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Світ без контролю над ядерною зброєю небезпечний, - в ООН відреагували на рішення Росії про стратегічні наступальні озброєння

оон

В Організації Об’єднаних Націй "занепокоєні" через рішення Росії вийти з договору про контроль над ядерними озброєннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News

Таким чином в ООН відреагували на слова російського диктатора Володимира Путіна, який заявив, що призупиняє участь Росії в новому Договорі про скорочення і обмеження ядерних озброєнь.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив у відповідь на цю новину: "Світ без контролю над ядерними озброєннями є набагато небезпечнішим, нестабільнішим, з потенційно катастрофічними наслідками".

Дюжаррік зазначив: "Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, - Путін

Автор: 

путін володимир (23881) росія (65394) ядерна зброя (1157) Дюжаррік Стефан (20)


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Світ з росією на мапі небезпечний
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21.02.2023 23:18 Відповісти
То, что там ***** пытается чем-то пугать, немалая заслуга беззубой ООН
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21.02.2023 23:32 Відповісти
Мене турбує одне питання, чому на зустрічі з Байденом не було Залужного?
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21.02.2023 23:35 Відповісти
Зате був завгосп ОПи.
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21.02.2023 23:41 Відповісти
Не дуже вдало це виглядає, погано виглядає точніше
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21.02.2023 23:55 Відповісти
Надо быть совсем наивным или умалишенным чтобы верить что Россия будет выполнять её подписаными догвора . Она невыполняла , невыполняет и в предль небудит выполнять. Это пустая трата времени.
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22.02.2023 06:14 Відповісти
 
 