Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 1 людина зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 21 лютого, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.
Про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 21 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Іванівському.
Ще 1 людина в області дістала поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар22.02.2023 10:30 Відповісти Мені подобається 0
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