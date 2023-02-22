У посланні до Федеральних зборів Путін повторив давню риторику у спробі виграти більше простору і часу для затяжної війни, - ISW

У посланні президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, натомість Путін посилив кілька давніх риторичних ліній у спробі виграти більше простору і часу для затяжної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті зазначили, що Путін заявив, що Росія розпочала "спеціальну військову операцію" в Україні рік тому, щоби захистити людей на "історичних землях Росії", забезпечити внутрішню безпеку РФ, усунути загрозу з боку українського "неонацистського режиму", який, за його словами, існує з 2014 року, і захистити населення Донбасу.

Путін, наголосили аналітики, звинуватив колективний Захід в озброєнні України та розміщенні баз і біолабораторій поблизу російських кордонів, тим самим нібито розв'язавши війну проти РФ.

Крім того, зауважили в ISW, Путін помилково порівняв ЗСУ з різними нацистськими дивізіями і подякував російській армії за боротьбу з "нацистською загрозою", а значна частина його промови була присвячена нібито стійкості російської економічної, соціальної та культурної сфер.

"Промова Путіна, зокрема, відновила кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не представила жодних змін у російському риторичному позиціонуванні щодо війни. Він міг би використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити чергову офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити "спеціальну військову операцію" як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази у більш конкретний спосіб.

Натомість Путін сказав дуже мало по суті, ймовірно, для того, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни в Україні, не артикулюючи конкретні часові цілі та представляючи війну як екзистенціальну для російського населення", – наголосили аналітики ISW.

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