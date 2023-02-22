Під час візиту Байдена до Києва РФ провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", - CNN
Під час перебування президента США Джо Байдена в Україні Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яке, найімовірніше, виявилося невдалим.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє CNN із посиланням на двох анонімних американських посадовців.
Один з американських чиновників розповів виданню, що РФ заздалегідь повідомила США про запуск ракети через деконфліктні лінії. Інший посадовець сказав, що Штати не розглядають цей запуск як ескалацію з боку Росії.
Джерела CNN також повідомили, що випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яку на Заході прозвали "Сатана II" і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, схоже, провалилося. Інакше, за їхніми словами, президент РФ Володимир Путін розповів би про нього у своєму зверненні 21 лютого до Федеральних зборів.
За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.
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О було "опьять".... або "снова" 😂
Невже це він? Щось я не дуже його впізнаю....
А 100 тонн, то вага усієї ракети на старті. Але є й така, що до старту важе 150 тонн. Саме там, боєголовка до 10 тонн.
Бо 100 тон хіба марсіанська ракета Маска підніме.
Якщо навіть споконвіку російським способом, за допомогою молотка і якоїсь матері не пішло, то таки погано.
Успешно стартовав (Glonass style ) , и никем незамеченная (Russian Stealth) .
ракета «Сармат»
«Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны, - 9-10 тыс. км, стартовая масса - 100-120 тонн, максимальная забрасываемая масса - 10 тонн».
Википедия
Для журналістів, як зазвичай, 10=100, а тисячі, мільйони і мільярди - одне й те саме, тобто, дофіга.