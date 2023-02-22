Росія має виконати зобов’язання щодо ядерної угоди та дозволити інспекцію арсеналів, - Євросоюз

Євросоюз заявив, що Росія має виконати зобов’язання щодо Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) та дозволити США проведення інспекцій своїх ядерних арсеналів, передбачених цим договором.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

Договір підвищує стратегічну стабільність та взаємну довіру між двома найбільшими ядерними державами - США та РФ, зазначили у Брюсселі.

У заяві наголошується, що припинення дії договору або закінчення терміну його дії без належної подальшої угоди "підірве архітектуру європейської безпеки і суттєво відкине зусилля з контролю над озброєннями, що не відповідає інтересам жодної з держав-учасниць СНО-3, ні якої-небудь іншої країни".

ЄС розглядає угоду як "найважливіший внесок у міжнародну та європейську безпеку", а також закликає Москву виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи інспекціям на території Росії.

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