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Новини Війна
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Путін не хотів переговорів до 24 лютого і не готовий до них зараз, - експосол США в РФ Салліван

путін

Президент Росії Володимир Путін ще до повномасштабного вторгнення не був зацікавлений у переговорах з Україною. Не має він такого бажання й на сьогоднішній день.

Про це експосол США в Москві Джон Салліван заявив ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир Путін не був зацікавлений у переговорах ще до початку війни, і він, як і раніше, у них не зацікавлений", - сказав Салліван.

За його словами, метою так званої "спеціальної військової операції" було усунення уряду в Києві і "демілітаризація" України, тобто поневолення українського народу. На думку Саллівана, ця ціль росіян не змінилася.

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Він також зазначив, що у спробі запобігти війні постійно вів переговори зі своїми російськими колегами.

"Але з їхнього боку не було жодної реакції, вони лише повторювали завчені тези, це нагадувало якийсь фарс", - наголосив експосол.

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На думку Саллівана, щоб зупинити війну в Україні, необхідно переконати Путіна, що він не зможе перемогти. Поки ж російський диктатор вважає, що може перемогти, бо має більш далекий горизонт планування.

Автор: 

путін володимир (23881) Салліван Джон (60) переговори з Росією (1099)


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Топ коментарі
+7
Ботокс уже сам не знає чого хоче. Успіхів не має, задач не має, тримається поки армія керована, а там побачимо. Єдине що, що війна не на день....
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22.02.2023 08:50
+7
ПУТИН ГОТОВ...
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22.02.2023 08:51
+3
ЦЕЛЬ россии и путлера ЯКСНА КАК БОЖИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ-- ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНЫ и УКРАИНЦЕВ .. только слепой етого не видел
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22.02.2023 08:55
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Ботокс уже сам не знає чого хоче. Успіхів не має, задач не має, тримається поки армія керована, а там побачимо. Єдине що, що війна не на день....
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22.02.2023 08:50 Відповісти
ПУТИН ГОТОВ...
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22.02.2023 08:51 Відповісти
ЦЕЛЬ россии и путлера ЯКСНА КАК БОЖИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ-- ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНЫ и УКРАИНЦЕВ .. только слепой етого не видел
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22.02.2023 08:55 Відповісти
це війна улусу "джучі", як колонії, васала, Золотої Орди і Київської Русі (України) вже йде мінімум 800 років !!!
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22.02.2023 08:59 Відповісти
була просто РУСЬ ( не київська не московська не новгородська а просто РУСЬ)

я мав на увазі останні 100 років коли европа і америка спокійно дивились на винищення українців
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22.02.2023 09:07 Відповісти
я вкурсі друже !!! термін "київська русь" придумали німецькі "історики" яких найняла німецька курва і по-сумісництву цариця кацапії катька2 та її ********-нащадки !!!
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22.02.2023 09:10 Відповісти
та він і Макрона практично нах посилав, бо вважав, шо то вони не рівня з ним вести переговори. Він тільки хотів переговорів з Байденом, щоб поділити світ на двох.
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22.02.2023 09:14 Відповісти
і тримав товариша Сі за спиною
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22.02.2023 09:46 Відповісти
Ну і закінчилась ера " підморгування " *****, яке так ********* клінтонівська фракція в демпартії. Вже самий упоротий друг Керрі зрозумів, що його московські "колеги" прості мавпенята ***** - моя твоя не понимаш.
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22.02.2023 09:49 Відповісти
https://youtu.be/8dDRF6M5Q4M ...

Масштабный пожар в Красноярске...🔥💥 Мабуть Бавовна
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22.02.2023 10:06 Відповісти
 
 