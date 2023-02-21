Світ без контролю над ядерною зброєю небезпечний, - в ООН відреагували на рішення Росії про стратегічні наступальні озброєння

В Організації Об’єднаних Націй "занепокоєні" через рішення Росії вийти з договору про контроль над ядерними озброєннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News

Таким чином в ООН відреагували на слова російського диктатора Володимира Путіна, який заявив, що призупиняє участь Росії в новому Договорі про скорочення і обмеження ядерних озброєнь.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив у відповідь на цю новину: "Світ без контролю над ядерними озброєннями є набагато небезпечнішим, нестабільнішим, з потенційно катастрофічними наслідками".

Дюжаррік зазначив: "Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу".

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