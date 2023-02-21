В ООН назвали "вершиною айсберга" свої дані про понад 8 тисяч загиблих через війну мирних українців

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини було зафіксовано 8006 жертв серед мирного населення країни. Крім того, 12 300 цивільних осіб дістали поранення.

Як зазначив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, справжні показники в цьому плані, напевно, ще вищі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Це лише вершина айсберга", - зазначив Тюрк.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини фіксують тільки випадки поранення або загибелі цивільних осіб, які були в кожному конкретному випадку підтверджені незалежними експертами.

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Зауважимо, що станом на 7 лютого Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 155 випадків загибелі і 11 662 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.