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Під час візиту Байдена до Києва РФ провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", - CNN

сармат

Під час перебування президента США Джо Байдена в Україні Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яке, найімовірніше, виявилося невдалим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє CNN із посиланням на двох анонімних американських посадовців.

Один з американських чиновників розповів виданню, що РФ заздалегідь повідомила США про запуск ракети через деконфліктні лінії. Інший посадовець сказав, що Штати не розглядають цей запуск як ескалацію з боку Росії.

Джерела CNN також повідомили, що випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яку на Заході прозвали "Сатана II" і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, схоже, провалилося. Інакше, за їхніми словами, президент РФ Володимир Путін розповів би про нього у своєму зверненні 21 лютого до Федеральних зборів.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

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Автор: 

Байден Джо (2889) випробування (403) ракети (4031) росія (65394) CNN (119)


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Топ коментарі
+48
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22.02.2023 06:30
+34
Виправте будь ласка вагу боеголовки. Вона від 5 до 10 тонн.
А 100 тонн, то вага усієї ракети на старті. Але є й така, що до старту важе 150 тонн. Саме там, боєголовка до 10 тонн.
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22.02.2023 06:38
+25
І це вони даже нє начіналі.
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22.02.2023 06:29
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І це вони даже нє начіналі.
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22.02.2023 06:29 Відповісти
Та ні!
О було "опьять".... або "снова" 😂
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22.02.2023 07:41 Відповісти
Что россия -матушка? не летит сарматушка?
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22.02.2023 14:12 Відповісти
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22.02.2023 06:30 Відповісти
Символічно!
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22.02.2023 06:33 Відповісти
Це ти про невдалий запуск чи про "картинку" "скели"?
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22.02.2023 06:36 Відповісти
Все разом.
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22.02.2023 10:08 Відповісти
Ясно! А то він тепер в основному "по картинках" - пише рідко і коротко Бо я його пару раз висміяв і він тепер боїться свій "розум" показувать Правда - паскудник: спровокував мене на "різкі" висловлювання своїм "гімноплюйством" а потім почав скарги строчить адміну Пам"ятаєш - 14-18 роках у нас був такий самий "картинщик" Спочатку "вумствував" а потім так усіх дістав що його почали усі товкти і він тільки "картинки" викладав
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22.02.2023 12:16 Відповісти
Авжеж пам'ятаю. Нік якійсь в нього трохи мутний був наче на літеру "L"...
Невже це він? Щось я не дуже його впізнаю....
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22.02.2023 12:29 Відповісти
Та хрєн його знає Їх тут таких "непризнаних геніїв" - як "собак нерізаних" Он - "Сірожа Ге" чого тільки вартий - написав учора що треба брать "міні-екскаватори" обладнувать їх "дистанційкою" на кілька кілометрів (як "дрони") і за допомогою їх мінувать місцевість Я йому порекомендував винайти "свинтопруйний кулемет" (здогадуюся що він не зрозумів навіть про що якажу але признаться - соромно) Так вже другий день "гімном плюється" Начитався Вікіпедії (де описані перспективні напрями розвитку мінної справи) і "всирається" що я "невіглас" бо зосередився на мвнах совєцького періоду Коли ж питаю чи він перевіряв : є у нас такі міни та мінні загороджувачі - відсилає з розумним виглядом до Вікіпедії
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22.02.2023 12:45 Відповісти
Ще пригадую той любитель картинок наче прихильником "ВО свобода" був і по українськи завжди писав...
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22.02.2023 15:25 Відповісти
Од того що він вважав себе "свободівцем" - розуму йому не додавало Найулюбленішою його картинкою була така - український солдат роздирає чорного двоголового орла Пояснював я йому довго що це - древній символ Чернігова ще доРюрикових часів(двоглавий орел у москалів з"явився у 15 ст - але золотий А чорний причепили на штандарт Романових лише у 18 ст - як визнання спорідненості з Австро-угорщиною) - але йому "хоч кілок на голові теши"Дотриндівся" до того що звинуватив мене у "поклонінні Росії"
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22.02.2023 16:07 Відповісти
Виправте будь ласка вагу боеголовки. Вона від 5 до 10 тонн.
А 100 тонн, то вага усієї ракети на старті. Але є й така, що до старту важе 150 тонн. Саме там, боєголовка до 10 тонн.
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22.02.2023 06:38 Відповісти
Мабуть мається на увазі боєголовка 100 кілотон...
Бо 100 тон хіба марсіанська ракета Маска підніме.
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22.02.2023 07:42 Відповісти
Это китайские тонны, примерно как китайские размеры обуви)
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22.02.2023 09:39 Відповісти
угу, я прочитав - дуже здивувався... хоча я не ракетчик. Але уявити головку на 100 тон важко.
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22.02.2023 10:40 Відповісти
А редактори наших новин (у будь-яких змі) нічому не дивуються, можуть і на боєголовку вагою 1000 тон не зреагувати.
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22.02.2023 12:49 Відповісти
Сар-мат, сар-мат...
Якщо навіть споконвіку російським способом, за допомогою молотка і якоїсь матері не пішло, то таки погано.
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22.02.2023 06:39 Відповісти
Знаки, курва.
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22.02.2023 06:39 Відповісти
Сармат ! Ё......Т.......МАТЬ.
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22.02.2023 08:03 Відповісти
АР М А Т а еее мать также.... за гусеницы..
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22.02.2023 09:26 Відповісти
З яких це пір ***** про щось розповідає чи не розповідає в прив'язкі до того,чи є це правдою? Такі наївні. У нього давно все літає та плаває тільки в його хворій уяві.)
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22.02.2023 06:43 Відповісти
100 тонн ядерки це в троловому еквіваленті мегатонни ..Один фахівець казав що сармат здатен спалити повністю три області
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22.02.2023 07:07 Відповісти
Здатен?
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22.02.2023 07:29 Відповісти
Эпические сказочники. Радиус поражения в районе 10-25км, если это занимает трети области....ну наверное где то в Монако может это и три области
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22.02.2023 09:41 Відповісти
Сравмат? Та це ж срєпа на паРашє.
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22.02.2023 07:10 Відповісти
сармат - шах і мат
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22.02.2023 07:22 Відповісти
Срамота
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22.02.2023 07:27 Відповісти
..і пєчєнєгі єя тєрзалі і половцьі...(ху@ло морпех)
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22.02.2023 07:44 Відповісти
... і хронцузи куртізіровалі єя непрестанно...
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22.02.2023 09:17 Відповісти
Это они просто двигатель святой водой не покропили. Только ТСС!
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22.02.2023 07:51 Відповісти
И проводку.
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22.02.2023 07:52 Відповісти
А от про водку і не кажіть. Вони в кращому випадку бояру хлещуть. І тільки на празднік, а так - стєкломой.
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22.02.2023 08:30 Відповісти
Так и вижу, как эта фуетень летит 11000 км и несёт свою **********.
Успешно стартовав (Glonass style ) , и никем незамеченная (Russian Stealth) .
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22.02.2023 07:58 Відповісти
Ох, як цікаво... Хотіли показати кузькіну мать але обісралися як завжди
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22.02.2023 07:59 Відповісти
У мене сармат асоціюється з паршивим даунецьким пивом - воно чи не найгіршим в Україні було...
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22.02.2023 08:01 Відповісти
Краще асоціювати з народом що жив на території нинішньої України)) і привіз в Європу стремена і важку кінноту, завдяки чому у Західній європі розпочалась мода на важку кінноту і взагалі рицарство, яке починалось як нацмана сарматська ауксилья, потім франкські паладини, і нарешті рицарі феодали, шевальє...
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22.02.2023 09:31 Відповісти
Емм, сармати, як народ, фактично зникли ще за 100 років до падіння Риму, тому навряд чи саме вони ввели моду на рицарство...
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22.02.2023 09:58 Відповісти
Це дуже добра новина.
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22.02.2023 08:23 Відповісти
Було б добре якби воно нагружене десь на росії впало.
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22.02.2023 08:27 Відповісти
Сколько раз уже говорили, что нельзя менять синюю изоленту на черную....
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22.02.2023 09:05 Відповісти
не підказуйте
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22.02.2023 09:10 Відповісти
По перше, у наданих роССіянцями характеристиках цієї досі не існуючої у завершеній версії ракети вказано лише 10 тн корисної маси вантажу, а по друге хоча і вказане "серійне виробництво" з 2022 року, але досі не завершені навіть випробування самого носія, не кажучи про головки до нього які гучно назвали "Авангардом" але не знають як саме цей АНАЛОговнет буде себе поводити у реальності, та чи зможуть 10-ть боєголовок, як заплановано, виходити на бойові курси!
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22.02.2023 09:08 Відповісти
Рукожопые свинособаки обделались.
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22.02.2023 09:15 Відповісти
«…і може нести боєголовку вагою 100 тонн»

ракета «Сармат»

«Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны, - 9-10 тыс. км, стартовая масса - 100-120 тонн, максимальная забрасываемая масса - 10 тонн».

Википедия
Для журналістів, як зазвичай, 10=100, а тисячі, мільйони і мільярди - одне й те саме, тобто, дофіга.
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22.02.2023 09:36 Відповісти
Из разряда Австралия -Австрия
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22.02.2023 09:43 Відповісти
Кацапы обсраматились по самые уши!
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22.02.2023 13:29 Відповісти
 
 