВРП", — резюмував Смирнов.
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І андрюша впєрєді всєх. Фуплять, такого сорому не було ще ніколи - щоб завгосп-секретарка всіх імєл
Криголам:
Для того, щоб призначити люстрованого Богдана на посаду, Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс. Тобто, посада голови ОП була виключена з держслужби. Тому те, що Єрмак стоїть першим за прем'єр-міністра і голову Ради, це якби там прибиральниця баба Клава стояла.
А хтось взагалі знає, як звати прес-секретаря президента? Я наприклад - ні. Мало хто знає як він виглядить і чи він взагалі існує. А ця людина повинна регулярно давати брифінги і коментарі українській і іноземній пресі. А речника міністерства закордонних справ чи міністерства оборони хтось бачив? Їх всіх замінили всілякі подоляки з арестовичами і всілякі заступники ОП. Ось так і тут, зам-завхоза намагається керувати Верховним Судом.
шмиГаль, а ти хто? Питаю, ху із факін шми гальм, окрім весільного генерала?
https://biz.censor.net/comments/locate/3399784/01921317-4428-7212-b8f4-a0e262300329
Цікаво ШмиГаль, а спіралі повинні бути збережені, Вт-ність байка? Попередьте людей, щоб використовували упаковання від яєць, щоб не роздавили чи понищили при транспортуванні 5шт.
тільки такого лайна зараз ніхто не кушає.
а до чого тут шовiнiзм? не там його побачили. шовiнiзм та фашизм-рашизм на паРашi.
а що стосується фактiв - найбiльше гнид та ворогiв України саме серед зайд та їх вилупкiв
серед комуняк, серед тих, хто не усвiдомлює себе Українцем, а лише савєйскiм чiлавєкам та рюзьге, або серед тих кому какаяразнiца. цим вилупкам було дуже зручно - штАб была как на рассее, штабы рюзьге Изык, штаб не напрягаться изучать какую-та недамову, штабы как на рассее типа, но только теплее, поуютнее, посытнее, а особо на пенсии харашо,
а хАхлы - та втарой сорт, пущай пают и танцуют, у них энта харашо палучаица...
Чомусь вже 2 роки ВР не може прийняти відповідний закон, вже проголосований за основу.
Треба на 100% переатестация та скорочення судів.
А ОП ці кодло злочинців.