США нададуть Україні бомби з GPS-наведенням, здатні уражати цілі на відстані понад 70 км, - Bloomberg

США передадуть Україні бомби далекого радіуса дії з GPS-наведенням, вони здатні уражати цілі на відстані 72 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням не УП, про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на осіб, пов’язаних із виробництвом зброї.

Зазначається, що Пентагон офіційно не оголошував, що надсилає Україні модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, лише заявивши 21 грудня, що надає "точні авіаційні боєприпаси", які включені до допомоги у розмірі $1,85 млрд.

Однак двоє обізнаних людей підтвердили агентству, що йдеться про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Вони можуть уражати ціні на відстані 72 км (45 миль). Виробництво таких боєприпасів здійснює компанія Boeing.

Зазначається, що 20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму $40,5 млн.

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