Голова Верховного Суду Князєв звинуватив заступника глави ОП Смирнова у шкоді для судової реформи. Той відповів

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що слова заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова про затверджений Етичною радою список кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя могли зашкодити судовій реформі в Україні. Смирнов відповів, що якість кандидатів ставив під сумнів не лише він, а й антикорупційні організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, свою позицію Князєв озвучив в інтерв’ю hromadske.

Голова Верховного Суду мав на увазі коментар Смирнова від 13 листопада минулого року, де той сказав: "Якщо Етична рада, головою якої є чинний суддя ВС, обирає кандидатами до ВРП 16 людей, 7 з яких є чинними суддями того ж ВС, і це сприймається суспільством, тоді все в порядку".

За словами Князєва, такі висловлювання негативно сприйняла суддівська спільнота. Ба більше, вони могли стати причиною необрання нових членів ВРП на З’їзді суддів.

"Якщо наше євроінтеграційне завдання було сформувати Вищу раду правосуддя, а один із керівників ОП фактично критикує ті етапи процесу, які закладені в реформу ВРП, — це демотивує суддів на участь у з’їзді, на обрання нових членів ВРП", — заявив голова Верховного Суду.

Він додав, що в результаті це могло стати причиною провалу формування Вищої ради правосуддя і невиконання другої євроінтеграційної вимоги в переліку вимог, які надіслала Єврокомісія. Такі дії очільник ВС розцінив "більше як деструктивні".

Князєв звернув увагу, що не всі з семи суддів ВС отримали підтримку З’їзду суддів і стали членами ВРП. Але вирішальний голос в роботі Етичної ради, як відзначив голова Верховного Суду, мають міжнародні партнери.

"Тож такі висловлювання в бік Етичної ради що означають? Профільний заступник ОП звинувачує наших партнерів у чому?" — резюмував Князєв.

Читайте також: Вищу раду правосуддя очолив суддя ВС Усик

Позиція Смирнова

Андрій Смирнов нам у коментарі відповів, що роботу Етичної ради критикували антикорупційні організації, такі як "Центр Протидії Корупції" або DEJURE. Він же лише звернув увагу на ключові моменти, через які суспільство може ставити під сумнів роботу Етичної ради, каже Смирнов.

"Дуже прикро усвідомлювати, що в нас різні розуміння судової реформи і євроінтеграції. Реформа рухається і буде рухатись ще активніше. Підкреслю, що робота всіх дорадчих органів, зокрема й Етичної ради, має бути побудована виключно на довірі до цих органів", — сказав він.

Заступник глави ОП підтвердив, що давав такий коментар 13 листопада 2022-го і "більше того, це саме розказував послам "Великої сімки", які цікавилися результатами та ефективністю роботи Етичної ради".

"Також, не можна не помітити, що вже після рішення Етичної ради по кандидатах до ВРП, самі активні громадські організації, які дотичні до експертизи судової реформи, публічно ставили під сумнів якість кандидатів. Але вже є як є. Самовдосконалення не має зупинятися. Загалом, з’їзд суддів завершився і судді змогли обрати 8 членів ВРП", — резюмував Смирнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З’їзд суддів розблокував роботу ВРП, але до більшості обраних членів є чимало серйозних питань, - Шабунін