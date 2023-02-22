Військові РФ на Херсонщині погрожують виселенням громадянам, які не отримали російський паспорт, - Генштаб

У Херсонської області окупанти погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт", - йдеться в повідомленні.

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