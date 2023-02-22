Путін не хотів переговорів до 24 лютого і не готовий до них зараз, - експосол США в РФ Салліван
Президент Росії Володимир Путін ще до повномасштабного вторгнення не був зацікавлений у переговорах з Україною. Не має він такого бажання й на сьогоднішній день.
Про це експосол США в Москві Джон Салліван заявив ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Володимир Путін не був зацікавлений у переговорах ще до початку війни, і він, як і раніше, у них не зацікавлений", - сказав Салліван.
За його словами, метою так званої "спеціальної військової операції" було усунення уряду в Києві і "демілітаризація" України, тобто поневолення українського народу. На думку Саллівана, ця ціль росіян не змінилася.
Він також зазначив, що у спробі запобігти війні постійно вів переговори зі своїми російськими колегами.
"Але з їхнього боку не було жодної реакції, вони лише повторювали завчені тези, це нагадувало якийсь фарс", - наголосив експосол.
На думку Саллівана, щоб зупинити війну в Україні, необхідно переконати Путіна, що він не зможе перемогти. Поки ж російський диктатор вважає, що може перемогти, бо має більш далекий горизонт планування.
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