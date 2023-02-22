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Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня, - ЗМІ

фінляндія

У порядку денному угорського парламенту на 1 березня міститься обговорення ратифікації вступу Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс – це станеться через понад сім місяців блокування цього питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це стало відомо угорському виданню HVG.

За даними порталу, згідно з парламентським порядком денним, підготовленим для засідання профільного комітету в середу, загальні дебати щодо урядових пропозицій про членство Швеції та Фінляндії в НАТО розпочнуться лише 1 березня.

Як відомо, уряд Віктора Орбана представив відповідні законопроєкти в середині липня, але парламент, у якому правляча партія "Фідес" має більшість у дві третини голосів, відтоді так і не представив ці законопроєкти для обговорення та затвердження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Фінляндії проголосує щодо вступу до НАТО, не чекаючи рішення Туреччини та Угорщини

Таким чином, правляча більшість в Угорщині "відклала на більш як сім місяців розгляд урядових пропозицій щодо вступу двох країн до НАТО", пише HVG. При цьому публічно угорський уряд стверджував, що затягування цього питання немає.

Як нагадує видання, восени 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто посилався на необхідність опрацювати більш термінові пропозиції для розблокування коштів ЄС. Пізніше було обіцяно, що рішення може бути ухвалене до кінця року.

Останній аргумент офіційного Будапешта полягав у тому, що парламент поки не може визначитися з питанням про розширення НАТО, оскільки "все ще триває суспільна дискусія" про це.

Як відомо, після подання Швецією і Фінляндією у травні 2022 року заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу її не ратифікували парламенти лише двох країн - Туреччини та Угорщини. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно допустив, що обидві країни можуть стати членами об'єднання окремо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У той день, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, стало очевидним, що Фінляндія буде членом НАТО, - прем’єрка Марін

Автор: 

Угорщина (2295) НАТО (6463) Фінляндія (1308) членство в НАТО (1724) Швеція (958)


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Так просто і без ніяких вимог для себе красивих ? Що з уграми робить чарівне посилання ***** їхнього орбана ((
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22.02.2023 02:06 Відповісти
А ти думаєш - ЧОГО Сійярто в Мінськ їздив? Не виключено - поторгуваться: дадуть кацапи грошей чи ні Грошей не дали Значить нема зацікавленості у "бикуванні" в прийомі шведів та Фінляндії до НАТО
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22.02.2023 03:49 Відповісти
Как это без.Орбан ждёт ещё 6,7 миллиардов
от ЕС на борьбу с коронавирусом
По 100 Евро за прививку,а покупают китайское фуфло по 50 центов. Так же и Зе сделал.
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22.02.2023 06:51 Відповісти
не "блокування", а "бикування".
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22.02.2023 02:30 Відповісти
Головне питання особисто для мене, хто в здоровому глузду взагалі взяв мадяр а НАТО
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22.02.2023 02:57 Відповісти
УВАГА АДМІН. УВАЖНО читаємо заголовок : "Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня". А тепер читаємо саму статтю :"будуть обговорювати". ПИТАННЯ: ТАК ЩО БУДЕ 1 БЕРЕЗНЯ, ЗАТВЕРДЯТЬ, ЧИ ТІЛЬКИ ОБГОВОРЮВАТИМУТЬ?
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22.02.2023 03:04 Відповісти
Як нагадує видання, восени 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто посилався на необхідність опрацювати більш термінові пропозиції для розблокування коштів ЄС. Пізніше було обіцяно, що рішення може бути ухвалене до кінця року.
Оце і є "торг" Саме з цієї причини Сійярто і їздив на днях у Мінськ Торг не вдався - кацапи грошей не дали І тут же розблокували питання прийому в НАТО Швеції та Фінляндії!
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22.02.2023 06:22 Відповісти
Ну вот, послала Словаччина всяких там иобиков подальше и Хунгари становится шовковою... ПХИ... а понтов то было.
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22.02.2023 08:23 Відповісти
 
 