Протягом 21 лютого авіація ЗСУ завдала 4 ударів по скупченню окупантів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів української авіації по російських окупантах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
"Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - зазначається у повідомленні.
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Алекс Скела
показати весь коментар22.02.2023 06:51 Відповісти Мені подобається 1
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