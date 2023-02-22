УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10242 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 206 37

США нададуть Україні бомби з GPS-наведенням, здатні уражати цілі на відстані понад 70 км, - Bloomberg

сша,сенат

США передадуть Україні бомби далекого радіуса дії з GPS-наведенням, вони здатні уражати цілі на відстані 72 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням не УП, про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на осіб, пов’язаних із виробництвом зброї.

Зазначається, що Пентагон офіційно не оголошував, що надсилає Україні модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, лише заявивши 21 грудня, що надає "точні авіаційні боєприпаси", які включені до допомоги у розмірі $1,85 млрд.

Однак двоє обізнаних людей підтвердили агентству, що йдеться про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Вони можуть уражати ціні на відстані 72 км (45 миль). Виробництво таких боєприпасів здійснює компанія Boeing.

Зазначається, що 20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму $40,5 млн.

Також читайте: Боєприпаси для HIMARS, артснаряди та радіолокаційні системи: Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні. ПЕРЕЛІК

Автор: 

бомба (235) зброя (7477) США (23065) Bloomberg (235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
США стосовно наступу ще нічого не сказали - бо там не "замполіти" сидять у Пентагоні а військові-практики А вони знають що наступать треба не "к памятной дате" а при відповідній погоді та стану грунтового покриву На біса зараз (по грязюці весняній) гнать війська у наступ?
показати весь коментар
22.02.2023 07:46
+12
Помріяли про 150км і досить. Але контрнаступ час починати на думку США.
показати весь коментар
22.02.2023 07:42
+8
Це різні **********. Прийдуть і ті, що з хімарса запускаються на 150 км. А це крилаті потужні ФАБи.
показати весь коментар
22.02.2023 08:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото файно!
Дешево і сердито!
Той ліфчик із джі-пі-ес може вдягатись і на бомбу вагою да 900 кг!
показати весь коментар
22.02.2023 07:38 Відповісти
Гранатками з квадрокоптерів скидувати більше не будем, віразу бомби.

Траншеї і окопи спасають від артилерії, но від авіабомб не спасуть.
показати весь коментар
22.02.2023 08:02 Відповісти
Цікаво, а яку вагу може підняти коптер?якщо є такі, що підіймають 100 кг, то можна і без літаків пускати ці бомби
показати весь коментар
22.02.2023 08:11 Відповісти
так и прийдется их использовать.
дальность в 70км, сброс с высоты 10км.
показати весь коментар
22.02.2023 09:45 Відповісти
Помріяли про 150км і досить. Але контрнаступ час починати на думку США.
показати весь коментар
22.02.2023 07:42 Відповісти
США стосовно наступу ще нічого не сказали - бо там не "замполіти" сидять у Пентагоні а військові-практики А вони знають що наступать треба не "к памятной дате" а при відповідній погоді та стану грунтового покриву На біса зараз (по грязюці весняній) гнать війська у наступ?
показати весь коментар
22.02.2023 07:46 Відповісти
А ти там був"мушавером"?
показати весь коментар
22.02.2023 07:55 Відповісти
Я не смердю" - я ставлю питання! А от тобі сказать нічого - бо ти там не був і нічого не знаєш про Афганістан Але хочеться "висраться"
показати весь коментар
22.02.2023 08:06 Відповісти
Доведи протилежне Тільки не заявами типу "ти смердиш"! Аргументи давай!
показати весь коментар
22.02.2023 08:12 Відповісти
Ну - ти ж там "був"! Значить - повинен знать причини того чому вони "з"їбались" "кинули афганців" І як це зв"язано з умінням планувать та організовувать військові операції!
показати весь коментар
22.02.2023 08:26 Відповісти
Большой вопрос кто кого кинул,шлимазл.....
показати весь коментар
22.02.2023 08:28 Відповісти
Ви плутаєте. Це вони передають таке оснащення яке цепляться на некеровані бомбу і вона летить точно в ціль. Це не GLSDB
показати весь коментар
22.02.2023 08:07 Відповісти
Я не плутаю,в бачу що казали про одне,а передають інше. Яке летить в два рази менше.
показати весь коментар
22.02.2023 08:14 Відповісти
Но тоді ви повинні були і бачити те, що GLSDB обіцяли через 9 місяців
показати весь коментар
22.02.2023 10:57 Відповісти
Це різні **********. Прийдуть і ті, що з хімарса запускаються на 150 км. А це крилаті потужні ФАБи.
показати весь коментар
22.02.2023 08:15 Відповісти
70 км - це червона лінія для Байдена.
показати весь коментар
22.02.2023 08:44 Відповісти
Без літаків вони не мають сенсу. Так, що мова йде в першу чергу про поставку літаків.
показати весь коментар
22.02.2023 07:45 Відповісти
з наших літаків будуть запускати
показати весь коментар
22.02.2023 07:57 Відповісти
Нема там куди підвішувати, на жаль дуже старі літаки.
показати весь коментар
22.02.2023 10:10 Відповісти
нічосі,що правда? УСІ НАШІ літаки здатні працювати з ************ до півтонни масою,а су-27 взагалі до тонни,тому не в касу цей пук.
показати весь коментар
22.02.2023 14:43 Відповісти
А можно передавать бомбы прямо с высотного бомбардировщика ?
Например, над керченским мостом.
показати весь коментар
22.02.2023 07:45 Відповісти
може, Велика Британія наважиться?
показати весь коментар
22.02.2023 07:48 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 08:10 Відповісти
Я, звісно, читав останні новини щодо висловлювання Столсенберга про касетні **********, але знову нагадаю про них. Категоричної відмови не було. І зараз у новинах ми бачимо, що питання літаків, у яких нам вже відмовили зрушило з місця. Тож на черзі і касетні снаряди. Не трелба забувати і про них, щоб там не казали і працювати як не з НАТО, так з окремими країнами, які можуть іх надати
показати весь коментар
22.02.2023 08:10 Відповісти
Какое-то количество кассетных снарядов 155- мм вроде уже передавали, было даже видео от Бутусова.
показати весь коментар
22.02.2023 09:54 Відповісти
О, нашел -

ВСУ используют в боях под Бахмутом американские кассетные снаряды DPICM калибра 155 мм

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/264466_1671277240
показати весь коментар
22.02.2023 10:23 Відповісти
Єто те, к которым цепляется двигатиель от СААБа или нет?
показати весь коментар
22.02.2023 10:14 Відповісти
ті самі!
і бомба стає "Вольво" 😂
показати весь коментар
22.02.2023 11:53 Відповісти
 
 