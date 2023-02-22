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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 145 060 осіб (+620 за добу), 3334 танки, 2345 артсистем, 6569 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 145 060 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3334 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6569 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2345 (+7) од,
  • РСЗВ - 471 (+0) од,
  • засоби ППО - 243 (+0) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2026 (+3),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 226 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 145 060 осіб (+620 за добу), 3334 танки, 2345 артсистем, 6569 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17538) Генштаб ЗС (6639) ліквідація (3987) знищення (7342) техніка (1834)


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Топ коментарі
+16
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22.02.2023 08:35
+12
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22.02.2023 08:22
+12
На початок березня на рабсеюшке 150 000-чный юбилей намечается, https://youtu.be/vw6D-vrT1Uw "тальянки" уже пошли с конвейера, боярышник прокисает
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22.02.2023 08:35
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22.02.2023 08:22 Відповісти
На початок березня на рабсеюшке 150 000-чный юбилей намечается, https://youtu.be/vw6D-vrT1Uw "тальянки" уже пошли с конвейера, боярышник прокисает
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22.02.2023 08:35 Відповісти
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22.02.2023 08:35 Відповісти
Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…

Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
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22.02.2023 08:43 Відповісти
Так! Кацапи! Де ваші "пєпєлаци"? Стінгери з "Іглами" нудьгують!
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22.02.2023 08:40 Відповісти
На усіх напрямках не має новин для орків окрім як новина здохнуть ні за цапову душу. ЗСУ тримає фронт.
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22.02.2023 08:47 Відповісти
24 одиниці техніки і більше 600 чумардосів. Рівномірно танки, ББМ, арта ... Слава ЗСУ!
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22.02.2023 08:55 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!!
Командири бригад- батальйонів- рот, бережіть Захисників України!!
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22.02.2023 09:36 Відповісти
Це вони за танками суттєво залізли у загашник. Станом на 2021 рік у них було в строю 3330 танки в усіх родах військ і 10 000 на базах зберігання. До 3334 знищених слід додати більше 500 затрофеєних.
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22.02.2023 10:06 Відповісти
К заявленной сумме уничтоженных танков относятся и подбитые танки, которые можно отбуксировать с поля боя и отремонтировать.Только сгоревшие танки не подлежат восстановлению.Если оркам удалось каким-то образом эвакуировать четверть таков и заявленных ВСУ их потерь то все-равно они в глубокой заднице по потерям бтт,и не факт,что начнут даже УРы по бт технике потрошить
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22.02.2023 14:05 Відповісти
Це втрати, які підтверджені фото- та відеозйомкою, розміщеною у відкритих джерелах - https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Пошкоджених і відбуксованих майже нема, майже усі пошкоджені кинуті й затрофеєні ЗСУ.
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22.02.2023 18:08 Відповісти
По подбитой, сожженой,затрофееной бтт орков на территории контролируемой ВСУ все ясно,но с подбитой бтт россияк, оставшейся на временно оккупированной территории есть вопросы
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22.02.2023 18:24 Відповісти
нда... по 1-2 батальона в день - когда эти камикадзе возьмут вилы и пойдут на кремль?
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22.02.2023 10:46 Відповісти
в принципе и кремль не нужен - своих губернаторов повесить на фонарных столбах хватит, чтобы от кремлёвского ярма освободиться
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22.02.2023 10:48 Відповісти
Ніколи. Зайва хромосома не дозволить їм таке вчинити.
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22.02.2023 18:16 Відповісти
не хватает одного пепелаца для ровного счёта к годовщине... и 4940 пацаков
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22.02.2023 10:53 Відповісти
 
 