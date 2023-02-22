Польща передасть Києву танки Leopard-2 протягом 2-3 тижнів після підготовки екіпажів, - міноборони

Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 упродовж "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ на цих машинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Радіо Свобода із посиланням на МЗС РП.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що його країна підтримує і надсилання винищувачів до України, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.

"Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб усе більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Але ми є членом НАТО і хочемо досягти згоди з усіх таких питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", – сказав речник.

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