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Росія має виконати зобов’язання щодо ядерної угоди та дозволити інспекцію арсеналів, - Євросоюз

зброя,ядерна,боєголовка

Євросоюз заявив, що Росія має виконати зобов’язання щодо Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) та дозволити США проведення інспекцій своїх ядерних арсеналів, передбачених цим договором.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

Договір підвищує стратегічну стабільність та взаємну довіру між двома найбільшими ядерними державами - США та РФ, зазначили у Брюсселі.

У заяві наголошується, що припинення дії договору або закінчення терміну його дії без належної подальшої угоди "підірве архітектуру європейської безпеки і суттєво відкине зусилля з контролю над озброєннями, що не відповідає інтересам жодної з держав-учасниць СНО-3, ні якої-небудь іншої країни".

ЄС розглядає угоду як "найважливіший внесок у міжнародну та європейську безпеку", а також закликає Москву виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи інспекціям на території Росії.

Читайте: Росія обіцяє не нарощувати ядерний арсенал після призупинення договору зі США

Автор: 

росія (65394) ядерна зброя (1157) Євросоюз (13460) ядерна безпека (565)


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Топ коментарі
+9
ЕС,вы еще один договор с рахой подпишите-закрепите первый.Только на мягкой бумаге.
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22.02.2023 08:12
+3
РабZeя начала разоружение Северного флота в Мурманске..., утилизация подлодки Дмитрий Донской и ещё двух подлодок такого же класса ...денех нет...,но вы держитесь там.. подлодка КУРСк это вам не ядреная бонба...💥🔥😝👹👺🦍 Встанете с КАЛен па любасу ...😁
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22.02.2023 08:58
+2
Ну, ну ''закликачі''. Собаці нічим зайнятися то вона **** лиже. Свої, а не ті що по 17.
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22.02.2023 08:50
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ЕС,вы еще один договор с рахой подпишите-закрепите первый.Только на мягкой бумаге.
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22.02.2023 08:12 Відповісти
Да ты Петросян!
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22.02.2023 10:35 Відповісти
Ну, ну ''закликачі''. Собаці нічим зайнятися то вона **** лиже. Свої, а не ті що по 17.
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22.02.2023 08:50 Відповісти
И ОНИ ИСПУГАЮТСЯ ? Инициатива Путина имеет следующие цели

1) снова подогреть страхи западного общественного мнения относительно возможности ядерной эскалации, которые должны ослабить поддержку Украины, продемонстрировав ее слишком высокую цену,

2) усилить позиции в американской администрации тех, кто считает поддержку Киева в долгосрочном противостоянии невыгодной США,

3) и в результате, получить рычаг давления на США в торге об ограничении поставок вооружения Киеву в обмен на частичную лояльность договору. Полностью ФБ Кирил Рогов
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22.02.2023 08:53 Відповісти
РабZeя начала разоружение Северного флота в Мурманске..., утилизация подлодки Дмитрий Донской и ещё двух подлодок такого же класса ...денех нет...,но вы держитесь там.. подлодка КУРСк это вам не ядреная бонба...💥🔥😝👹👺🦍 Встанете с КАЛен па любасу ...😁
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22.02.2023 08:58 Відповісти
"..а також закликає Москву виконати свої зобов'язання... "


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22.02.2023 09:12 Відповісти
До чого ці заклики??? Вони заявили про вихід з договору. І діятимуть відповідно. Для чого просити те чого точно не дадуть??? Гарною відповідю було б розміщення ракет з ЯЗ у Європі. Тих які свого часу скоротили... Отоді після оголошення такого мож на і про переговори говорити. А так це ганебна та слабка заява....
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22.02.2023 09:25 Відповісти
С таким успехом можно стать перед немытой посудой и приказать ей помыться)
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22.02.2023 09:32 Відповісти
Глупость. Надо было не реагировать на этот демарш, от слова ВООБЩЕ!!!
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22.02.2023 09:34 Відповісти
Да ради Бога:пусть парашка надрывается и клепает свои дорогущие межконтинентальные ядерные ракеты. СССР тоже ввязался в гонку вооружение и сдох от этого. Бери ношу по себе-чтоб не падать при ходьбе. Западу нужно сконцентрироваться на военной помощи Украине. Победа Украины будет означать конец власти путина и большой шанс в результате внутреннего конфликта в парашке прихода более вменяемого и демократического договороспособного президента(хотя на сегодня физичиски на территории Парашки вменяемых не осталось:все кто были- выехали)
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22.02.2023 09:43 Відповісти
Ніхто вас не допустить.
Всі угоди скасовані. Фактично ЄС в стані війни з рашкою.
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22.02.2023 09:54 Відповісти
Так, але вони ж відмовляються в це вірити,для них зручніше відкупитися від війни,але не факт що спрацює..
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22.02.2023 10:29 Відповісти
У заяві наголошується що такі дії підірвуть довіру...а що є такі бовдури які їм довіряють ще?)))
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22.02.2023 10:25 Відповісти
 
 