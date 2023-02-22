УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10313 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
444 1

Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 1 людина зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 21 лютого, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 21 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Іванівському.

Ще 1 людина в області дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мар’їнська громада під інтенсивними обстрілами. По Авдіївці і Часовому Яру ворог вдарив із "Градів", - ОВА. ФОТО

Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 1 людина зазнала поранень, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1804) Донецька область (8586) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.02.2023 10:30 Відповісти
 
 