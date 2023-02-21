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На Херсонщині триває виснаження ворога, а серед недавно мобілізованих зростає дезертирство, - ОК "Південь"

гуменюк,наталя

На Херсонщині продовжується робота з морально-психологічного, логістичного, транспортного виснаження ворога. Також Сили оборони роблять все можливе, аби ускладнити перекидання ворожих підрозділів на схід і навпаки.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз продовжується робота з виснаження ворога: морально-психологічного, логістичного, транспортного, коли під вогневим контролем тримаються їх шляхи, за якими вони розраховувати підтягувати резерви, і зараз ці резерви тримаються на віддаленні і не можуть дістатися тих місць, де вони потрібні. Також для них ускладнена та сама ротація, задля якої вони перекидають зі сходу на південь підрозділи і з півдня на схід. Тих, кого піднавчили з мобілізованих, вони намагаються посилити ними східний напрямок, а тих, кого треба відновити після боїв, вони намагаються залишити на півдні. І навіть ця логістика вже завдяки нашій роботі для них ускладнена. Це дуже суттєво вливає на морально-психологічний стан", - зазначила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти почали проведення облав на дезертирів у Чаплинському районі окупованої Херсонщини, - Генштаб

Відповідаючи на питання щодо масштабів дезертирства, яке останнім часом спостерігається серед російських військових, речниця зазначила, що першочергово йдеться про так званих "свіжомобілізованих".

"Як правило більшість цьому піддаються свіжомобілізовані, це для них більш характерно, оскільки вони навіть під час мобілізації, формування мобілізаційних команд, вони досить високий мають показник вишукування способів повідомити про себе, як про особу, яка не бажає воювати. Це і через фонд "Хочу додому", це і через чат-боти, які їм роздаються у вигляді флаєрів і листівок на тимчасово окупованій території. Це, як правило, та категорія населення росії, яка затягнута в цю так звану спецоперацію вже після того, як вони побачили її справжній розвиток. Тому саме ця категорія задіяна", - повідомила речниця.

Гуменюк також відзначила, що про масштаби дезертирства наразі сказати складно, оскільки це явище лише починає набирати обертів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія утримує "досить потужне" угруповання на Запорізькому напрямку, - ОК "Південь" 

Автор: 

армія рф (17538) дезертирство (297) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5795)


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Ще у них ржаві автомати,танки другої світової і кончились ракети. Як вони воюють?
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22.02.2023 00:00 Відповісти
Серед РОССІЙСЬКИХ мобілізованих!
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22.02.2023 00:04 Відповісти
Тількі ворог виснажив у відповідь шістьох цивільних, і ще 20 поранив. Да наступу! Виснажувальники...
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22.02.2023 00:31 Відповісти
Хочется верить что это правда
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22.02.2023 08:14 Відповісти
Пропоную перенести представництво Гуменюк з Одеси до Херсона щоб бути у центрі виснаження.
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22.02.2023 08:47 Відповісти
Шо вона несе, на Херсонщині кацапня вже як дома, в Чаплинці вже податкову збираються відкривать, ніяких облав дезертирів ніхто з місцевих не чув, влучань в бк вже місяці три не було, виснажують касапів зелені тільки в своїх головах, а по факту кинули область та людей, і казки розповідають,, кращеб зелений коридор для виїзду організували. Я вже 9 місяців не живу дома, бо окупація, а мені Херсонобленерго що місяця нараховує енергоспоживання, хоча ні я ні вони доступу до обєктів не мають, і я нічого зробити не можу, єдине що поки обіцяють через суд не стягувать, оце реальне відношення влади до людей яких вона здала
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22.02.2023 10:15 Відповісти
 
 