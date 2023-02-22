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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Промова і дії Путіна свідчать, що Росія хоче цієї війни і буде її продовжувати, - Рінкевич

рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що промова президента РФ Володимира Путіна і його дії свідчать про намір продовжувати війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Рінкевича.

"Прикро, що Росія призупиняє свою участь у New START. Промова і дії Путіна свідчать, що Росія хоче цієї війни і буде її продовжувати. Нашою єдиною відповіддю має бути збільшення підтримки України та посилення тиску на Росію та Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Путін не хотів переговорів до 24 лютого і не готовий до них зараз, - експосол США в РФ Салліван

Автор: 

путін володимир (23881) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+7
не розумію Ви щось інше чекали від мокшанських дикунів ? З такими санкціями і з такою допомогою ???
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22.02.2023 09:10
+6
Ху.лу- путіну скучно здихати самому. Тому він веде за собою кацапів на бойню, як отару баранів. А барани йому за це вдячно блеють.
Цивілізованому світові чергової війни не уникнути, але інакшого способу знищити цей виплодок пекла (московщину) нажаль немає...
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22.02.2023 09:17
+3
Того патлатого довбой@ба ще й досі не кинули на нари,тому що для Байдена це найвигідніший суперник на виборах.
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22.02.2023 09:13
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22.02.2023 09:10 Відповісти
Того патлатого довбой@ба ще й досі не кинули на нари,тому що для Байдена це найвигідніший суперник на виборах.
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22.02.2023 09:13 Відповісти
В российский аэропорт Толмачево (Новосибирск) прибыл скоропортящийся «Груз-200». Около ста ящиков с трупами бывших военных Вооруженных православных Сил Московии, которые защищали Россию от нападения НАТО под украинским городом Углегорском, ожидают вдов. Прикрепляя к каждому ящику «похоронку», Пригожин прокомментировал, что у его контрактников «закончился контракт». За год войны в Украине мужское население России сократилось на 150 000 душ. Соответственно этой цифре увеличилось количество вдов, которым Правительство РФ компенсировало потерю мужей автомашиной «Ладой-калиной», шубой, тонной угля, машиной дров, сеткой с морковкой или пакетом с апельсинами. Шуба, конечно греет, но не так эффективно, как живой муж.



https://censor.net/ru/video_news/3401133/vozvraschenie_rossiyan_iz_ukrainy_v_aeroport_novosibirska_pribyla_pochti_sotnya_grobov_s_okkupantami

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22.02.2023 10:06 Відповісти
не розумію Ви щось інше чекали від мокшанських дикунів ? З такими санкціями і з такою допомогою ???
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22.02.2023 09:10 Відповісти
Тривога .. ІПСО вилетіло в Білорусі
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22.02.2023 09:11 Відповісти
Велика новина, хіба що для зелених дебілів послідовників Арестовича і Буданова.
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22.02.2023 09:15 Відповісти
Ху.лу- путіну скучно здихати самому. Тому він веде за собою кацапів на бойню, як отару баранів. А барани йому за це вдячно блеють.
Цивілізованому світові чергової війни не уникнути, але інакшого способу знищити цей виплодок пекла (московщину) нажаль немає...
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22.02.2023 09:17 Відповісти
Речь Путина
Враги окружили внезапно и подло.
Тогда мы напали. нам дали по морде,
Крича (этот ор донельзя меня бесит),
Что наша Россия - кровавый агрессор.
.
Послушайте, Запад! вы сами, вы сами
Травили наш люд "Новичком"...комарами.
Нет силы терпеть вас! Поднялись на бой
И ядерной можем ударить ялдой.
.
Россия моя! Изготовсь воевать
Правленье мое - так годков двадцать пять.
А если врачи разрешат жить мне вечно,
Придется тебе воевать бесконечно.
.
Соседи! судьба вам стенать и дрожать,
А бабам России - поболе рожать!
Любые невзгоды, разгромы и беды
Я вам поднесу, как знаменье Победы!
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22.02.2023 09:37 Відповісти
Путлер капут!!!
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22.02.2023 11:46 Відповісти
Во истину капут!
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22.02.2023 13:18 Відповісти
 
 