Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 145 060 осіб (+620 за добу), 3334 танки, 2345 артсистем, 6569 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 145 060 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3334 (+8) од,

бойових броньованих машин - 6569 (+7) од,

артилерійських систем - 2345 (+7) од,

РСЗВ - 471 (+0) од,

засоби ППО - 243 (+0) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2026 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од,

спеціальна техніка - 226 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.