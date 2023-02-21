Зеленський та Мелоні обговорили питання подальшої співпраці в обороні та підписали спільну декларацію. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський обговорив питання співпраці в галузі оборони з перм’єр-міністеркою Італії Джорджі Мелоні, а також вони підписали спільну декларацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Від початку повномасштабного вторгнення Росії ми отримуємо від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.

Сьогодні з Прем’єр-міністром Італії Джорджия Мелоні ми обговорили співпрацю в галузі оборони та безпеки, нові санкційні кроки проти Росії. Поспілкувалися про те, як конкретно Італія може долучитися до реалізації мирної ініціативи. Окремо зупинилися на участі Італії у відбудові України. Дякую за принципову підтримку й за ці переговори".

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Також Зеленський та Мелоні підписали "Спільну декларацію Президента України Володимира Зеленського та Голови Ради міністрів Італійської Республіки Джорджі Мелоні" у який зазначається: "

Посилаючись на непохитну підтримку Європейським Союзом і НАТО незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води, а також повністю підтримуючи невід’ємне право України на самооборону та вибір власних заходів безпеки,

засуджуючи неспровоковану агресію Російської Федерації проти території та громадян України, а також анексію нею територій у порушення Статуту ООН,

беручи до уваги Конституцію України, яка визначає набуття повноправного членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору як стратегічний курс держави,

відзначаючи розвиток широких двосторонніх відносин між Україною й Італійською Республікою та значний потенціал для подальшої співпраці в усіх сферах, що становлять спільний інтерес,

Президент України та Голова Ради міністрів Італійської Республіки

підтверджують свою непохитну підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях і механізми безпеки;

відзначають готовність залишатися повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії територій України Росією;

підкреслюють важливість послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та запуску гуманітарної програми "Зерно з України", спрямованої на посилення глобальної продовольчої безпеки. Україна високо цінує підтримку Італійською Республікою гуманітарної програми "Зерно з України" та заохочує до подальшого посилення відповідної підтримки;

вітають історичне рішення лідерів держав Європейського Союзу, ухвалене 23 червня 2022 року, про надання Україні статусу країни – кандидата в члени ЄС. Україна високо цінує постійну підтримку з боку Італії на шляху до повноправного членства в ЄC;

декларують таке: Італійська Республіка й надалі сприятиме сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та членів Альянсу, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі; Україна високо цінує всю допомогу, яку надає Італійська Республіка для зміцнення обороноздатності України. За можливості Італія продовжуватиме надавати потужну військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні; Україна й Італія підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу; поновлюючи запевнення щодо відданості Альянсу політиці відкритих дверей НАТО відповідно до Стратегічної концепції НАТО 2022 року та Декларації Мадридського саміту, Італійська Республіка підтримуватиме активізацію партнерства НАТО з Україною;

підкреслюють суверенне рішення України щодо мирного процесу та відзначають свою підтримку глобального саміту миру, який має бути скликаний, коли це дозволять умови. Італійська Республіка висловлює подяку за українську формулу миру, вперше представлену Президентом Зеленським на саміті лідерів G20 на Балі 15 листопада 2022 року. Італія віддана справедливому миру для України, заснованому на формулі миру, та підтверджує свою відданість активній роботі з Україною над мирним планом із десяти пунктів;

Італійська Республіка висловлює готовність відігравати ключову роль у відбудові України, серед іншого через міжвідомчу Координаційну платформу донорів, узгоджену між Україною, "Групою семи", міжнародними фінансовими організаціями та іншими ключовими партнерами, зокрема через значний і загальновизнаний досвід італійських компаній у важливих секторах і співпрацю для забезпечення прозорого, інклюзивного та орієнтованого на реформи процесу. Ми погоджуємо можливість організувати в Італії італійсько-українську конференцію для обговорення характеру підтримки та співпраці, яку ми можемо розвивати в контексті відбудови. Україна готова визнати важливу роль Італії у реконструкції та швидкому відновленні країни;

Україна та Італійська Республіка зобов'язуються тісно координувати роботу з цих питань шляхом активізації двосторонніх консультацій".

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