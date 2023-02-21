Ми бачимо в Конгресі США "імпульс" до надання Україні літаків та ракет ATACMS, - очільник комітету в закордонних справах Маккол
Впливовий американський конгресмен, очільник комітету в закордонних справах Майкл Маккол заявив про зсув у напрямку надання Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракетних систем ATACMS під час візиту до Києва у вівторок.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", слова Маккола цитує агенція Reuters.
За словами конгресмена, адміністрація президента США й Рада національної безпеки досі не дійшли згоди щодо того, "як швидко і яку зброю" надсилати Україні.
"Але я бачу все більший імпульс до надання артилерії та літаків. І хай там як, ми можемо розпочати підготовку пілотів прямо зараз, щоб вони були готові", – зазначив він.
Маккол у вівторок зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який передав йому список озброєнь – зокрема F-16 і ATACMS, – покликаного "уражати цілі аж на території Криму" для протидії іранським безпілотникам, що їх застосовує Росія.
Конгресмен прибув до Києва всього через день після того, як президент США Джо Байден під час несподіваного візиту до української столиці пообіцяв виділити 500 мільйонів доларів на нову військову допомогу.
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Если они продавят выполнение Ленд-лиза, оружие перестанет поступать в Украину, по каплям, Украина получит танки, авиацию, ракеты дальнего действия..... их не нужно изготавливать, их поставят со складов Пентагона.
Один із фаворитів республіканців ДеСантіс розкритикував США за допомогу Україні: не в наших інтересах вступати у війну з Китаєм
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/odin-z-favoritiv-respublikantsiv-desantis-rozkritikuvav-ssha-za-dopomogu-ukraini-ne-v-nashih-interesah-vstupati-u-vijnu-z-kitaem.htm
Это я ещё Трампа не вспомнил. Могу и на него ссылки дать.
Since it was Ukraine's missile that hit our NATO ally Poland, can we at least stop spending billions to arm them now?
Перевод: "Раз это украинская ракета ударила по нашему союзнику по НАТО Польше, может хотя бы прекратим тратить миллиарды на их (Украины) вооружение?"
(c) Дональд Трамп младший https://twitter.com/donaldjtrumpjr/status/1592885159065702401
https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп закликає до переговорів із путіним і лякає Третьою світовою війною.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/28/7140197/ Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну.
https://www.ukr.net/news/details/politics/92400573.html [Трамп] засудив схвалений пакет допомоги для України, сказавши: «Демократи відправляють ще 40 мільярдів доларів Україні, поки американські батьки не можуть прогодувати своїх дітей».
За його (Трампа) словами, адміністрація Байдена "спровокувала" Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну, а риторика Білого дому останніми місяцями перед 24 лютого "сприяла рішенню Путіна".
https://www.newsweek.com/trump-blames-us-almost-forcing-putin-invade-ukraine-1750145 "Вони насправді глузували з нього, якщо ви дійсно подивіться на це. Наша країна і наше так зване керівництво глузували з Путіна. Я сказав: знаєте, вони майже змушують його погодитися з тим, що вони говорять", - сказав Трамп.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/25/7111507/ Як США [при Трампі] відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського
https://www.newsweek.com/marjorie-taylor-greene-slams-gop-senator-over-ukraines-need-tanks-1775509
https://www.washingtonpost.com/politics/2023/01/11/republicans-aid-ukraine-poll/
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путлертрамп плохой - раиссянереспубликанцы харошые"
Если нравится пытаться выудить ложку мёда в бочке фекалий - продолжай, ведь ты - типичный ватник, сидящий в Европе и ненавидящий её. Что, равенство полов не нравится, гопник? Возвращайся на рассею, чего себя мучить