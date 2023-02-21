"Формула миру" є чудовою відправною точкою для пошуку шляхів завершення війни, - Мелоні

Запропонована президентом Зеленським "Формула миру" є чудовою відправною точкою для пошуку шляхів завершення війни та побудови тривалого й справедливого миру для України і Європи.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі працюємо над пошуком вирішення цього конфлікту. Я вважаю, треба взяти до уваги, що Україна докладає дуже важливих зусиль у цьому напрямку – у неї є Формула миру з десяти пунктів, яку вона представила міжнародній спільноті. Я вважаю, що це чудова відправна точка для початку. Але важливо, щоб мир був тривалим і справедливим для України і для Європи", - сказала Мелоні.

За її словами, справжнього тривалого миру можна буде досягти, якщо світова спільнота не миритиметься з можливістю вторгнення в суверенні держави і спробами змінювати їхні кордони. "Тож, на мою думку, найважливішим елементом має бути повага до міжнародного права і те, що ніяких рішень не може бути ухвалено без України. Я вважаю, ми повинні дійти згоди з цих питань", - зазначила прем’єр Італії.

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Коментуючи слова італійського журналіста, що президент Росії наразі докоряє Італії тим, що вона допомагає Україні, у той час, як РФ допомагала Італії подолати пандемію коронавірусу, Мелоні зауважила, що за часів коронакризи світ був іншим.

"Світ змінився після 24 лютого 2022 року, і не через наш вибір", - зазначила вона.