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Новини
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Голова Верховного Суду Князєв звинуватив заступника глави ОП Смирнова у шкоді для судової реформи. Той відповів

смирнов,князев

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що слова заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова про затверджений Етичною радою список кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя могли зашкодити судовій реформі в Україні. Смирнов відповів, що якість кандидатів ставив під сумнів не лише він, а й антикорупційні організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, свою позицію Князєв озвучив в інтерв’ю hromadske.

Голова Верховного Суду мав на увазі коментар Смирнова від 13 листопада минулого року, де той сказав: "Якщо Етична рада, головою якої є чинний суддя ВС, обирає кандидатами до ВРП 16 людей, 7 з яких є чинними суддями того ж ВС, і це сприймається суспільством, тоді все в порядку".

За словами Князєва, такі висловлювання негативно сприйняла суддівська спільнота. Ба більше, вони могли стати причиною необрання нових членів ВРП на З’їзді суддів.

"Якщо наше євроінтеграційне завдання було сформувати Вищу раду правосуддя, а один із керівників ОП фактично критикує ті етапи процесу, які закладені в реформу ВРП, — це демотивує суддів на участь у з’їзді, на обрання нових членів ВРП", — заявив голова Верховного Суду.

Він додав, що в результаті це могло стати причиною провалу формування Вищої ради правосуддя і невиконання другої євроінтеграційної вимоги в переліку вимог, які надіслала Єврокомісія. Такі дії очільник ВС розцінив "більше як деструктивні".

Князєв звернув увагу, що не всі з семи суддів ВС отримали підтримку З’їзду суддів і стали членами ВРП. Але вирішальний голос в роботі Етичної ради, як відзначив голова Верховного Суду, мають міжнародні партнери.

"Тож такі висловлювання в бік Етичної ради що означають? Профільний заступник ОП звинувачує наших партнерів у чому?" — резюмував Князєв.

Читайте також: Вищу раду правосуддя очолив суддя ВС Усик

Позиція Смирнова

Андрій Смирнов нам у коментарі відповів, що роботу Етичної ради критикували антикорупційні організації, такі як "Центр Протидії Корупції" або DEJURE. Він же лише звернув увагу на ключові моменти, через які суспільство може ставити під сумнів роботу Етичної ради, каже Смирнов.

"Дуже прикро усвідомлювати, що в нас різні розуміння судової реформи і євроінтеграції. Реформа рухається і буде рухатись ще активніше. Підкреслю, що робота всіх дорадчих органів, зокрема й Етичної ради, має бути побудована виключно на довірі до цих органів", — сказав він.

Заступник глави ОП підтвердив, що давав такий коментар 13 листопада 2022-го і "більше того, це саме розказував послам "Великої сімки", які цікавилися результатами та ефективністю роботи Етичної ради".

"Також, не можна не помітити, що вже після рішення Етичної ради по кандидатах до ВРП, самі активні громадські організації, які дотичні до експертизи судової реформи, публічно ставили під сумнів якість кандидатів. Але вже є як є. Самовдосконалення не має зупинятися. Загалом, з’їзд суддів завершився і судді змогли обрати 8 членів ВРП", — резюмував Смирнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З’їзд суддів розблокував роботу ВРП, але до більшості обраних членів є чимало серйозних питань, - Шабунін

Автор: 

Вища рада правосуддя (582) Князєв Всеволод (121) Смирнов Андрій (67) Етична рада (3)


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Топ коментарі
+44
Що це за треш? З яких пір зам завхоза ОП має відношення до Вищої ради правосуддя??? Може ще бабу Валю заслухаємо, яка миє другий поверх, з приводу медичної реформи?
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21.02.2023 22:14
+36
З 2019 року завдяки Зелі Завгосп і його шобла мають відношення до всього в Україні, тільки не до своєї безпосередньої роботи. Свідчення прес-секретутки Нікіфорова про те, що в перші дні війни Зеля харучувався мівіною настояною на теплій воді, бо небуло нічого їстивного говорить про "надефективну" роботу ОП завдяки якій ми зараз всі разом в жОПі.
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21.02.2023 22:25
+31
Так вже ж не одноразово зельониє пояснювали - боротись з корупцією під час війни, це грати на рук агресору! Рєзніков ось який щасливий та бадьорий роз'їжджає! Зразу видно, втер носа Кацапії!
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21.02.2023 22:19
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Що це за треш? З яких пір зам завхоза ОП має відношення до Вищої ради правосуддя??? Може ще бабу Валю заслухаємо, яка миє другий поверх, з приводу медичної реформи?
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21.02.2023 22:14 Відповісти
З 2019 року завдяки Зелі Завгосп і його шобла мають відношення до всього в Україні, тільки не до своєї безпосередньої роботи. Свідчення прес-секретутки Нікіфорова про те, що в перші дні війни Зеля харучувався мівіною настояною на теплій воді, бо небуло нічого їстивного говорить про "надефективну" роботу ОП завдяки якій ми зараз всі разом в жОПі.
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21.02.2023 22:25 Відповісти
Згідна з вами на 100%. Люди, які бували в ОП і були змушені побувати в тамішньому туалеті, скаржились, що там постійно немає туалетного папіру, немає засобу для миття рук. За що Ермак получає гроші платників податків?!
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21.02.2023 22:44 Відповісти
Звернув увагу, що, під час представлення Байдену українських посадовців, Д'Єрмак стояв першим, перед обраним Головою Верховної Ради і Прем'єр-міністром. Байден, потискаючи руку, щось йому сказав. Цікаво- що?
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22.02.2023 07:17 Відповісти
Сказав, мило посміхаючись: "А тебе, ми підвісимо за яйця першим..."
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22.02.2023 10:03 Відповісти
Дуже довго , на жаль , вони розмірковують , була надія в перші неділі війни , позбутись ціх УПИРІВ
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16.05.2023 09:00 Відповісти
Укросакс Англобандерівський:
І андрюша впєрєді всєх. Фуплять, такого сорому не було ще ніколи - щоб завгосп-секретарка всіх імєл
Криголам:
Для того, щоб призначити люстрованого Богдана на посаду, Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс. Тобто, посада голови ОП була виключена з держслужби. Тому те, що Єрмак стоїть першим за прем'єр-міністра і голову Ради, це якби там прибиральниця баба Клава стояла.
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21.02.2023 22:25 Відповісти
сам себя поставил
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22.02.2023 01:15 Відповісти
Ганьба ЛОХАМ 73% ,чим ви краще кацапів ,дозволившим путлеру сісти їм на голову , а зе -Ермак & каламоем , ще гірше ***** , вони в нього в гаманці
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16.05.2023 08:45 Відповісти
Сивоха смотрелся бы еще лучше самым 1м
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22.02.2023 09:50 Відповісти
Якби у нас прем'єр-міністр час від часу не нагадував про себе, то я думаю більшість українців забули би як його прізвище. А це по суті глава держави в парламентсько-президентській республіці. Навіть зараз мабуть не кожен відразу згадає як його звати. А голову парламенту - тим більше.
А хтось взагалі знає, як звати прес-секретаря президента? Я наприклад - ні. Мало хто знає як він виглядить і чи він взагалі існує. А ця людина повинна регулярно давати брифінги і коментарі українській і іноземній пресі. А речника міністерства закордонних справ чи міністерства оборони хтось бачив? Їх всіх замінили всілякі подоляки з арестовичами і всілякі заступники ОП. Ось так і тут, зам-завхоза намагається керувати Верховним Судом.
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21.02.2023 22:39 Відповісти
завжди це пишу, процитую деякі із опублікованих:

шмиГаль, а ти хто? Питаю, ху із факін шми гальм, окрім весільного генерала?

https://biz.censor.net/comments/locate/3399784/01921317-4428-7212-b8f4-a0e262300329

Цікаво ШмиГаль, а спіралі повинні бути збережені, Вт-ність байка? Попередьте людей, щоб використовували упаковання від яєць, щоб не роздавили чи понищили при транспортуванні 5шт.

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22.02.2023 11:06 Відповісти
Так вже ж не одноразово зельониє пояснювали - боротись з корупцією під час війни, це грати на рук агресору! Рєзніков ось який щасливий та бадьорий роз'їжджає! Зразу видно, втер носа Кацапії!
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21.02.2023 22:19 Відповісти
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22.02.2023 03:42 Відповісти
Опа опять чудит, хороший показатель как опа не вмешивается в судебную систему
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21.02.2023 22:20 Відповісти
Та просто схлестнулись два очередных п#дора.
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21.02.2023 22:59 Відповісти
без найменшого сумніву, шо один покидьок шо другий, викинули свою взаємну "любов" на публіку
тільки такого лайна зараз ніхто не кушає.
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21.02.2023 23:18 Відповісти
Це вони відволікають увагу від крадіжок Резнікова.
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22.02.2023 06:37 Відповісти
Князєв, Смірнов, які чудові українські прізвища...
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21.02.2023 22:23 Відповісти
золотий фонд дважди нєсудімого...
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21.02.2023 22:24 Відповісти
Як і Рєзніков, Буданов, Данілов. А ще багато з такими ж російськими прізвищами захищають Україну від рашистів. Коротше кажучи, російське прізвище не означає русофілію.
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21.02.2023 22:57 Відповісти
Я знаю. Але когось більш достойного з російським прізвищем крім отих трьох не міг згадати?
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21.02.2023 23:15 Відповісти
Евросоюз и НАТО, не приемлют шовинизм ....
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22.02.2023 04:03 Відповісти
.

а до чого тут шовiнiзм? не там його побачили. шовiнiзм та фашизм-рашизм на паРашi.

а що стосується фактiв - найбiльше гнид та ворогiв України саме серед зайд та їх вилупкiв
серед комуняк, серед тих, хто не усвiдомлює себе Українцем, а лише савєйскiм чiлавєкам та рюзьге, або серед тих кому какаяразнiца. цим вилупкам було дуже зручно - штАб была как на рассее, штабы рюзьге Изык, штаб не напрягаться изучать какую-та недамову, штабы как на рассее типа, но только теплее, поуютнее, посытнее, а особо на пенсии харашо,
а хАхлы - та втарой сорт, пущай пают и танцуют, у них энта харашо палучаица...
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22.02.2023 09:23 Відповісти
Рєзніков - єврейське прізвище.
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22.02.2023 07:21 Відповісти
Один, як кажуть, кацапи суцільний мутняк !!! Одні воюють , а другі їм серуть голови...
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21.02.2023 22:23 Відповісти
Так тем , кто ВОЮЕТ и патриот - ТЮРЬМЫ ИЛИ СМЕРТЬ -Генералу Бурбе , расформированным подразделениям внешней разведки - передовая и смерть , Полковнику Червинскому , Генералу Кривоносу , генералу Павловскому , Генералу Марченко , Рифмастера ( сколько мучили) Маруси Звиробий , ……………… А почему их коллеги , ПРЕКРАСНО ЗНАЯ ПОДНАГОТНУЮ ЭТОЙ МАФИИ ВЫРОДКОВ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО , НЕ ВЫЙДУТ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЮ И ПУБЛИЧНО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ НЕ ОБЪЯВЯТ , ЧТО ПРОИСХОДИТ ……… КАК МОЖНО ПОЗВОЛЯТЬ ВРАГУ ГЕБНЯВОМУ ЕРМАКУ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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16.05.2023 09:11 Відповісти
Це спадковий клан, як і дантисти)
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21.02.2023 22:40 Відповісти
Зе-гнидодебільні збиранці.
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21.02.2023 22:26 Відповісти
Якість самого Смірнова,як і всього оточення Зеленського,як і самого Зеленського дуже сумнівна.Ці діти дуже сумнівної якості,як сказала ота безмозгла зелена корова Третьякова,яка на засіданні ВР обговорювала як їй буде класно трахатись на новому матраці.
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21.02.2023 22:29 Відповісти
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21.02.2023 22:29 Відповісти
Волкер:"Порошенка: зробив більше реформ, ніж будь-хто інший за 20 років..." - i всi тi реформи зруйнованi як i все державне управлiння. ze-кагал-95 працює...
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21.02.2023 22:34 Відповісти
Призначайте суддю Вовка, не помилетесь
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21.02.2023 22:35 Відповісти
якщо смірнов не впорається із дискредитацією інституціх ВРП, то тоді випускайте татарова.
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21.02.2023 22:45 Відповісти
Черговий зашквар зграї боневтіка!
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21.02.2023 22:46 Відповісти
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21.02.2023 22:46 Відповісти
Про Князева не знаю, но Смирнов - это ещё тот отпетый ватный огрызок. Сам факт, что он со всей ОПой в одной компании у Зели пригрелся, совсем не удивляет.
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21.02.2023 23:09 Відповісти
Я хочу нагадати суспільству про рішення Великої палати Верховного суду України у 2020 році, яким вони розгляд усіх адміністративних справ зробили платними, підмінивши собою парламент України., бо тільки ВР має право створювати закони згідно Конституції. Ось і усе, що потрібно знати про цей Верховний Суд та його голову. Їх взагалі треба, хто за це проголосував, у буцегарню, за порушення Конституції України, але це ж небожителі, вища каста з захмарною зарплатнею, за рахунок народу, який це терпить
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21.02.2023 23:42 Відповісти
Кому цікаво - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68738 Таким чином, можна зробити висновок, що за рахунок пересічних громадян, судді Великої Палати Верховного Суду, вирішили, в котрий раз збільшити надходження до спеціального суддівського фонду держбюджету, за рахунок якого вони отримують свою заробітну плату.


Чомусь вже 2 роки ВР не може прийняти відповідний закон, вже проголосований за основу.
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21.02.2023 23:48 Відповісти
Звиняйте, а хто тут "жаба" , а хто "гадюка"? Чи це дві кобили?
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22.02.2023 00:05 Відповісти
Ну зараз АНАЛітіки глибинну корупцію в ОПУ оцінять вчергове!!,
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22.02.2023 00:38 Відповісти
В нас НЕМА! суддів. Гнила судова система заражає вірусом трупної бактерії КОЖНОГО. Суд треба винаймати. Із демократичниої країни. Це буде дешевше і ефективніше.
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22.02.2023 04:36 Відповісти
Треба звернутись до українських. діаспор США Й Канади з проханням сформувати й направити сюди команду юристів, щоб вони очолили й здійснили справжнью суддівську реформу
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22.02.2023 05:47 Відповісти
Смірнов одразу викликав запитання та недовіру,хоча про все це говорилося відкрито. Но в нього є приклади- єрмак,татаров- не мешайте работать!!!- хоча и говорят їм,що їх" робот"а шкодить державі!, але ж вони там,в очевидно,для того і є!!
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22.02.2023 06:38 Відповісти
в Україні українців що не стало, як не посада так і не українець
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22.02.2023 07:35 Відповісти
Зчепилися жаба з гадюкой.
Треба на 100% переатестация та скорочення судів.
А ОП ці кодло злочинців.
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22.02.2023 07:47 Відповісти
 
 