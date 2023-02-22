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Військові РФ на Херсонщині погрожують виселенням громадянам, які не отримали російський паспорт, - Генштаб

паспорт,росія

У Херсонської області окупанти погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Окупанти продовжують примусову паспортизацію громадян України на  Донеччині

Автор: 

Генштаб ЗС (6639) паспорт (1156) Херсонська область (5795)


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асвабадители
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22.02.2023 08:19 Відповісти
Та то таке, головне якийсь Бахмут, а херсонщина то таке. Так вирішив "мудрий нАрід".
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22.02.2023 08:50 Відповісти
Кто они такие депортировать с родной земли и родного дома мирных граждан,как СССР
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22.02.2023 09:44 Відповісти
Хай. Це якраз буде приводом для наших дзеркальних дій у Криму після визволення.
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22.02.2023 10:12 Відповісти
 
 