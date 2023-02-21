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Новини Війна
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В ООН назвали "вершиною айсберга" свої дані про понад 8 тисяч загиблих через війну мирних українців

ізюм

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини було зафіксовано 8006 жертв серед мирного населення країни. Крім того, 12 300 цивільних осіб дістали поранення.

Як зазначив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, справжні показники в цьому плані, напевно, ще вищі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Це лише вершина айсберга", - зазначив Тюрк.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини фіксують тільки випадки поранення або загибелі цивільних осіб, які були в кожному конкретному випадку підтверджені незалежними експертами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жертвами російської агресії в Україні стали понад сім мільйонів цивільних, - ООН

Зауважимо, що станом на 7 лютого Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 155 випадків загибелі і 11 662 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: 

ООН (3361) смерть (6759) Правозахисний орган ООН (5) Тюрк Фолькер (12)


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Топ коментарі
+5
Найзеленішого клоуна.
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21.02.2023 22:32
+5
ООН така ж організація імпотент, як і ЧХ і МАГАТЕ..аби членськи на утримання збирати
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21.02.2023 22:51
+2
только в мариуполе 100000 погибших для начала ..
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21.02.2023 22:44
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21.02.2023 22:32 Відповісти
Просто перестать стрелять недостаточно. Надо:
1. Принять изменения в Конституцио об особом статусе окупированных територий
2. Провести всеобщую амнистию.
3. Выплачивать пенсии коллаборантам
4. Провести выборы под контромем слепо-глухого ОБСЕ.
ну и по мелочам
право на языковое самоопределение;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов;
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21.02.2023 22:50 Відповісти
Какаяразницамишебратья рускиенепасмеют осьце чиі слова зе-шашличника.
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21.02.2023 22:32 Відповісти
хорошую сативу курят а ООН.
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21.02.2023 22:35 Відповісти
Щось в них з підрахунком негаразд. Може того ''айзберга'' перевернули б і з того боку рахувати почали б!
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21.02.2023 22:37 Відповісти
только в мариуполе 100000 погибших для начала ..
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21.02.2023 22:44 Відповісти
ООН така ж організація імпотент, як і ЧХ і МАГАТЕ..аби членськи на утримання збирати
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21.02.2023 22:51 Відповісти
Якщо ці данні "не справжні" то скажіть будь ласка якого х.. ви вже рік на всю планету оголошуєте свої вигадані цифри?
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22.02.2023 00:05 Відповісти
ООН вперто оперує абсолютно хибними даними. Це навіть смішно! - гігантський бюджет, суперможливості з розслідування будь чого і будь де, а на виході "тухлий пук". І які рішення на основі невірних даних може приймати ООН? Правиль! Невірні. Іншими словами, ООН свідомо маніпулює статистикою будь чого в інтересах ... чиновників ООН - вони звикли нічого корисного не робити але вправно вислуховувати скарги і висловлювати "збентеження". Де факто ООН перетворили в місце зачитування скарг, такий собі стенд ап, для сміттєвої корзини.
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22.02.2023 00:14 Відповісти
 
 