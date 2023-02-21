68 країн стали співавторами резолюції Генасамблеї ООН про мир в Україні
68 держав стали співавторами проєкту резолюції "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", яку буде винесено на розгляд надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН 22–23 лютого.
Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вже 68 країн стали співавторами цього важливого тексту, і ми настійно закликаємо всі держави-члени проголосувати за цю резолюцію, проголосувати за мир, – сказала дипломат. – Хочу підкреслити, що підтримання миру в Україні жодним чином не пов'язане зі змаганням великих держав. Ідеться не про якийсь вибір між США і Росією. Ідеться про захист Статуту ООН. Ідеться про те, щоб зробити свій внесок у припинення війни".
За словами Томас-Грінфілд, ця резолюція закликає до переговорів на основі Статуту ООН. "Тому ми вважаємо, що це має бути чимось таким, що країнам має бути легко підтримати", – додала вона, зауваживши, що чекає активних дебатів, обговорень і голосування за документ.
Документ закликає всі країни підтримати дипломатичні зусилля з досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні й відповідає основоположним принципам суверенітету й територіальної цілісності. Резолюція також "настійно закликає" країни працювати спільно для усунення глобальних наслідків війни, у тому числі для продовольчої безпеки, фінансів, енергетики, навколишнього середовища, ядерної безпеки, пояснила постпред. Хоча резолюція не матиме зобов’язального характеру, але додатково ізолюватиме РФ як у Генеральній Асамблеї, так і в Раді Безпеки й у всьому світі, зазначила вона.
Представник США наголосила, що умови для переговорів з Росією має визначати Україна.
"Не нам вирішувати, які мають бути умови для переговорів, – сказала Томас-Грінфілд. – Українцям вирішувати, на яких умовах вони вестимуть переговори. Але ми хочемо якомога більше посилити їхню позицію, щоб, коли сядуть за стіл переговорів, вони малу позиції сили".
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ООН как и все мировые институты оказались импотентами...
Насмотревшись за год я удивлен как не далеко мир ушел от неандертальцев и не уверен что он сколько нибудь цивилизован...