Росія має виконати зобов’язання щодо ядерної угоди та дозволити інспекцію арсеналів, - Євросоюз
Євросоюз заявив, що Росія має виконати зобов’язання щодо Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) та дозволити США проведення інспекцій своїх ядерних арсеналів, передбачених цим договором.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.
Договір підвищує стратегічну стабільність та взаємну довіру між двома найбільшими ядерними державами - США та РФ, зазначили у Брюсселі.
У заяві наголошується, що припинення дії договору або закінчення терміну його дії без належної подальшої угоди "підірве архітектуру європейської безпеки і суттєво відкине зусилля з контролю над озброєннями, що не відповідає інтересам жодної з держав-учасниць СНО-3, ні якої-небудь іншої країни".
ЄС розглядає угоду як "найважливіший внесок у міжнародну та європейську безпеку", а також закликає Москву виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи інспекціям на території Росії.
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1) снова подогреть страхи западного общественного мнения относительно возможности ядерной эскалации, которые должны ослабить поддержку Украины, продемонстрировав ее слишком высокую цену,
2) усилить позиции в американской администрации тех, кто считает поддержку Киева в долгосрочном противостоянии невыгодной США,
3) и в результате, получить рычаг давления на США в торге об ограничении поставок вооружения Киеву в обмен на частичную лояльность договору. Полностью ФБ Кирил Рогов
Всі угоди скасовані. Фактично ЄС в стані війни з рашкою.