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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ може мобілізувати для війни проти України ще 1 млн осіб, - німецька розвідка

рф,мобілізація

Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.

Восени 2022 року було мобілізовано приблизно 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже направлена на поле бою, зазначив Каль.

"Мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - зазначив глава BND.

Водночас президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів, вважає керівник німецької спецслужби.

Зараз Путін прагне ухвалити рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах, припускає Каль.

Війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході, додав глава BND.

За його словами, спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю "точних військових, скоріше символічних та демонстративних дій".

Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу, зазначив Каль. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі, наголосив він.

Українській армії, як і раніше, вдається ефективно оборонятися від сил РФ, зазначив голова німецької спецслужби. Але у довгостроковій перспективі успіх української сторони залежить від неослабної підтримки Заходу, додав Каль.

На Донбас, на якому зосереджено основну увагу армії РФ, прибуває дедалі більше російських військ, зазначив керівник BND.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання, - розвідка. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Німеччина (7390) розвідка (3867) росія (65394) мобілізація (3079)


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Топ коментарі
+26
Ну то от...
"Умная, высокотехнологичная, компьютеризированная армия 21-го века" закінчилася, не народившись.
У хід пішли старовинні та випробуванні російські способи війни - "Мільйон ліворуч, мільйон праворуч, два мільйони по центру. Солдат не шкодувати, трупи не рахувати, баби ще нарожають"
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22.02.2023 07:16
+21
Ти забув продовження вислову Потьомкіна: "Лошадей жалко! Взять негде"! Тут - те саме Можна мобілізувать "мільйон" Але чим той "мільйон" годувать, у що одягать, де розмістить і, ГОЛОВНЕ - ЧИМ ОЗБРОЇТЬ?
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22.02.2023 07:20
+20
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
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22.02.2023 07:58
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Ну то от...
"Умная, высокотехнологичная, компьютеризированная армия 21-го века" закінчилася, не народившись.
У хід пішли старовинні та випробуванні російські способи війни - "Мільйон ліворуч, мільйон праворуч, два мільйони по центру. Солдат не шкодувати, трупи не рахувати, баби ще нарожають"
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22.02.2023 07:16 Відповісти
Ти забув продовження вислову Потьомкіна: "Лошадей жалко! Взять негде"! Тут - те саме Можна мобілізувать "мільйон" Але чим той "мільйон" годувать, у що одягать, де розмістить і, ГОЛОВНЕ - ЧИМ ОЗБРОЇТЬ?
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22.02.2023 07:20 Відповісти
До цього йде цілком реально, тому що на російських ТВ-зомбі-шоу каламутною хвилею пішла нехитра пропаганда.
- "А навіщо взагалі жити? Цінність життя сильно перебільшена. Краще молодим померти на війні, ніж старим мучитися від хвороб". і т.п.
Ось це і є "неоціненний внесок" росії у вирішення найголовнішої філософсько-моральної проблеми - що є людина і навіщо вона живе?
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22.02.2023 07:28 Відповісти
проблема сенсу життя вирішена ще дві тисячі років тому:

"In vinum veritas" 😂
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22.02.2023 07:34 Відповісти
Це сенс життя для "пьяниц с глазами кроликов".
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22.02.2023 07:40 Відповісти
А то начебто у кацапів собачі очі?
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22.02.2023 07:45 Відповісти
Здається у Блока "алкоголики с глазами кроликов". Але не впевнений.
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22.02.2023 09:32 Відповісти
а зачем вы специально рос ТВ смотрите ?
записываете цитаты
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22.02.2023 09:34 Відповісти
Я вообще россТВ не смотрю.
Раньше были каналы и смотрел только фильмы, а уже год, как Европейский Союз Телерадиовещания эти каналы забанил и русских каналов у меня нет вообще. Смотрю не сами зомби-шоу, а аналитические передачи про них. А в основном читаю.
Еще вопросы? Спрашивайте, не стесняйтесь.
При задавании трех глупых вопросов третий бесплатно.
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22.02.2023 09:45 Відповісти
зачем же о нем пишите, причем так уверенно ?
в инете полно мест где его можно посмотреть.

мне иногда интересно узнать новости с мест.
а вот украинское смотреть не могу, одно и тоже круглые сутки, без конкретики.
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22.02.2023 09:49 Відповісти
Давайте расставим акценты - я россТВ не смотрю не потому, что НЕ МОГУ, а потому что НЕ ХОЧУ.
Имею общее представление, и этого мне хватит
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22.02.2023 09:52 Відповісти
Вы часом не из бывших преподавателей Университета Марксизма-Ленинизма? Или из армейских по политической линии?
Что-то от вас "ароматом партии и народа" пованивает.
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22.02.2023 10:30 Відповісти
Правильно«in vino».
І фраза означає те,що вино розв'язує язика.
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22.02.2023 07:52 Відповісти
жаль что россиянам не вбили иное....
ПОМНИ О СМЕРТИ.... memento mori
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22.02.2023 09:23 Відповісти
Ти "Час Бика" Єфремова не читав? Там якраз ця ідея проходить у вияві жителів планети на яку прилетіли земляни Тільки там вона пов"язана з вичерпанням ресурсів планети
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22.02.2023 07:39 Відповісти
Це не тільки у фантастиці, утопіях та анти-утопіях. Це вже у реальному житті.
Читав приголомшливий факт, що в депресивних селищах Уралу та Сибіру це вже цілком усталена філософія існування населення. Народитися, побитися, випити бочку горілки, сісти у тюрму, вийти, одружитися, народити одного спадкоємця і до 35-40 років життєву програму можна вважати завершеною. Далі чи в петлю, чи в канаву. А на тих "сміливців", які дожили до 60, дивляться косо - Ти, чого, діду, до ста років жити зібрався?
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22.02.2023 07:49 Відповісти
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
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22.02.2023 07:58 Відповісти
озброїти худо-бідно у кацапів є чим, починаючи від кацапських копій машингвера Хуго Шмайсера, відомим під назвою ак47-ак74 і до "вінтовок мосіна" яка є копією карабіна Нагана !!! проблема є з обмурдируванням, харчуванням, казармами , засобами зв'язку, тощо ...
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22.02.2023 07:29 Відповісти
Знаєш ЧОМУ в 1941-му Під Бродами були з тріском розгромлені танкові корпуси Червоної Армії? Саме з-за відсутності зв"язку У німців у танках стояли радіостанції а наші користувалися прапорчцями якими мхали командири висунувшись з башти
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22.02.2023 07:53 Відповісти
Танковая битва за Дубно-Броды - малоизвестное, но одно из решающих событий в истории Второй мировой войны.

Ход и последствия одного из первых столкновений немецких и советских войск для украинских земель трудно переоценить.

Официально танковое сражение под Бродами-Ровно 23-29 июня 1941 года - самое крупное танковое сражение в мировой истории.
С советской стороны в сражении приняли участие 3 356 - 3 430 танков, в то время как армия Вермахта противопоставила лишь 610 танков...
Танковая битва за Дубно-Броды однозначно стала переломным событием первых дней немецко-советской войны.

Войска Юго-Западного фронта, которые защищали украинские земли, вместо ожидаемого победного контрнаступления вынужденно отошли вглубь СССР на 250-300 км от границы.
Танковая битва за Дубно-Броды однозначно стала переломным событием первых дней немецко-советской войны.
Потери советских войск:

безвозвратные (включая пленных) - более 172 тыс. человек;
санитарные - около 70 тыс. человек;
среднесуточные - свыше 16 тыс. человек.

Из техники было потеряно абсолютное большинство вооружения, задействованного в битве: 4 381 танк, 5 806 орудий и минометов, а также 1 218 боевых самолетов.

Потери немецких войск несравненно ниже - речь о 3 817 смертях и 85 танках.
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22.02.2023 08:07 Відповісти
ну так !!! Доблесні війська 3Рейху славно накостиляли кацапському червоножопому совково-кацапському комуно-нацистькому окупаційному біонепотребу !!! https://www.radiosvoboda.org/a/naybilsha-tankova-bytva/31340575.html
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22.02.2023 08:44 Відповісти
Як то танків потіряли більше, чим було
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22.02.2023 09:34 Відповісти
А скільки було?

На 22 июня 1941 СССР имел около 23 000 танков, из них от 10 000 до 15 500 машин размещалось в западных военных округах. На эту же дату немецкий Вермахт имел порядка 6 000 танков, из которых от 3 000 до 4 000 было размещено на советско-германской границе.
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22.02.2023 10:41 Відповісти
Ні, у цьому повідомленні: взяли участь 3356 - 3430, а знищено - 4381
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22.02.2023 11:20 Відповісти
Трохи неповна інформація зі сторони ізраїльського арійця

"Втрати радянських військ в битві: 2648 танків. Якщо німці мали можливість ремонтувати свої машини і мали трофеї (використовуючи їх під білими хрестами), то радянські втрати були безповоротними, тому що залишалися на окупованій території. Всього втрати Південно-Західного фронту в прикордонній битві (22 червня - 6 липня): 4381 танк"
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22.02.2023 11:56 Відповісти
Із формою та харчуванням їм китайці можуть допомогти...
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22.02.2023 08:42 Відповісти
За логістику рашистів чайна подбає.
Аж скавчать, так хочеться влізти в війну
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22.02.2023 07:31 Відповісти
Якщо ти вважаєш, що Чайна спить і бачить, як їй влізти в далеку і зовсім незрозумілу їй війну, то ти помиляєшся.
Чайна по-перше, скоро матиме свою війну, під боком, у Тайвані.
А по-друге, Китай спить і бачить у мріях ситуацію початку 20-го століття, коли всі Європейські імперії побилися між собою, ослабли і розпалися, а на їх уламках повстала справжня Імперія, - США, причому, участі в цій війні не брала
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22.02.2023 07:38 Відповісти
Нинішній китайський план замирення це обгрунтування постачання зброї рашці
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22.02.2023 07:47 Відповісти
только сша по щелчку пальца могут обрушить економику китая,потомучто та завязана 90% на торговле)
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22.02.2023 07:56 Відповісти
Вже "адськими" санкціями економіку параші розтрощили. На ділі вони диряві та можуть обминатися різними шляхами. І вузькоокі нащадки *********** це бачать та готуюсь шпарини.
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22.02.2023 08:47 Відповісти
Тайвань лишь предлог для Китая.
На самом деле идет национализация, на фоне американских санкций.

Мы сами себе в ногу стреляем.
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22.02.2023 09:42 Відповісти
Не треба вважати Китай самогубцем. Москалі вже обвалилися в рейтингу експортерів зброї, бо не здатні її застосовувати, що значно шкодить іміджу та не може бути компенсовано рекламою. Китай надавши свою зброю москалям ризикує повторити їх шлях і робити цього не буде. Максимум, що можуть надати китайські панди це харчі і одяг. Хоча можуть і цього не надати, бо ху-ло сильно їх підвів.
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22.02.2023 08:12 Відповісти
Якби хотіли, то вже б давно влізли. А коли Ху#ло все пр0ср@ло і програє, вже ніхто не стане сідати у тонучий корабель. Об'єктивних прчин влазити у війну саме зараз немає
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22.02.2023 08:41 Відповісти
Російська заводи з виробництва зброї, зокрема стрілецької, працюють на повну потужність.
Тульський, наприклад.
Лише 350 км від українського кордону...
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22.02.2023 08:11 Відповісти
У часи російсько-японської війни випадок був: сиділи військові спостерігачі європейських армій у вагоні ресторані У вікно обачили на платформах великокаліберні гармати які везли на фронт На захоплені висловлювання один з іноземних представників сказав: "РОсіяни везуть ці гармати з однією метою - щоб вони швидше дісталися японцям!" Те ж саме і з російською зброєю зараз Їх автоматами гарматами і танками вже цілі наші підрозділи озброєні
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22.02.2023 08:22 Відповісти
Класична війна.
Починаючи з єгіпетських фараонів та Дарія
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22.02.2023 07:27 Відповісти
де ж ми усе це кацапське окупаційне лайно закопувати будемо ???
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22.02.2023 07:22 Відповісти
Доброго Ранку Українці!!!
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22.02.2023 07:28 Відповісти
Ви молодці, Бруно. Але агентів штазі не цікавить ваша думка.
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22.02.2023 07:33 Відповісти
HIMARS & GLSDB пох.. скільки, перебьють всіх
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22.02.2023 07:37 Відповісти
Ох мені вже цей німецький "аналіз")
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22.02.2023 07:44 Відповісти
Конечно могут кацапы мобилизовать такую орду. Главное, что-бы луков и копий всем этим репоедам хватило.
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22.02.2023 07:45 Відповісти
П що заводи з виробництва стрілецької зброї на росії вже закрито?
тула, іжевськ...
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22.02.2023 08:16 Відповісти
На всех козломордых не хватает. Был сюжет на ютубе, где показали обдроченцев с трехлинейками.
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22.02.2023 12:36 Відповісти
Сырьё для собачих консервов подешевеет.
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22.02.2023 07:47 Відповісти
Скільки страшних новин ми читаємо з кожним днем провального російського наступу. І НЛО скрізь літають, хоча і made in china, і китайці накачають Росію зброєю, а тут вже росіяни Сармат запустили, яким можна знищити білий світ, правда, невдало і мільйон резервістів можуть мобілізувати. А можуть і не мобілізувати. Ну є такий мобілізаційий резерв - прям таки новина - , можна і про загальну мобілізацію пофантазувати - чому не дати волю фантазії, коле немає ніяких данних про підготовку до такої масштабної мобілізації. Прям все - кінець світу настає, не сьогодні так завтра Апокалипсис вже нас чекає. Це звісно, цікаво, захоплююче, але зараз нам не до цього. Перемелемо рештки російського наступу, відправимо 4мобіків додому у цинкових трунах і потім почитаємо на дозвіллі все, що там нашпигували ці Джеймси Бонди
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22.02.2023 07:58 Відповісти
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22.02.2023 08:31 Відповісти
Але ж маємо також ще не використаній потенціал.
Два-три мільони здорових, вгодованих чоловіків.
Але для нашої влади то табу, бо то - мажори.
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22.02.2023 08:34 Відповісти
Війна триватиме роками.
А в нас був шанс відбити оті точкові навали, якби ми готувались, а не шашлики смажили.
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22.02.2023 08:47 Відповісти
Ничего нового, москали до сих пор пользуются тактикой Жукова
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22.02.2023 08:51 Відповісти
Рашисти можуть мобілізувати й 100% відсотків свого населення, АЛЕ їх треба комусь годувати, чимось забезпечувати, надати достатньо зброї, кимось керувати, десь розмістити, підготувати, навчити. А ресурсів для цього, достатньої кількості полігонів, навчальних центрів, амуніції, зброї у РоССії не має й не буде, навіть за допомоги Китаю який теж, як виявилось, більше демонструє на словах та у парадах, аніж має у наявності, та теж страждає хворобою "Потьомкінських деревень", де зовні все виглядає ОК, а на повірку - блеф! Тож тримаємо стрій та можемо бути впевнені у перемозі України завдяки підтримці цивілізованого світу!!!
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22.02.2023 08:51 Відповісти
АБСОЛЮТНО! може і ДЕСЯТЬ МІЛЬЙОНІВ!!! А МОЖЕ І ВСІ СТО!!!! тому потрібно терміново дати Україні ядерні боНби, які вона свого часу здала за, як тепер вже всім відомо, липові гарантії безпеки, щоб у випадку наступу багатомільйонної армії (яке абсолютно точно гарантовано буде!) завдати попереджувальні ядерні удари по скупченнях ворога і тим самим швидко і безболісно для всіх закінчити (як тепер всі пишуть, бо Україні ні в якому разі не можна вигравати) війну! чекісти-сатаністи вже який рік хочуть "радіААктіВний ПєпЄл", тому шанси треба обов'язково зрівняти.

чи може бруно КАЛь хоче, щоб мосКАЛьські недовояки знову, в році десь так 2045-ому, дійшли до Берліна???
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22.02.2023 09:18 Відповісти
Вони усе можуть, але, але, хто буде працювати, баби , ? А як же дітлахів народжувати ? Помойка, це не країна , це піздець
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22.02.2023 09:36 Відповісти
Мобилизация и так идёт непрерывно. Путин решил утопить проект "404"
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22.02.2023 09:37 Відповісти
И топит галимую рашку?)))
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22.02.2023 20:41 Відповісти
Вона можуть мобілізувати і 10 мілійонів видати їм вила і відра.Війна 21 століття це війна точкова а не маштабів м'яса.Вони всі подохнуть
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22.02.2023 16:18 Відповісти
 
 