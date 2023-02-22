Ван Ї та Патрушев обговорили в Москві війну. США застерігають Китай від "жахливих кроків"

Головний дипломат Китаю Ван Ї обговорив війну РФ проти України із секретарем Ради безпеки країни-окупанта Миколою Патрушевим у Москві. Державний секретар США Ентоні Блінкен знову заявив про те, що КНР розглядає можливість постачання озброєнь росіянам і застеріг Пекін від цього кроку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Пропагандистські ресурси Компартії КНР поширили заяву китайського МЗС про зустріч Ван Ї та Патрушева 21 лютого.

За словами китайців, співрозмовники домовилися "протистояти менталітету холодної війни, конфронтації блоків та ідеологічної опозиції", а також "зміцнювати співпрацю на багатосторонній основі для покращення глобального управління".

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Також вони обговорили війну РФ проти України, проте Пекін не розкриває подробиць.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен знову повторив, що Штати бачать ознаки розгляду Китаєм можливого надання озброєнь Росії.

"Це був би жахливий крок, але не тільки на наш погляд, з погляду багатьох інших країн у Європі та за її межами. І тому я сподіваюся, що Китай не піде на цей крок", - заявив дипломат.

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Він зазначив, що президент США Джо Байден сказав главі КНР Сі Цзіньпіну, що США уважно стежитимуть, чи надає Китай військову допомогу Росії і чи допомагає їй ухилятися від західних санкцій.

"Якщо він це зробить, це призведе до серйозних проблем у наших відносинах. Тому ми дуже уважно спостерігаємо", - наголосив Блінкен.