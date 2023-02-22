Ван Ї та Патрушев обговорили в Москві війну. США застерігають Китай від "жахливих кроків"
Головний дипломат Китаю Ван Ї обговорив війну РФ проти України із секретарем Ради безпеки країни-окупанта Миколою Патрушевим у Москві. Державний секретар США Ентоні Блінкен знову заявив про те, що КНР розглядає можливість постачання озброєнь росіянам і застеріг Пекін від цього кроку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Пропагандистські ресурси Компартії КНР поширили заяву китайського МЗС про зустріч Ван Ї та Патрушева 21 лютого.
За словами китайців, співрозмовники домовилися "протистояти менталітету холодної війни, конфронтації блоків та ідеологічної опозиції", а також "зміцнювати співпрацю на багатосторонній основі для покращення глобального управління".
Також вони обговорили війну РФ проти України, проте Пекін не розкриває подробиць.
Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен знову повторив, що Штати бачать ознаки розгляду Китаєм можливого надання озброєнь Росії.
"Це був би жахливий крок, але не тільки на наш погляд, з погляду багатьох інших країн у Європі та за її межами. І тому я сподіваюся, що Китай не піде на цей крок", - заявив дипломат.
Він зазначив, що президент США Джо Байден сказав главі КНР Сі Цзіньпіну, що США уважно стежитимуть, чи надає Китай військову допомогу Росії і чи допомагає їй ухилятися від західних санкцій.
"Якщо він це зробить, це призведе до серйозних проблем у наших відносинах. Тому ми дуже уважно спостерігаємо", - наголосив Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут палка о двух концах, кому больше навредит торговая война.
А Американский рынок очень маленький в размерах всего мира.
Индия и Китай 1/3 населения, остальные пыль...
Оторвать КНР от СССР.
Не надолго, но план срабатал.
З іншого боку Китай зараз вестернізувався і цілком можливо вони переберуть деякі риси західної поведінки
скажене. вони там всi, як з картин Босха. ) в пеклi будуть на почесних, особливо гарячих мiсцях...
с 1 января 2023 года назначен заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам - высшую дипломатическую должность в Китайской Народной Республике
У Мюнхені Китай ударив по простягнутій руці Америки
вчора, 21 лютого 2023 р.
https://web.whatsapp.com/send?text=https://bastion.tv/u-********-kitaj-udariv-po-prostyagnutij-ruci-ameriki_n52756 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Ft.me%2Fiv%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fbastion.tv%2Fu-********-kitaj-udariv-po-prostyagnutij-ruci-ameriki_n52756%26rhash%3D8ed88fab89830f https://bastion.tv/u-********-kitaj-udariv-po-prostyagnutij-ruci-ameriki_n52756
Ентоні Блінкен
Якби не фраза про Тайвань, у Китаю були величезні шанси влитися у Європейську політику
https://bastion.tv/dzhosh-rogin_t4297 ДЖОШ РОГІН
Колумністом розділу Global Opinions у The Washington Post
МЮНХЕН. Адміністрація Байдена приїхала до Мюнхена цими вихідними з нетерпінням залицятися з позивом до перезавантаження відносин з Китаєм, але публічно та приватно головний дипломат Китаю відхилив цю ініціативу. Спірна зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена з членом Держради Ван Ї показала, що Пекін не налаштований на розрядку.
В результаті Сполучені Штати й Китай зайшли в дипломатичний глухий кут. Після трьох днів, коли китайські чиновники викидали образи, звинувачення та брехню тут, у Мюнхені, стало зрозуміло, що Пекін не перебуває в режимі перезавантаження. Це не провина адміністрації Байдена, але це їхня проблема.
Залаштункова драма в Мюнхені почалася задовго до суботньої вечірньої зустрічі Блінкена з Ван Ї. У щільно заповненому готелі Bayerischer Hof, де проходила Мюнхенська конференція з безпеки, сотні високопоставлених чиновників, дипломатів, законодавців, бізнесменів, шпигунів і кілька журналістів провели попередні два дні, обмінюючись інформацією про зустріч, що очікується, і динаміку навколо неї.
Попри заяви адміністрації про протилежне, докази свідчать про те, що команда Байдена ставила на меті. По-перше, за кілька днів до конференції офіційні особи США публічно применшували інцидент, який поклав початок останній кризі, коли китайська повітряна куля-розвідник увійшла в повітряний простір США і згодом була збита американським винищувачем.
Президент Байден майже не згадав про це у своїй промові про стан країни. Віцепрезидент Гарріс сказала перед прибуттям до Німеччини, що не думає, що це негативно вплине на американсько-китайські відносини. (Вона була неправа.) У четвер Байден сказав, що хоче поговорити безпосередньо з президентом Сі Цзіньпіном. У п'ятницю високопоставлений чиновник Пентагону заявив New York Times, що військові Сі Цзіньпіна, ймовірно, приховали від нього шпигунську повітряну кулю, здавалося, звільняючи Сі від прямої відповідальності.
Ван Ї намагається виглядати гідно на Мюнхенській конференції
Уряд Китаю, можливо, намагаючись накинутися на передбачувану слабкість команди Байдена, відповів посиленням своєї войовничої риторики. Пекін спробував перевернути ситуацію, заявивши, що Сполучені Штати надсилають шпигунські повітряні кулі над Китаєм (заперечення офіційних осіб США). Станом на вечір п'ятниці китайська сторона все ще відмовлялася погоджуватися на зустріч, підігріваючи думку, що Блінкен був переслідувачем.
Будь-які сумніви щодо позиції Китаю зникли, коли Ван Ї вийшов на сцену в суботу вранці. Він назвав дії адміністрації Байдена щодо шпигунської кулі «абсурдними та істеричними» та зловживанням силою. Тоді він натякнув, що Вашингтон навмисно затягує війну в Україні задля власних стратегічних цілей, заявивши, що «деяким силам байдуже до життя і смерті українців».
Коли Ван Ї не виступав проти Сполучених Штатів, він закликав європейців, які зібралися, відійти від Вашингтона та наблизитися до Пекіна. Але він зірвав свій власний напад чарівності, коли колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер ввічливо попросив його запевнити аудиторію, що китайська військова ескалація на Тайвані не є неминучою. Ван Ї відмовився.
«Дозвольте мені запевнити аудиторію, що Тайвань є частиною китайської території. Він ніколи не був незалежною країною і ніколи не буде такою в майбутньому», - сказав він.
Подальша розмова між Блінкеном і Ван Ї пройшла не дуже добре. Згідно з офіційним повідомленням американської сторони, Блінкен сказав Ван Ї, що польоти китайських повітряних куль-шпигунів «ніколи більше не повинні відбуватися». Пізніше Блінкен сказав, що Ван Ї«не перепросив». Офіційні особи сказали мені, що Блінкен також виступив проти Ван Ї щодо допомоги Китаю в бік росії та погрожував невизначеними «наслідками», якщо Пекін надасть москві летальну зброю. (Офіційні особи не кажуть, чи Китай уже перетнув цю межу).
Китайці вихвалялися, що Сполучені Штати вимагали зустрічі, і говорилося, що Ван Ї сказав Блінкену, що він повинен «визнати та компенсувати шкоду, яку його надмірне застосування сили завдало китайсько-американським відносинам», по суті вимагаючи від Сполучених Штатів вибачення. (Офіційні особи США зараз кажуть, що повітряна куля спочатку була відхилена вітром, але потім Пекін скористався можливістю керування, про що свідчить її зависання над стратегічними військовими об'єктами США.)
Ван Ї та Анналена Бербок. Бербок оцінила бажання Китаю зупинити війну
Жодного прогресу з інших питань, які обговорювалися на зустрічі, не було. Блінкен не планує переносити заплановану поїздку до Пекіна. Телефонна розмова Байдена і Сі не запланована (хоча вона може відбутися). Двосторонні робочі групи, призупинені після візиту тодішнього спікера Ненсі Пелосі до Тайваню в серпні, залишаються неактивними.
Наступного разу Блінкен і Ван Ї, ймовірно, зустрінуться на зустрічі міністрів закордонних справ Групи 20 у Нью-Делі наступного місяця.
Декілька помічників у Конгресі сказали мені, що зусилля команди Байдена, спрямовані на встановлення стабільніших відносин між США та Китаєм, хоч і зрозумілі, мають певну ціну. Коли адміністрація Байдена перебуває в режимі залицянь, за словами помічників, вона відмовляється від тиску на Китай з низки питань.
«Навіть після інциденту з дирижаблем адміністрація продовжує перебувати в списку поміркованих дій проти Китаю, тому що вона хоче більше дипломатичного діалогу на високому рівні», - сказав помічник у Сенаті Республіканської партії.
Офіційні особи Байдена продовжують залишати двері відкритими для Пекіна в руслі співпраці щодо спільних проблем, таких як зміна клімату та Північна Корея. Незважаючи на це, адміністрація (на її честь) не дасть Китаю жодних прямих поступок щодо участі в цих питаннях.
Адміністрація Байдена готова до перезавантаження, але не на умовах Пекіна.
Урок Мюнхена повинен полягати в тому, що прагнення до взаємодії з Китаєм заради взаємодії тягне за собою серйозні ризики. Правда, Пекін знову намагається звести нанівець перспективу гладких відносин, щоб відвернути нас від протистояння його зростаючій агресії. Ми повинні припинити миритися з цим
Але з іншого боку, войовничість і зухвалість Ван Ї в Мюнхені, здається, пробудили європейських лідерів до небезпеки, пов'язаної з ******** Комуністичною партією Китаю. Отже, діяльність Блінкена принесла одну маленьку перемогу: принаймні тепер решта світу може побачити, що Сполучені Штати не є перешкодою мирним відносинам з Китаєм.
Автор: Джош Рогін, - The Washington Post.
Переклад з англійської Останній Бастіон
Чим не раша аналог німеччина і Китай аналог Японії... знову ті самі граблі від Заходу...
Тільки відбулось одне що пішло не так Україна не здалась за 2 тижня як Польща в 39 році, хоча все виглядало що так буде...
У нас абсолютно не було підготовки до війни, не було мобілізації, плюс вилучили клістрони у ППО....
Але нам повезло набагато більше поляків, корупційна пропита раша не Гітліревська німеччина, гроші тупо ********, а совкові генерали, навіть близько не тянуть до німців тих часів
https://www.youtube.com/watch?v=fjAeaXWnDWk
китайозам ще самим треба купа техніки, зброї і припасів, щоб протистояти сша в разі чого!