Протягом 21 лютого авіація ЗСУ завдала 4 ударів по скупченню окупантів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації по російських окупантах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби 20 лютого авіація ЗСУ вразила 16 районів зосередження окупантів та 1 ЗРК, - Генштаб