Промова і дії Путіна свідчать, що Росія хоче цієї війни і буде її продовжувати, - Рінкевич
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що промова президента РФ Володимира Путіна і його дії свідчать про намір продовжувати війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Рінкевича.
"Прикро, що Росія призупиняє свою участь у New START. Промова і дії Путіна свідчать, що Росія хоче цієї війни і буде її продовжувати. Нашою єдиною відповіддю має бути збільшення підтримки України та посилення тиску на Росію та Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Azamat KZ
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+6 Ярема Стогін #545453
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+3 Garry Grant
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https://censor.net/ru/video_news/3401133/vozvraschenie_rossiyan_iz_ukrainy_v_aeroport_novosibirska_pribyla_pochti_sotnya_grobov_s_okkupantami
Цивілізованому світові чергової війни не уникнути, але інакшого способу знищити цей виплодок пекла (московщину) нажаль немає...
Враги окружили внезапно и подло.
Тогда мы напали. нам дали по морде,
Крича (этот ор донельзя меня бесит),
Что наша Россия - кровавый агрессор.
.
Послушайте, Запад! вы сами, вы сами
Травили наш люд "Новичком"...комарами.
Нет силы терпеть вас! Поднялись на бой
И ядерной можем ударить ялдой.
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Россия моя! Изготовсь воевать
Правленье мое - так годков двадцать пять.
А если врачи разрешат жить мне вечно,
Придется тебе воевать бесконечно.
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Соседи! судьба вам стенать и дрожать,
А бабам России - поболе рожать!
Любые невзгоды, разгромы и беды
Я вам поднесу, как знаменье Победы!