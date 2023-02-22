РФ може мобілізувати для війни проти України ще 1 млн осіб, - німецька розвідка
Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.
Восени 2022 року було мобілізовано приблизно 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже направлена на поле бою, зазначив Каль.
"Мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - зазначив глава BND.
Водночас президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів, вважає керівник німецької спецслужби.
Зараз Путін прагне ухвалити рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах, припускає Каль.
Війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході, додав глава BND.
За його словами, спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю "точних військових, скоріше символічних та демонстративних дій".
Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу, зазначив Каль. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі, наголосив він.
Українській армії, як і раніше, вдається ефективно оборонятися від сил РФ, зазначив голова німецької спецслужби. Але у довгостроковій перспективі успіх української сторони залежить від неослабної підтримки Заходу, додав Каль.
На Донбас, на якому зосереджено основну увагу армії РФ, прибуває дедалі більше російських військ, зазначив керівник BND.
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"Умная, высокотехнологичная, компьютеризированная армия 21-го века" закінчилася, не народившись.
У хід пішли старовинні та випробуванні російські способи війни - "Мільйон ліворуч, мільйон праворуч, два мільйони по центру. Солдат не шкодувати, трупи не рахувати, баби ще нарожають"
- "А навіщо взагалі жити? Цінність життя сильно перебільшена. Краще молодим померти на війні, ніж старим мучитися від хвороб". і т.п.
Ось це і є "неоціненний внесок" росії у вирішення найголовнішої філософсько-моральної проблеми - що є людина і навіщо вона живе?
"In vinum veritas" 😂
записываете цитаты
Раньше были каналы и смотрел только фильмы, а уже год, как Европейский Союз Телерадиовещания эти каналы забанил и русских каналов у меня нет вообще. Смотрю не сами зомби-шоу, а аналитические передачи про них. А в основном читаю.
Еще вопросы? Спрашивайте, не стесняйтесь.
При задавании трех глупых вопросов третий бесплатно.
в инете полно мест где его можно посмотреть.
мне иногда интересно узнать новости с мест.
а вот украинское смотреть не могу, одно и тоже круглые сутки, без конкретики.
Имею общее представление, и этого мне хватит
Что-то от вас "ароматом партии и народа" пованивает.
І фраза означає те,що вино розв'язує язика.
ПОМНИ О СМЕРТИ.... memento mori
Читав приголомшливий факт, що в депресивних селищах Уралу та Сибіру це вже цілком усталена філософія існування населення. Народитися, побитися, випити бочку горілки, сісти у тюрму, вийти, одружитися, народити одного спадкоємця і до 35-40 років життєву програму можна вважати завершеною. Далі чи в петлю, чи в канаву. А на тих "сміливців", які дожили до 60, дивляться косо - Ти, чого, діду, до ста років жити зібрався?
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
Ход и последствия одного из первых столкновений немецких и советских войск для украинских земель трудно переоценить.
Официально танковое сражение под Бродами-Ровно 23-29 июня 1941 года - самое крупное танковое сражение в мировой истории.
С советской стороны в сражении приняли участие 3 356 - 3 430 танков, в то время как армия Вермахта противопоставила лишь 610 танков...
Танковая битва за Дубно-Броды однозначно стала переломным событием первых дней немецко-советской войны.
Войска Юго-Западного фронта, которые защищали украинские земли, вместо ожидаемого победного контрнаступления вынужденно отошли вглубь СССР на 250-300 км от границы.
Танковая битва за Дубно-Броды однозначно стала переломным событием первых дней немецко-советской войны.
Потери советских войск:
безвозвратные (включая пленных) - более 172 тыс. человек;
санитарные - около 70 тыс. человек;
среднесуточные - свыше 16 тыс. человек.
Из техники было потеряно абсолютное большинство вооружения, задействованного в битве: 4 381 танк, 5 806 орудий и минометов, а также 1 218 боевых самолетов.
Потери немецких войск несравненно ниже - речь о 3 817 смертях и 85 танках.
На 22 июня 1941 СССР имел около 23 000 танков, из них от 10 000 до 15 500 машин размещалось в западных военных округах. На эту же дату немецкий Вермахт имел порядка 6 000 танков, из которых от 3 000 до 4 000 было размещено на советско-германской границе.
"Втрати радянських військ в битві: 2648 танків. Якщо німці мали можливість ремонтувати свої машини і мали трофеї (використовуючи їх під білими хрестами), то радянські втрати були безповоротними, тому що залишалися на окупованій території. Всього втрати Південно-Західного фронту в прикордонній битві (22 червня - 6 липня): 4381 танк"
Аж скавчать, так хочеться влізти в війну
Чайна по-перше, скоро матиме свою війну, під боком, у Тайвані.
А по-друге, Китай спить і бачить у мріях ситуацію початку 20-го століття, коли всі Європейські імперії побилися між собою, ослабли і розпалися, а на їх уламках повстала справжня Імперія, - США, причому, участі в цій війні не брала
На самом деле идет национализация, на фоне американских санкций.
Мы сами себе в ногу стреляем.
Тульський, наприклад.
Лише 350 км від українського кордону...
Починаючи з єгіпетських фараонів та Дарія
тула, іжевськ...
Два-три мільони здорових, вгодованих чоловіків.
Але для нашої влади то табу, бо то - мажори.
А в нас був шанс відбити оті точкові навали, якби ми готувались, а не шашлики смажили.
чи може бруно КАЛь хоче, щоб мосКАЛьські недовояки знову, в році десь так 2045-ому, дійшли до Берліна???