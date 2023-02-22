Промова і дії Путіна свідчать, що Росія хоче цієї війни і буде її продовжувати, - Рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що промова президента РФ Володимира Путіна і його дії свідчать про намір продовжувати війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Рінкевича.

"Прикро, що Росія призупиняє свою участь у New START. Промова і дії Путіна свідчать, що Росія хоче цієї війни і буде її продовжувати. Нашою єдиною відповіддю має бути збільшення підтримки України та посилення тиску на Росію та Білорусь", - йдеться в повідомленні.

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