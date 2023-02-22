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Протягом 21 лютого авіація ЗСУ завдала 4 ударів по скупченню окупантів, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації по російських окупантах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби 20 лютого авіація ЗСУ вразила 16 районів зосередження окупантів та 1 ЗРК, - Генштаб

Автор: 

авіація (4137)


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22.02.2023 06:51 Відповісти
 
 