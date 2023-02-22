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У посланні до Федеральних зборів Путін повторив давню риторику у спробі виграти більше простору і часу для затяжної війни, - ISW

путін

У посланні президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, натомість Путін посилив кілька давніх риторичних ліній у спробі виграти більше простору і часу для затяжної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті зазначили, що Путін заявив, що Росія розпочала "спеціальну військову операцію" в Україні рік тому, щоби захистити людей на "історичних землях Росії", забезпечити внутрішню безпеку РФ, усунути загрозу з боку українського "неонацистського режиму", який, за його словами, існує з 2014 року, і захистити населення Донбасу.

Путін, наголосили аналітики, звинуватив колективний Захід в озброєнні України та розміщенні баз і біолабораторій поблизу російських кордонів, тим самим нібито розв'язавши війну проти РФ.

Крім того, зауважили в ISW, Путін помилково порівняв ЗСУ з різними нацистськими дивізіями і подякував російській армії за боротьбу з "нацистською загрозою", а значна частина його промови була присвячена нібито стійкості російської економічної, соціальної та культурної сфер.

"Промова Путіна, зокрема, відновила кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не представила жодних змін у російському риторичному позиціонуванні щодо війни. Він міг би використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити чергову офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити "спеціальну військову операцію" як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази у більш конкретний спосіб.

Натомість Путін сказав дуже мало по суті, ймовірно, для того, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни в Україні, не артикулюючи конкретні часові цілі та представляючи війну як екзистенціальну для російського населення", – наголосили аналітики ISW.

Читайте: Сьогодні Путін дав чітко зрозуміти, що готується до ще більшої війни, - Столтенберг

Автор: 

путін володимир (23881) ISW (653)


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Топ коментарі
+10
А що йому ще залишається робить? Вони так довго всім розказували про "недодержаву" та "нацизм" що й самі в те повірили! І йшли не "ваевать" а "вразумлять заблудших хахлов" Саме тому в березні їх "Росгвардія" з"явилася під Харковом у екіпіровці для розгону демонстрацій! Про те що вони отримають ТАКИЙ спротив і війна затягнеться - вони і в страшному сні не допускали А тепер "вляпалися" і не знають що робить!
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22.02.2023 06:51
+6
Сидять-шизіка аналізують. Зайнятися більше нічим.
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22.02.2023 06:47
+6
- "Я с огромным удовольствием обещаю вам еще раз пообещать уже трижды обещанное".
Все остальное - комментарии.
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22.02.2023 07:19
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22.02.2023 06:46 Відповісти
Сидять-шизіка аналізують. Зайнятися більше нічим.
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22.02.2023 06:47 Відповісти
Був би шизік, якби з-за нього не стирчали жовті китайські вушка
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22.02.2023 07:17 Відповісти
"Вся Азія під одним дахом"

вже чули, чи не так?
а тепер ще й до Азії додаються Африка, Латинська Америка та... Європа.
жовта пандочка рота поззявила на весь світ
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22.02.2023 07:21 Відповісти
А що йому ще залишається робить? Вони так довго всім розказували про "недодержаву" та "нацизм" що й самі в те повірили! І йшли не "ваевать" а "вразумлять заблудших хахлов" Саме тому в березні їх "Росгвардія" з"явилася під Харковом у екіпіровці для розгону демонстрацій! Про те що вони отримають ТАКИЙ спротив і війна затягнеться - вони і в страшному сні не допускали А тепер "вляпалися" і не знають що робить!
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22.02.2023 06:51 Відповісти
Був план простий як двері:

Крымская весна-2.
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22.02.2023 07:15 Відповісти
Вы про экипировку парадной формы забыл.
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22.02.2023 08:13 Відповісти
Ну - то була вже "личная инициатива"
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22.02.2023 12:26 Відповісти
"Истинным кацапийстам не хватает жизненного пространства..." на одній шостій суходолу планети Земля 😕
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22.02.2023 07:13 Відповісти
- "Я с огромным удовольствием обещаю вам еще раз пообещать уже трижды обещанное".
Все остальное - комментарии.
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22.02.2023 07:19 Відповісти
"Totales Krig !"...
bis letztes meines Untermensch
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22.02.2023 07:24 Відповісти
https://youtu.be/CZkasRH389c ...

Лекція историка Александра Палия об Андрофагах Мавзолейного Вермахта,Геродот,Плиний и даже первый глава парламента Литвы Витаутас Ландсбергис...
Короче.. Людоеды с времён Геродота...
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22.02.2023 08:51 Відповісти
 
 