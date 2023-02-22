Польща передасть Києву танки Leopard-2 протягом 2-3 тижнів після підготовки екіпажів, - міноборони
Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 упродовж "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ на цих машинах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Радіо Свобода із посиланням на МЗС РП.
Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що його країна підтримує і надсилання винищувачів до України, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.
"Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб усе більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Але ми є членом НАТО і хочемо досягти згоди з усіх таких питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", – сказав речник.
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"Присутність американських військ, безумовно, буде стримуючим фактором", - сказав генерал Скшипчак. За його словами, росіяни зараз пов'язані конфліктом в Україні, тому довгий час не зможуть здійснювати ніяких інших дій. "У нас є достатньо часу, щоб підготуватися до майбутнього і поліпшити нашу безпеку", - сказав він.
Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. Південнокорейські літаки також знаходяться в дорозі.
Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї, з яких вже побудовано 180.
У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет.