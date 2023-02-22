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Новини Війна
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Ван Ї та Патрушев обговорили в Москві війну. США застерігають Китай від "жахливих кроків"

патрушев,ван

Головний дипломат Китаю Ван Ї обговорив війну РФ проти України із секретарем Ради безпеки країни-окупанта Миколою Патрушевим у Москві. Державний секретар США Ентоні Блінкен знову заявив про те, що КНР розглядає можливість постачання озброєнь росіянам і застеріг Пекін від цього кроку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Пропагандистські ресурси Компартії КНР поширили заяву китайського МЗС про зустріч Ван Ї та Патрушева 21 лютого.

За словами китайців, співрозмовники домовилися "протистояти менталітету холодної війни, конфронтації блоків та ідеологічної опозиції", а також "зміцнювати співпрацю на багатосторонній основі для покращення глобального управління".

Читайте: Китай опублікує "документ з позицією" щодо України найближчими днями, - Reuters

Також вони обговорили війну РФ проти України, проте Пекін не розкриває подробиць.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен знову повторив, що Штати бачать ознаки розгляду Китаєм можливого надання озброєнь Росії.

"Це був би жахливий крок, але не тільки на наш погляд, з погляду багатьох інших країн у Європі та за її межами. І тому я сподіваюся, що Китай не піде на цей крок", - заявив дипломат.

Також читайте: Ми той документ офіційно не бачили. Нашу "формулу миру" підтримали десятки країн, - Зеленський про "мирний план" Китаю

Він зазначив, що президент США Джо Байден сказав главі КНР Сі Цзіньпіну, що США уважно стежитимуть, чи надає Китай військову допомогу Росії і чи допомагає їй ухилятися від західних санкцій.

"Якщо він це зробить, це призведе до серйозних проблем у наших відносинах. Тому ми дуже уважно спостерігаємо", - наголосив Блінкен.

Автор: 

Китай (4624) Патрушев Микола (65) росія (65394) США (23065) Блінкен Ентоні (1157) Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+23
США фактично своїми руками виростили ці дві зарази а тепер залишається лише спостерігати та сподіватися.
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22.02.2023 09:00
+20
Цензор, коли ви навчитеся переводити, не Микола Патрушев, а Ніколай Патрушев.
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22.02.2023 09:14
+12
Китай потиснувши криваву руку молі сам замажеться в крові і тоді полетить з усіх ринків і бірж , США цього тільки й чекає .Бо гратися у напад на Тайвань і брати на понт США собі в ущерб
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22.02.2023 09:01
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Патрубок, ты не обольщайся!
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22.02.2023 08:56 Відповісти
Китайские издания сегодня вышли с подобными карикатурами

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22.02.2023 09:56 Відповісти
Америка може закрити ринок для Китаю і це велике дерево опиниться із трухлявим стовбуром.
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22.02.2023 11:37 Відповісти
Китай может отказаться использовать патенты и ничего не платить более.
Тут палка о двух концах, кому больше навредит торговая война.

А Американский рынок очень маленький в размерах всего мира.
Индия и Китай 1/3 населения, остальные пыль...
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22.02.2023 19:19 Відповісти
Це приїхав в Європу, подивився обстановку, поїхав в мордор, там подивився, а документ по Україні буде потім. Чому хтось пише мирні плани чи не такі уже і мирні,для України? Тільки Україна має вирішувати свою долю,навіть якщо Зеленський не розуміє нічого і не робить нічого. Тільки народ України може бути ініціатором майбутніх планів.
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22.02.2023 08:58 Відповісти
США фактично своїми руками виростили ці дві зарази а тепер залишається лише спостерігати та сподіватися.
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22.02.2023 09:00 Відповісти
Варианта другого не было.
Оторвать КНР от СССР.

Не надолго, но план срабатал.
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22.02.2023 09:58 Відповісти
Where the US are you from?
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22.02.2023 11:38 Відповісти
Китай потиснувши криваву руку молі сам замажеться в крові і тоді полетить з усіх ринків і бірж , США цього тільки й чекає .Бо гратися у напад на Тайвань і брати на понт США собі в ущерб
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22.02.2023 09:01 Відповісти
Я думаю что Китай даст оружие москалям может не напрямую а через посредника но даст!
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22.02.2023 09:02 Відповісти
Менталітет китайців не передбачає надання допомоги слабким. Для них немає значення чий труп пропливе мимо них. Вони мріяли, що попливе багато трупів москалів, європейських країн та США, але один їх теж влаштує, вони можуть почекати ще.
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22.02.2023 09:18 Відповісти
Тут є дві суперечності. Китайський менталітет звичайно передбачав би ще більше ослабити свого союзника за рахунок війни, а потім добити його і забрати території
З іншого боку Китай зараз вестернізувався і цілком можливо вони переберуть деякі риси західної поведінки
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22.02.2023 09:46 Відповісти
Після такого китайці мають просто забути про Тайвань. А потім ще згадаємо уйгурів і Тібет.
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22.02.2023 09:11 Відповісти
перепрошую, Тибе́т
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22.02.2023 09:12 Відповісти
Цензор, коли ви навчитеся переводити, не Микола Патрушев, а Ніколай Патрушев.
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22.02.2023 09:14 Відповісти
Нікалай Патрушиф
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22.02.2023 12:55 Відповісти
николка патрошенный ))

скажене. вони там всi, як з картин Босха. ) в пеклi будуть на почесних, особливо гарячих мiсцях...

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22.02.2023 13:30 Відповісти
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22.02.2023 13:34 Відповісти
Одноразовые китайские товары такое же дерьмо,что и МКС в космосе.... правда Скотчем можно заклеить любую дырку... Дмитрий Рогозин гарантирует ..😁🦍👹👺
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22.02.2023 09:15 Відповісти
А мене тут переконували що китайське фуфло це вешчь.
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22.02.2023 09:27 Відповісти
Переконували, що на переважній кількості брендових товарів написано "Made in China". І переконували що якість не може коштувати 5 копійок, як "чайник знайомої з китайської люміньки", що поламався.
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22.02.2023 09:47 Відповісти
Якісні товари виробляють автоматизовані виробничі лінії світових фірм розташовані там. Китайози лише складують вироблену продукцію. А те що зроблено їхніми руками - фуфло.
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22.02.2023 10:20 Відповісти
Так не треба вестится на "3 товари за 10 гривень".
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22.02.2023 10:29 Відповісти
Для мене достатньо що це вироблено в Китаї. За свою репутацію нехай думають вони.
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22.02.2023 10:32 Відповісти
як тiльки зникне звiдти потужний захiдний капiтал, все на що вони будуть здатнi - термоси та рушники махровi. ))
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22.02.2023 13:36 Відповісти
Ну зашибісь, перетворили Україну в якийсь сраний Афган. Хоча це очікуваний результат тридцятилітнього бездарного і тупорилого правління наших хабарників, боюся що і кінець цього всього буде теж передбачуваним.
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22.02.2023 09:15 Відповісти
Жовті мавпи гадають, що вони хитріші та розумніші у всьому світі. Неважко підрубати їхню економіку, щоби жерли горобців та один одного.
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22.02.2023 09:17 Відповісти
***********-эталон коварности,подлости и лицемерия.В Китае обман возведен в ранг достоинства.Мораль для них - пустой звук.
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22.02.2023 09:41 Відповісти
Кстати Ван И уже давно не глава МИД Китая,этот пост принадлежит другому китаесу....
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22.02.2023 09:20 Відповісти
А який там зараз "І"? Тwo? Я так розумію що "І" по порядку ідуть?
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22.02.2023 09:31 Відповісти
он выше просто главы МИД. там своя иеархия:

с 1 января 2023 года назначен заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам - высшую дипломатическую должность в Китайской Народной Республике
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22.02.2023 10:01 Відповісти
вiн зараз вище, нiж голова МЗС. головний по закордонним справам.
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22.02.2023 22:07 Відповісти
Эти союзники свинособак хотят быть посредниками в переговорах. Пошли в очко суки
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22.02.2023 09:26 Відповісти
По факту СВО путлера закончилось крахом, теперь другое название...КТО...,типа контр-террористическая операция, ее проводить будет Патрушев...
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22.02.2023 09:26 Відповісти
У заголовку .....обговорили в Москві війну... лунає приємний символізм: війна в москві.
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22.02.2023 09:37 Відповісти
А потім цією рукою Ї Ван буде і їсти, і з людьми ручкатись
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22.02.2023 09:39 Відповісти
Китайці показали майбутнього, бажаного для них наступника Путіна після того, як його ці ж наступники і знищать.
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22.02.2023 09:41 Відповісти
Якщо Китай зробить фатальну помилку, можливо таки й буде 3я світова.
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22.02.2023 09:44 Відповісти
Первый фактор ,москали вассалы Китая! Проиграш вассала -это поражение Китая! Второй фактор дешёвые энергоносители которые сейчас благодаря войне Китай покупает! Поэтому я думаю Китай оружие даст! Вопрос только в том как он это сделает ?
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22.02.2023 10:01 Відповісти
Скоромовка - Ї їхав їжаком їсти їжу...їв її їв...
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22.02.2023 10:17 Відповісти
А чого доброго чекати від двох авторитарних режимів?
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22.02.2023 10:18 Відповісти
На жаль.
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22.02.2023 10:35 Відповісти
https://bastion.tv/u-********-kitaj-udariv-po-prostyagnutij-ruci-ameriki_n52756

У Мюнхені Китай ударив по простягнутій руці Америки

вчора, 21 лютого 2023 р.

https://web.whatsapp.com/send?text=https://bastion.tv/u-********-kitaj-udariv-po-prostyagnutij-ruci-ameriki_n52756 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Ft.me%2Fiv%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fbastion.tv%2Fu-********-kitaj-udariv-po-prostyagnutij-ruci-ameriki_n52756%26rhash%3D8ed88fab89830f https://bastion.tv/u-********-kitaj-udariv-po-prostyagnutij-ruci-ameriki_n52756



Ентоні Блінкен

Якби не фраза про Тайвань, у Китаю були величезні шанси влитися у Європейську політику

https://bastion.tv/dzhosh-rogin_t4297 ДЖОШ РОГІН

Колумністом розділу Global Opinions у The Washington Post

МЮНХЕН. Адміністрація Байдена приїхала до Мюнхена цими вихідними з нетерпінням залицятися з позивом до перезавантаження відносин з Китаєм, але публічно та приватно головний дипломат Китаю відхилив цю ініціативу. Спірна зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена з членом Держради Ван Ї показала, що Пекін не налаштований на розрядку.

В результаті Сполучені Штати й Китай зайшли в дипломатичний глухий кут. Після трьох днів, коли китайські чиновники викидали образи, звинувачення та брехню тут, у Мюнхені, стало зрозуміло, що Пекін не перебуває в режимі перезавантаження. Це не провина адміністрації Байдена, але це їхня проблема.

Залаштункова драма в Мюнхені почалася задовго до суботньої вечірньої зустрічі Блінкена з Ван Ї. У щільно заповненому готелі Bayerischer Hof, де проходила Мюнхенська конференція з безпеки, сотні високопоставлених чиновників, дипломатів, законодавців, бізнесменів, шпигунів і кілька журналістів провели попередні два дні, обмінюючись інформацією про зустріч, що очікується, і динаміку навколо неї.

Попри заяви адміністрації про протилежне, докази свідчать про те, що команда Байдена ставила на меті. По-перше, за кілька днів до конференції офіційні особи США публічно применшували інцидент, який поклав початок останній кризі, коли китайська повітряна куля-розвідник увійшла в повітряний простір США і згодом була збита американським винищувачем.

Президент Байден майже не згадав про це у своїй промові про стан країни. Віцепрезидент Гарріс сказала перед прибуттям до Німеччини, що не думає, що це негативно вплине на американсько-китайські відносини. (Вона була неправа.) У четвер Байден сказав, що хоче поговорити безпосередньо з президентом Сі Цзіньпіном. У п'ятницю високопоставлений чиновник Пентагону заявив New York Times, що військові Сі Цзіньпіна, ймовірно, приховали від нього шпигунську повітряну кулю, здавалося, звільняючи Сі від прямої відповідальності.



Ван Ї намагається виглядати гідно на Мюнхенській конференції

Уряд Китаю, можливо, намагаючись накинутися на передбачувану слабкість команди Байдена, відповів посиленням своєї войовничої риторики. Пекін спробував перевернути ситуацію, заявивши, що Сполучені Штати надсилають шпигунські повітряні кулі над Китаєм (заперечення офіційних осіб США). Станом на вечір п'ятниці китайська сторона все ще відмовлялася погоджуватися на зустріч, підігріваючи думку, що Блінкен був переслідувачем.

Будь-які сумніви щодо позиції Китаю зникли, коли Ван Ї вийшов на сцену в суботу вранці. Він назвав дії адміністрації Байдена щодо шпигунської кулі «абсурдними та істеричними» та зловживанням силою. Тоді він натякнув, що Вашингтон навмисно затягує війну в Україні задля власних стратегічних цілей, заявивши, що «деяким силам байдуже до життя і смерті українців».

Коли Ван Ї не виступав проти Сполучених Штатів, він закликав європейців, які зібралися, відійти від Вашингтона та наблизитися до Пекіна. Але він зірвав свій власний напад чарівності, коли колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер ввічливо попросив його запевнити аудиторію, що китайська військова ескалація на Тайвані не є неминучою. Ван Ї відмовився.

«Дозвольте мені запевнити аудиторію, що Тайвань є частиною китайської території. Він ніколи не був незалежною країною і ніколи не буде такою в майбутньому», - сказав він.

Подальша розмова між Блінкеном і Ван Ї пройшла не дуже добре. Згідно з офіційним повідомленням американської сторони, Блінкен сказав Ван Ї, що польоти китайських повітряних куль-шпигунів «ніколи більше не повинні відбуватися». Пізніше Блінкен сказав, що Ван Ї«не перепросив». Офіційні особи сказали мені, що Блінкен також виступив проти Ван Ї щодо допомоги Китаю в бік росії та погрожував невизначеними «наслідками», якщо Пекін надасть москві летальну зброю. (Офіційні особи не кажуть, чи Китай уже перетнув цю межу).

Китайці вихвалялися, що Сполучені Штати вимагали зустрічі, і говорилося, що Ван Ї сказав Блінкену, що він повинен «визнати та компенсувати шкоду, яку його надмірне застосування сили завдало китайсько-американським відносинам», по суті вимагаючи від Сполучених Штатів вибачення. (Офіційні особи США зараз кажуть, що повітряна куля спочатку була відхилена вітром, але потім Пекін скористався можливістю керування, про що свідчить її зависання над стратегічними військовими об'єктами США.)



Ван Ї та Анналена Бербок. Бербок оцінила бажання Китаю зупинити війну

Жодного прогресу з інших питань, які обговорювалися на зустрічі, не було. Блінкен не планує переносити заплановану поїздку до Пекіна. Телефонна розмова Байдена і Сі не запланована (хоча вона може відбутися). Двосторонні робочі групи, призупинені після візиту тодішнього спікера Ненсі Пелосі до Тайваню в серпні, залишаються неактивними.

Наступного разу Блінкен і Ван Ї, ймовірно, зустрінуться на зустрічі міністрів закордонних справ Групи 20 у Нью-Делі наступного місяця.

Декілька помічників у Конгресі сказали мені, що зусилля команди Байдена, спрямовані на встановлення стабільніших відносин між США та Китаєм, хоч і зрозумілі, мають певну ціну. Коли адміністрація Байдена перебуває в режимі залицянь, за словами помічників, вона відмовляється від тиску на Китай з низки питань.

«Навіть після інциденту з дирижаблем адміністрація продовжує перебувати в списку поміркованих дій проти Китаю, тому що вона хоче більше дипломатичного діалогу на високому рівні», - сказав помічник у Сенаті Республіканської партії.
Офіційні особи Байдена продовжують залишати двері відкритими для Пекіна в руслі співпраці щодо спільних проблем, таких як зміна клімату та Північна Корея. Незважаючи на це, адміністрація (на її честь) не дасть Китаю жодних прямих поступок щодо участі в цих питаннях.

Адміністрація Байдена готова до перезавантаження, але не на умовах Пекіна.

Урок Мюнхена повинен полягати в тому, що прагнення до взаємодії з Китаєм заради взаємодії тягне за собою серйозні ризики. Правда, Пекін знову намагається звести нанівець перспективу гладких відносин, щоб відвернути нас від протистояння його зростаючій агресії. Ми повинні припинити миритися з цим

Але з іншого боку, войовничість і зухвалість Ван Ї в Мюнхені, здається, пробудили європейських лідерів до небезпеки, пов'язаної з ******** Комуністичною партією Китаю. Отже, діяльність Блінкена принесла одну маленьку перемогу: принаймні тепер решта світу може побачити, що Сполучені Штати не є перешкодою мирним відносинам з Китаєм.

Автор: Джош Рогін, - The Washington Post.

Переклад з англійської Останній Бастіон
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22.02.2023 10:22 Відповісти
Холодна війна- це заслуга совдепії в першу чергу,а зараз вже не холодна,а гаряча-заслуга Підорашки.
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22.02.2023 10:35 Відповісти
на фото до статті - два старих підора! китайський та кацапський покидьки, людожери та вороги людства
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22.02.2023 10:48 Відповісти
Чесно ситуація зараз нагадує ситуацію перед другою світовою, коли американські і європейські компанії виростили Гітлерівську німеччину, надававши кредитів і продававши обладнання, та Імерську Японію тим же чином...

Чим не раша аналог німеччина і Китай аналог Японії... знову ті самі граблі від Заходу...

Тільки відбулось одне що пішло не так Україна не здалась за 2 тижня як Польща в 39 році, хоча все виглядало що так буде...

У нас абсолютно не було підготовки до війни, не було мобілізації, плюс вилучили клістрони у ППО....

Але нам повезло набагато більше поляків, корупційна пропита раша не Гітліревська німеччина, гроші тупо ********, а совкові генерали, навіть близько не тянуть до німців тих часів
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22.02.2023 11:08 Відповісти
Напевно так і буде,війною пахне в повітрі....
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22.02.2023 11:42 Відповісти
Байден, Китай та інші фактори: перспективи подій
https://www.youtube.com/watch?v=fjAeaXWnDWk
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22.02.2023 11:25 Відповісти
наївний ніКАЛай думає, що йому щось серйозне від китайоз перепаде...

китайозам ще самим треба купа техніки, зброї і припасів, щоб протистояти сша в разі чого!
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22.02.2023 11:57 Відповісти
 
 