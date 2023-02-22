РФ може мобілізувати для війни проти України ще 1 млн осіб, - німецька розвідка

Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.

Восени 2022 року було мобілізовано приблизно 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже направлена на поле бою, зазначив Каль.

"Мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - зазначив глава BND.

Водночас президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів, вважає керівник німецької спецслужби.

Зараз Путін прагне ухвалити рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах, припускає Каль.

Війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході, додав глава BND.

За його словами, спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю "точних військових, скоріше символічних та демонстративних дій".

Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу, зазначив Каль. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі, наголосив він.

Українській армії, як і раніше, вдається ефективно оборонятися від сил РФ, зазначив голова німецької спецслужби. Але у довгостроковій перспективі успіх української сторони залежить від неослабної підтримки Заходу, додав Каль.

На Донбас, на якому зосереджено основну увагу армії РФ, прибуває дедалі більше російських військ, зазначив керівник BND.

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