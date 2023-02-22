Новий заступник міністра оборони Дейнега оголосив набір команди для проведення реформ у Міноборони

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, якого призначили заступником міністра оборони, шукає команду для реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму фейсбуці, де вказав, яких спеціалістів потребує.

"Уже зараз можу сказати що потребуватиму кадрового посилення... Треба перебрати весь персонал і переписати штатну структуру", – написав Дейнега.

Він зазначив, що для початку потрібен сильний HR або компанія, яка надає відповідні послуги.

Також новий замміністра шукає менеджерів з досвідом державного управління, юристів та тих, хто розуміє як працює державний апарат та ЗСУ.

Крім того, Віталій шукає в команду айтішників: програмістів, архітекторів, PM і системних адміністраторів.

Віталій назвав 3 основні принципи для співпраці: чесність, субординація та конкуренція. Резюме кандидатів мають опрацювати упродовж кількох тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони