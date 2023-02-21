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Новини Війна
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"Формула миру" є чудовою відправною точкою для пошуку шляхів завершення війни, - Мелоні

мелоні

Запропонована президентом Зеленським "Формула миру" є чудовою відправною точкою для пошуку шляхів завершення війни та побудови тривалого й справедливого миру для України і Європи.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі працюємо над пошуком вирішення цього конфлікту. Я вважаю, треба взяти до уваги, що Україна докладає дуже важливих зусиль у цьому напрямку – у неї є Формула миру з десяти пунктів, яку вона представила міжнародній спільноті. Я вважаю, що це чудова відправна точка для початку. Але важливо, щоб мир був тривалим і справедливим для України і для Європи", - сказала Мелоні.

За її словами, справжнього тривалого миру можна буде досягти, якщо світова спільнота не миритиметься з можливістю вторгнення в суверенні держави і спробами змінювати їхні кордони. "Тож, на мою думку, найважливішим елементом має бути повага до міжнародного права і те, що ніяких рішень не може бути ухвалено без України. Я вважаю, ми повинні дійти згоди з цих питань", - зазначила прем’єр Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Мелоні обговорили питання подальшої співпраці в обороні та підписали спільну декларацію. ВIДЕО

Коментуючи слова італійського журналіста, що президент Росії наразі докоряє Італії тим, що вона допомагає Україні, у той час, як РФ допомагала Італії подолати пандемію коронавірусу, Мелоні зауважила, що за часів коронакризи світ був іншим.

"Світ змінився після 24 лютого 2022 року, і не через наш вибір", - зазначила вона.

Автор: 

Італія (1574) Мелоні Джорджа (142)


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Топ коментарі
+5
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21.02.2023 23:05
+3
А нам можно её узнать?
Я так понял это Капитуляция и Запад за всё платит.Назовут это победой.
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21.02.2023 23:06
+3
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21.02.2023 23:27
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возвращение наших территорий должно быть конечной точкой, а не отправной в споре что бы подарить куйлу...
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21.02.2023 23:04 Відповісти
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21.02.2023 23:05 Відповісти
Пані Мелоні Ви можете ввійти в історію України золотими буквами , якщо заберете з собою в Італію пять пілотів та пять техніків для перенавчання на Торнадо. Ми просимо Вас зромити цей мужній та вчасний вчинок.
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21.02.2023 23:05 Відповісти
А нам можно её узнать?
Я так понял это Капитуляция и Запад за всё платит.Назовут это победой.
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21.02.2023 23:06 Відповісти
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21.02.2023 23:27 Відповісти
Немецкие танки в действии - Один немецкий танк против десятка российских - https://www.youtube.com/watch?v=DlXPdekXbVA
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21.02.2023 23:13 Відповісти
...я проснулся срєді ночі і понял, что всьо ідьот по плану.
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21.02.2023 23:23 Відповісти
...викуріному наканунє...
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22.02.2023 02:11 Відповісти
пропагувати абстрактний мир те саме що закликати поженитися ґвалтівнику та зґвалтованій.
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21.02.2023 23:52 Відповісти
Чому не називаються речі своїми іменами? Який конфлікт? ВІЙНА!
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22.02.2023 03:10 Відповісти
Правильные слова и верный план.
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22.02.2023 04:57 Відповісти
Мне очень не нравится, когда мне что-то не договаривают....раз недоговаривают - значит *********....
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22.02.2023 08:21 Відповісти
Ту формулу кто-то написала в пьяном угаре.
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22.02.2023 09:53 Відповісти
 
 