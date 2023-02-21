УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10328 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 245 12

Ми бачимо в Конгресі США "імпульс" до надання Україні літаків та ракет ATACMS, - очільник комітету в закордонних справах Маккол

маккол

Впливовий американський конгресмен, очільник комітету в закордонних справах Майкл Маккол заявив про зсув у напрямку надання Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракетних систем ATACMS під час візиту до Києва у вівторок.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на  "Європейську правду", слова Маккола цитує агенція Reuters.

За словами конгресмена, адміністрація президента США й Рада національної безпеки досі не дійшли згоди щодо того, "як швидко і яку зброю" надсилати Україні.

"Але я бачу все більший імпульс до надання артилерії та літаків. І хай там як, ми можемо розпочати підготовку пілотів прямо зараз, щоб вони були готові", – зазначив він.

Маккол у вівторок зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який передав йому список озброєнь – зокрема F-16 і ATACMS, – покликаного "уражати цілі аж на території Криму" для протидії іранським безпілотникам, що їх застосовує Росія.

Конгресмен прибув до Києва всього через день після того, як президент США Джо Байден під час несподіваного візиту до української столиці пообіцяв виділити 500 мільйонів доларів на нову військову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS

Автор: 

Конгрес США (1230) зброя (7477) літак (2919) Маккол Майкл (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
там сейчас норм бамбас дамбят)))
показати весь коментар
21.02.2023 23:51
+2
а пока в Джанкое и в Сарабузе так душевно, по домашнему.
показати весь коментар
22.02.2023 00:01
+2
Республиканцы сдержали слово, до выборов в декабре в Конгресс, если победят заставят Белый Дом, передать оружие Украине, в необходимых количествах.
Если они продавят выполнение Ленд-лиза, оружие перестанет поступать в Украину, по каплям, Украина получит танки, авиацию, ракеты дальнего действия..... их не нужно изготавливать, их поставят со складов Пентагона.
показати весь коментар
22.02.2023 03:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там сейчас норм бамбас дамбят)))
показати весь коментар
21.02.2023 23:51 Відповісти
а пока в Джанкое и в Сарабузе так душевно, по домашнему.
показати весь коментар
22.02.2023 00:01 Відповісти
И вообще не хотят уезжать?
показати весь коментар
22.02.2023 02:59 Відповісти
GLSDB ожидают.
показати весь коментар
22.02.2023 03:09 Відповісти
Мильте жопу, лопатоїди.
показати весь коментар
22.02.2023 01:29 Відповісти
О! С приездом! Как там Лондон?
показати весь коментар
22.02.2023 03:17 Відповісти
Республиканцы сдержали слово, до выборов в декабре в Конгресс, если победят заставят Белый Дом, передать оружие Украине, в необходимых количествах.
Если они продавят выполнение Ленд-лиза, оружие перестанет поступать в Украину, по каплям, Украина получит танки, авиацию, ракеты дальнего действия..... их не нужно изготавливать, их поставят со складов Пентагона.
показати весь коментар
22.02.2023 03:53 Відповісти
Привет конченным слепым поклонникам республиканцев!

Один із фаворитів республіканців ДеСантіс розкритикував США за допомогу Україні: не в наших інтересах вступати у війну з Китаєм
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/odin-z-favoritiv-respublikantsiv-desantis-rozkritikuvav-ssha-za-dopomogu-ukraini-ne-v-nashih-interesah-vstupati-u-vijnu-z-kitaem.htm

Это я ещё Трампа не вспомнил. Могу и на него ссылки дать.
показати весь коментар
22.02.2023 06:55 Відповісти
А ты вспомни письмо 30 конгрессменов от дем. партии Байдену с просьбой прекратить оказывать помощь Украине. Напряги память, любитель социализма, братства безработных и равенства полов.
показати весь коментар
22.02.2023 08:35 Відповісти
Хотя, зачем ждать?

Since it was Ukraine's missile that hit our NATO ally Poland, can we at least stop spending billions to arm them now?

Перевод: "Раз это украинская ракета ударила по нашему союзнику по НАТО Польше, может хотя бы прекратим тратить миллиарды на их (Украины) вооружение?"

(c) Дональд Трамп младший https://twitter.com/donaldjtrumpjr/status/1592885159065702401

https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп закликає до переговорів із путіним і лякає Третьою світовою війною.



https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/ Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну.

https://www.ukr.net/news/details/politics/92400573.html [Трамп] засудив схвалений пакет допомоги для України, сказавши: «Демократи відправляють ще 40 мільярдів доларів Україні, поки американські батьки не можуть прогодувати своїх дітей».

За його (Трампа) словами, адміністрація Байдена "спровокувала" Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну, а риторика Білого дому останніми місяцями перед 24 лютого "сприяла рішенню Путіна".
https://www.newsweek.com/trump-blames-us-almost-forcing-putin-invade-ukraine-1750145 "Вони насправді глузували з нього, якщо ви дійсно подивіться на це. Наша країна і наше так зване керівництво глузували з Путіна. Я сказав: знаєте, вони майже змушують його погодитися з тим, що вони говорять", - сказав Трамп.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/25/7111507/ Як США [при Трампі] відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського
показати весь коментар
22.02.2023 07:00 Відповісти
Кто такой Дональд Трамп младший? Какой пост он занимает? Сколько "трампистов" среди республиканцев в Конгрессе? Огласите весь список, пожалуйста.
показати весь коментар
22.02.2023 08:40 Відповісти
https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/07/ukraine-midterms-aid-republican/
https://www.newsweek.com/marjorie-taylor-greene-slams-gop-senator-over-ukraines-need-tanks-1775509
https://www.washingtonpost.com/politics/2023/01/11/republicans-aid-ukraine-poll/
"путлер трамп плохой - раиссяне республиканцы харошые"
Если нравится пытаться выудить ложку мёда в бочке фекалий - продолжай, ведь ты - типичный ватник, сидящий в Европе и ненавидящий её. Что, равенство полов не нравится, гопник? Возвращайся на рассею, чего себя мучить
показати весь коментар
22.02.2023 18:18 Відповісти
 
 