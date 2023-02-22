Новий заступник міністра оборони Дейнега оголосив набір команди для проведення реформ у Міноборони
Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, якого призначили заступником міністра оборони, шукає команду для реформ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму фейсбуці, де вказав, яких спеціалістів потребує.
"Уже зараз можу сказати що потребуватиму кадрового посилення... Треба перебрати весь персонал і переписати штатну структуру", – написав Дейнега.
Він зазначив, що для початку потрібен сильний HR або компанія, яка надає відповідні послуги.
Також новий замміністра шукає менеджерів з досвідом державного управління, юристів та тих, хто розуміє як працює державний апарат та ЗСУ.
Крім того, Віталій шукає в команду айтішників: програмістів, архітекторів, PM і системних адміністраторів.
Віталій назвав 3 основні принципи для співпраці: чесність, субординація та конкуренція. Резюме кандидатів мають опрацювати упродовж кількох тижнів.
Будь ласка, зачекайте...
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Де МО, там і кури вилазять
У вас є підстави вважати цю людину "спиногризом"? Бо як на мене цілком адекватний план роботи.
Засмучує що Рєзніков, Єрмак тощо, залізно сидять на посадах, але поява нових облич - шанс на зміни.
Враження взагалі позитивне.
Сподіваюсь він чесна людина.
Успіху.
Але е зауваження:
1. Перш ниж розпочинати реформі в армії треба мати Прогрму/ Проект. З цоего треба починати.
Там повинна бути- Мета, Завдання, та весь зміст проекту з брейк-даун до всіх деталей.
Треба не тільки мати - «Загальне Бажання», але знати як, що і коли робити.
Він мае Знання як реализувати Бажання?
Він мае знання як треба управляти проектом ( Project Management Professional - PMP )?
2. Набір людей у команду не може бути приоритетам - дивись п. 1.
Людей треба брати «під завдання».
А не спочатку виконавці, яки напишуть Завдання під себе.
3. Неможливо в команду « реформаторів» набирати старі кадри, « які мали досвід роботи у державних органах».
( Виключення можуть бути для таких людей як Кривоноса та інші).
Чому? Тому що всю радянську військову систему яка е сегодні треба «руйнувати».
Нова Система потрібна будуватися на 100% на стандартах НАТО.
4. Ця реформа повинна проводитеся абсолютно прозоро. З грамадьским контролем та виключенням « административеого та корупційного впливу».
Окупантів давно не страшно. За рік усі до всього звикли і усе зрозуміло. Є окупант - його треба знищувати чи допомагати знищувати, тут все просто як двері.
Страшно через українські суди і правоохоронну систему, яка мімікрує і вправно користається воєнним станом і пониженою увагою людей до несправедливості, що сталась задовго до війни.
Нагадаю вам історію про неофеодалізм, на яку під час великої війни нашарувалась російська агентура в українському пікселі та звична безкарність.
Понад два роки тому у Житомирській області нєкій колишній громадянин РФ Захаренко холоднокровно і методично розстріляв впритул сім чоловік, деяких із них уві сні.
Убиті Андрій Москалець, Владислав Мамиченко, Віталій Вульчин, Ескендер Османов, Роман Ханенко, Олександр Білоус, Володимир Купріянов - ветерани АТО/ООС, військовослужбовці Національної гвардії та волонтери, які зараз би точно були на фронті та посилили обороноздатність країни.
Два роки поспіль на темі розстрілу ветеранів російсько-української війни впевнено танцювала всіляка проросійська шаріївська шобла. До липня минулого року Захаренко сидів на СІЗО, аж поки Богунський райсуд м.Житомир не відпустив вбивцю сімох людей під цілодобовий домашній, без браслета - нібито за станом здоров'я. У січні цього року суд послабив запобіжку Захаренка до нічного домашнього арешту - ну, в принципі, як і у всіх громадян, враховуючи комендантську годину.
Сталось це після того, як у справу зайшла нова група адвокатів, дуже цікавих персонажів. Головний там такий собі Андрій Циганков - людина в навколоюридичних та навколокримінальних колах добре відома.
Циганков був адвокатом Кернеса та його охоронців у справі про побиття і викрадення двох учасників місцевого Євромайдану.
НАБУ розслідувала участь Циганкова у пособництві екснардепу Онищенку у "газовій справі" щодо одержання незаконних 1,5 мільярда гривень від продажу державного газу спільно з "Укргазвидобування".
У 2015 Циганков був адвокатом репера Ларсона (Ларькіна) у справі про побиття пішохода, причому в цій справі надавав суду підробні документи з військової частини про те, що Ларькін десь служить і не може відвідувати судові засідання (кину лінк в коментарі).
За 2 тижні до повномасштабки цей персонаж був в Криму, де з кимось там "спілкувався про війну", причому сам про це заявляє в інтерв'ю (залишу в коментарях). А рівно рік тому, у перший день повномасштабного вторгнення, Циганков писав у себе на фб, що з росіянами потрібно домовлятись і про якусь "стратегію дипломатії".
Ще Циганков як "голова комітету з інформаційної політики Національної асоціації адвокатів України" виступає проти того, щоб Медведчука позбавляли адвокатської ліцензії, бо це типу "незаконно".
А далі… цей чорт перевзувається на льоту і мімікрує під "захисників".
Весною минулого року Циганков став "начальником штабу батальйону "Архангели Михаїла", вдягнув військову форму і на судах, у тому числі по Захаренку, розказує, як він захищає Україну. По факту це не батальйон, а звичайне ДФТГ - просто можливість мати зброю більш-менш легально та розказувати про "я в танку горів" без жодних підстав і доказів.
ДФТГ "Архангели Михаїла" мають мутний навколокримінальний шлейф: це і нєкий добре відомий в вузьких колах Майман, і голова Федерації Боксу України Шевченко, і викрадення людей, і вилучення поліцією незаконної зброї в учасників угруповування і.т.д, усе це легко гуглиться.
Я як керівник військового напрямку великого мілітарного фонду, з квітня знаходжусь на Донбасі і півдні України, а до цього на київщині, знаю практично усіх бойових командирів, хто де дислокується чи дислокувався і які задачі виконує. Є ДФТГ, які справді воюють, правда їх все менше - більшість людей мобілізується і формалізовуєтся в "звичайні" військові частини. Але про визначний "бойовий" шлях "Архангелів Михаїла" я щось не чув нічого. Може, хтось із вас підкаже?
Але повернімось до Захаренка і "житомирської справи".
Із заходом нових "захисників" на пікселі стратегія захисту Захаренка кардинально змінюється. Тепер серійний вбивця і його адвокати стверджують, що Захаренко розстріляв сімох людей "з метою самозахисту", хоча матеріали слідства вказують зовсім на інше.
Ось пряма мова одного з адвокатів Захаренка в суді:
"Те, що вчинив Захаренко, співпадає з тим, що зараз вчиняють усі свідомі громадяни України, кожен на своєму місці, коли ворог намагається знищити нашу державу, вдершись зі зброєю на нашу власну територію.. при певній перевазі в силі, вимагаючи вчинити те, що потрібно агресору, а не те, що має робити людина на Богом даній їй теріторії, яку вона вважає своєю домівкою…»
Тобто, адвокати порівнюють розстріляних уві сні ветеранів АТО з окупантами, а вбивцю із захисником України.
Весною, коли Захаренко ще перебував у СІЗО, Циганков намагався скористатися можливістю витягнути його з ізолятора під клопотання, що той готовий піти добровольцем воювати (очевидно, у ДФТГ "Архангели Михаїла"), що безумовно спростовує версію про поганий фізичний стан здоров'я Захаренка, через який його згодом відпустили на нічний домашній.
Ні в яких лікувальних установах після звільнення з СІЗО Захаренко не перебував. Продовжує жити в селі Новоселиця Попільняньского району, почувати себе дуже вільно та нагло і кошмарити місцевих. Має хороші зв'язки і з місцевими правоохоронцями, і з головною лікаркою Попільнянської лікарні, де він типу "лікувався".
Звідки у Захаренка гроші і покровителі на групу дорогих адвокатів і рішалово в судах? Мої джерела кажуть, що заряджають усе це шапіто певні місцеві бізнесмени, пов'язані з Медведчуком: Циганков б не брався за справу просто так і безкоштовно.
Що потрібно робити і чого потрібно добитись?
Необхідно, щоб цей чорт сів надовго чи назавжди. Виглядає так, що в Житомирі, де справу вирішили переглядати втретє, ніякого справедливого вироку не буде. Судді постійно йдуть у самовідвід, справу тягнуть адвокати. Щоби добитись справедливого покарання для вбивці сімох людей, необхідно передати справу до Києва. Суд першої інстанції, де немає підв'язів місцевих навколомедведчуковських баронів і "архангелів михаїлів".
Я звертаюсь до Генпрокурора https://www.facebook.com/AndriyKostinUa/?__cft__[0]=AZVmToO_2D17ZzNv693lYiYtCHhNZUXgv4VQtPswEC_TJMpSOdhTN6kvh_QzcsXTRJF2tJoZ7LJd1U1y7HU1zxYRGpGmdSPyADMDLC9YJYUsddX7c56Lk4Zg4F7kVM0RGn3u1373zBq41hXoD3N9uu1KzfPzWaGb-ZpqkMcYZieP-A&__tn__=kK-R Андрій Костін : ваші підлеглі не справляються. Визначайте іншу підсудність справи, робіть, що хочете, але там має бути справедивий вирок.
Звертаюсь до правоохоронного і правового комітетів парламенту: https://www.facebook.com/dnepr.lawyer?__cft__[0]=AZVmToO_2D17ZzNv693lYiYtCHhNZUXgv4VQtPswEC_TJMpSOdhTN6kvh_QzcsXTRJF2tJoZ7LJd1U1y7HU1zxYRGpGmdSPyADMDLC9YJYUsddX7c56Lk4Zg4F7kVM0RGn3u1373zBq41hXoD3N9uu1KzfPzWaGb-ZpqkMcYZieP-A&__tn__=-]K-R Denys Maslov , Іонушас Сергій, прошу вас забезпечити парламентський контроль за справою.
Медійний розголос дуже не зашкодить, бо вони тільки так і працює, тому буду вдячний за репост і увагу журналістів до справи.
Напередодні. Каховський район Херсонської області. Біля Чаплинки.
Війна все не спише.
Усі ходи записані.
українськи громадяни вміють довати лад своєї «владі»- доведено двома Майданами.
А зараз бьемо ворога! Та наближаємо Перемогу.
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Реєстрація:14.01.2023
Про Перемогу України - це не твое?
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по должности не положено
а по совести - кишка тонка
бордели в храмы не перестраивают
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