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Польща передасть Києву танки Leopard-2 протягом 2-3 тижнів після підготовки екіпажів, - міноборони

леопард

Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 упродовж "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ на цих машинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Радіо Свобода із посиланням на МЗС РП.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що його країна підтримує і надсилання винищувачів до України, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.

"Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб усе більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Але ми є членом НАТО і хочемо досягти згоди з усіх таких питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом", – сказав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Португалія готова відправити танки Leopard 2 в Україну вже у березні, - міноборони

Автор: 

Польща (8535) танк (2071) Leopard (139)


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Топ коментарі
+5
Ну нарештi.
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22.02.2023 00:41
+5
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22.02.2023 02:42
+4
ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА США Джо Байдена до Польщі дає надію на розміщення постійних баз НАТО на берегах Вісли. Ця тема обговорюється на дипломатичному рівні. За словами колишнього командувача Сухопутними військами Республіки Польща генерала Вальдемара Скшипчака, наразі є непогані шанси на позитивне вирішення цього питання.

"Присутність американських військ, безумовно, буде стримуючим фактором", - сказав генерал Скшипчак. За його словами, росіяни зараз пов'язані конфліктом в Україні, тому довгий час не зможуть здійснювати ніяких інших дій. "У нас є достатньо часу, щоб підготуватися до майбутнього і поліпшити нашу безпеку", - сказав він.
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22.02.2023 02:39
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Ну нарештi.
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22.02.2023 00:41 Відповісти
після навчання екіпажів 2-3 тижні. Навчати буду кілька місяців, так що нарешті тут не дуже оптимістичне.
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22.02.2023 06:21 Відповісти
Головне щоб Подоляк не зробив з ними селфі на українському полігоні
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22.02.2023 09:32 Відповісти
2-3 тижні....
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22.02.2023 01:08 Відповісти
Арестовича слухають
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22.02.2023 04:24 Відповісти
І Буданова
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22.02.2023 09:44 Відповісти
Зачем ждать 3 недели?
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22.02.2023 01:52 Відповісти
А тидумаєш що вони поїдуть на тих танках на яких училися?
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22.02.2023 04:26 Відповісти
ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА США Джо Байдена до Польщі дає надію на розміщення постійних баз НАТО на берегах Вісли. Ця тема обговорюється на дипломатичному рівні. За словами колишнього командувача Сухопутними військами Республіки Польща генерала Вальдемара Скшипчака, наразі є непогані шанси на позитивне вирішення цього питання.

"Присутність американських військ, безумовно, буде стримуючим фактором", - сказав генерал Скшипчак. За його словами, росіяни зараз пов'язані конфліктом в Україні, тому довгий час не зможуть здійснювати ніяких інших дій. "У нас є достатньо часу, щоб підготуватися до майбутнього і поліпшити нашу безпеку", - сказав він.
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22.02.2023 02:39 Відповісти
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22.02.2023 02:42 Відповісти
В країні, де війна. Поки #иди при владі, нічого доброго не буде.
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22.02.2023 05:32 Відповісти
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися проти російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. Південнокорейські літаки також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї, з яких вже побудовано 180.

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет.
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22.02.2023 04:21 Відповісти
Таке враження, що Польща нікому не довіряє і покладається тільки на свою армію.
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22.02.2023 04:32 Відповісти
И правильно делает. На США надейся, а сам не плошай. С такими мямлями как Германия и с Венгриями в "союзниках" можно чего угодно ожидать. Если белараша откроет второй фронт логично было бы чтобы и Польша открыла третий фронт.
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22.02.2023 09:56 Відповісти
Позитив до 24 лютого. Для покращення настрою московитів.
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22.02.2023 06:12 Відповісти
 
 